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"Ценная установка". Кадры из зоны спецоперации вызвали испуг в США - РИА Новости, 07.05.2025
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09:19 07.05.2025 (обновлено: 15:47 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/svo-2015453326.html
"Ценная установка". Кадры из зоны спецоперации вызвали испуг в США
"Ценная установка". Кадры из зоны спецоперации вызвали испуг в США - РИА Новости, 07.05.2025
"Ценная установка". Кадры из зоны спецоперации вызвали испуг в США
Вооруженные силы Украины могут потерять еще больше ценных РСЗО HIMARS из-за российских FPV-беспилотников, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для... РИА Новости, 07.05.2025
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Вооруженные силы Украины могут потерять еще больше ценных РСЗО HIMARS из-за российских FPV-беспилотников, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes."Лучшее российское подразделение, использующее беспилотники, только что запустило помехозащищенный дрон &lt;…&gt; на востоке Украины и уничтожило одну из ценных пусковых установок HIMARS", — говорится материале.Эксперт предупредил, что потери западных ракетных установок могут участиться из-за ударов наилучших образцов российских беспилотников в украинском тылу.Накануне Минобороны сообщило, что российские военнослужащие уничтожили РСЗО HIMARS ВСУ на Донецком направлении. Машина была поражена расчетами FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны "Рубикон".
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Уничтожение РСЗО HIMARS ВСУ на Донецком направлении
Уничтожение РСЗО HIMARS ВСУ на Донецком направлении
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украина, россия, вооруженные силы украины, forbes, в мире, рсзо himars
Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Forbes, В мире, РСЗО HIMARS
"Ценная установка". Кадры из зоны спецоперации вызвали испуг в США

Forbes: ВСУ могут потерять еще больше HIMARS из-за российских FPV-дронов

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Вооруженные силы Украины могут потерять еще больше ценных РСЗО HIMARS из-за российских FPV-беспилотников, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.
«
"Лучшее российское подразделение, использующее беспилотники, только что запустило помехозащищенный дрон <…> на востоке Украины и уничтожило одну из ценных пусковых установок HIMARS", — говорится материале.
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6 мая, 15:12
Эксперт предупредил, что потери западных ракетных установок могут участиться из-за ударов наилучших образцов российских беспилотников в украинском тылу.
Накануне Минобороны сообщило, что российские военнослужащие уничтожили РСЗО HIMARS ВСУ на Донецком направлении. Машина была поражена расчетами FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны "Рубикон".
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