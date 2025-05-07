https://ria.ru/20250507/svo-2015453326.html

"Ценная установка". Кадры из зоны спецоперации вызвали испуг в США

"Ценная установка". Кадры из зоны спецоперации вызвали испуг в США - РИА Новости, 07.05.2025

"Ценная установка". Кадры из зоны спецоперации вызвали испуг в США

Вооруженные силы Украины могут потерять еще больше ценных РСЗО HIMARS из-за российских FPV-беспилотников, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T09:19:00+03:00

2025-05-07T09:19:00+03:00

2025-05-07T15:47:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Вооруженные силы Украины могут потерять еще больше ценных РСЗО HIMARS из-за российских FPV-беспилотников, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes."Лучшее российское подразделение, использующее беспилотники, только что запустило помехозащищенный дрон <…> на востоке Украины и уничтожило одну из ценных пусковых установок HIMARS", — говорится материале.Эксперт предупредил, что потери западных ракетных установок могут участиться из-за ударов наилучших образцов российских беспилотников в украинском тылу.Накануне Минобороны сообщило, что российские военнослужащие уничтожили РСЗО HIMARS ВСУ на Донецком направлении. Машина была поражена расчетами FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны "Рубикон".

https://ria.ru/20250506/reuters-2015292236.html

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Уничтожение РСЗО HIMARS ВСУ на Донецком направлении Уничтожение РСЗО HIMARS ВСУ на Донецком направлении 2025-05-07T09:19 true PT0M26S

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