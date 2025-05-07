https://ria.ru/20250507/tankisty-2015570086.html

Танкисты группировки "Центр" провели акцию "Бессмертный полк" в зоне СВО

Танкисты группировки "Центр" провели акцию "Бессмертный полк" в зоне СВО - РИА Новости, 07.05.2025

Танкисты группировки "Центр" провели акцию "Бессмертный полк" в зоне СВО

Танкисты группировки войск "Центр" провели акцию "Бессмертный полк" в зоне СВО: взяли на боевую задачу фотографии родственников-ветеранов Великой Отечественной... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T15:36:00+03:00

2025-05-07T15:36:00+03:00

2025-05-07T15:36:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

вооруженные силы украины

т-72б3м

80-летие победы в великой отечественной войне

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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Танкисты группировки войск "Центр" провели акцию "Бессмертный полк" в зоне СВО: взяли на боевую задачу фотографии родственников-ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили в Минобороны РФ. В акции приняли участие танковые экипажи 74-й мотострелковой бригады и 90-й гвардейской танковой дивизии. "В знак уважения и памяти о подвигах прадедов, участвовавших в боях с фашизмом, экипаж танка Т-72Б3М (90-й дивизии – ред.) под командованием сержанта Романа Хажиева перед выездом на боевую задачу распечатал портреты прадедов в стилистике "Бессмертного полка" и взял их с собой", - сообщили в МО РФ. Командир танка повязал рядом с 125-мм пушкой главный символ победы в Великой отечественной войне – георгиевскую ленточку. После этого военнослужащие размаскировали боевую машину, зарядили ее осколочно-фугасными снарядами и выехали на боевую задачу по уничтожению живой силы ВСУ. "В память о подвигах наших дедов мы повязываем георгиевскую ленточку, чтобы врагов она корежила, а нас защищала. С ней же поедем в бой", – поделился командир танка Роман Хажиев. Аналогично поступил и экипаж танка Т-80БВМ из 74-й бригады. Огнём 125-мм осколочно-фугасных снарядов с закрытых огневых позиций, танкисты поразили опорный пункт противника, расположенный примерно в 10 километрах от их позиций.

https://ria.ru/20250505/pismo-2015069206.html

https://ria.ru/20250224/boytsy-2001194831.html

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россия, вооруженные силы украины, т-72б3м, 80-летие победы в великой отечественной войне