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Танкисты группировки "Центр" провели акцию "Бессмертный полк" в зоне СВО - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:36 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/tankisty-2015570086.html
Танкисты группировки "Центр" провели акцию "Бессмертный полк" в зоне СВО
Танкисты группировки "Центр" провели акцию "Бессмертный полк" в зоне СВО - РИА Новости, 07.05.2025
Танкисты группировки "Центр" провели акцию "Бессмертный полк" в зоне СВО
Танкисты группировки войск "Центр" провели акцию "Бессмертный полк" в зоне СВО: взяли на боевую задачу фотографии родственников-ветеранов Великой Отечественной... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T15:36:00+03:00
2025-05-07T15:36:00+03:00
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80-летие победы в великой отечественной войне
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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Танкисты группировки войск "Центр" провели акцию "Бессмертный полк" в зоне СВО: взяли на боевую задачу фотографии родственников-ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили в Минобороны РФ. В акции приняли участие танковые экипажи 74-й мотострелковой бригады и 90-й гвардейской танковой дивизии. "В знак уважения и памяти о подвигах прадедов, участвовавших в боях с фашизмом, экипаж танка Т-72Б3М (90-й дивизии – ред.) под командованием сержанта Романа Хажиева перед выездом на боевую задачу распечатал портреты прадедов в стилистике "Бессмертного полка" и взял их с собой", - сообщили в МО РФ. Командир танка повязал рядом с 125-мм пушкой главный символ победы в Великой отечественной войне – георгиевскую ленточку. После этого военнослужащие размаскировали боевую машину, зарядили ее осколочно-фугасными снарядами и выехали на боевую задачу по уничтожению живой силы ВСУ. "В память о подвигах наших дедов мы повязываем георгиевскую ленточку, чтобы врагов она корежила, а нас защищала. С ней же поедем в бой", – поделился командир танка Роман Хажиев. Аналогично поступил и экипаж танка Т-80БВМ из 74-й бригады. Огнём 125-мм осколочно-фугасных снарядов с закрытых огневых позиций, танкисты поразили опорный пункт противника, расположенный примерно в 10 километрах от их позиций.
https://ria.ru/20250505/pismo-2015069206.html
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россия, вооруженные силы украины, т-72б3м, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Вооруженные силы Украины, Т-72Б3М, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Танкисты группировки "Центр" провели акцию "Бессмертный полк" в зоне СВО

Минобороны: танкисты "Центра" провели акцию "Бессмертный полк" в зоне СВО

© Фото : Красная звезда/Даниил КонстантиновВоеннослужащие группировки войск "Центр" приняли участие во Всероссийской акции "Бессмертный полк"
Военнослужащие группировки войск Центр приняли участие во Всероссийской акции Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Фото : Красная звезда/Даниил Константинов
Военнослужащие группировки войск "Центр" приняли участие во Всероссийской акции "Бессмертный полк"
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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Танкисты группировки войск "Центр" провели акцию "Бессмертный полк" в зоне СВО: взяли на боевую задачу фотографии родственников-ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили в Минобороны РФ.
В акции приняли участие танковые экипажи 74-й мотострелковой бригады и 90-й гвардейской танковой дивизии.
Вы победили, и мы сможем: артиллерист зачитал письмо к деду – ветерану - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Письмо деду: "Вы победили, и мы сможем"
5 мая, 14:45
"В знак уважения и памяти о подвигах прадедов, участвовавших в боях с фашизмом, экипаж танка Т-72Б3М (90-й дивизии – ред.) под командованием сержанта Романа Хажиева перед выездом на боевую задачу распечатал портреты прадедов в стилистике "Бессмертного полка" и взял их с собой", - сообщили в МО РФ.
Командир танка повязал рядом с 125-мм пушкой главный символ победы в Великой отечественной войне – георгиевскую ленточку. После этого военнослужащие размаскировали боевую машину, зарядили ее осколочно-фугасными снарядами и выехали на боевую задачу по уничтожению живой силы ВСУ.
"В память о подвигах наших дедов мы повязываем георгиевскую ленточку, чтобы врагов она корежила, а нас защищала. С ней же поедем в бой", – поделился командир танка Роман Хажиев.
Аналогично поступил и экипаж танка Т-80БВМ из 74-й бригады. Огнём 125-мм осколочно-фугасных снарядов с закрытых огневых позиций, танкисты поразили опорный пункт противника, расположенный примерно в 10 километрах от их позиций.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияВооруженные силы УкраиныТ-72Б3М80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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