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Российская армия продвигается на стыке ЛНР и ДНР, заявил Марочко
Российская армия продвигается на стыке ЛНР и ДНР, заявил Марочко - РИА Новости, 07.05.2025
Российская армия продвигается на стыке ЛНР и ДНР, заявил Марочко
Российские войска продвигаются вперед на стыке ЛНР и ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T07:03:00+03:00
2025-05-07T07:03:00+03:00
2025-05-07T07:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
донецкая народная республика
макеевка
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Российские войска продвигаются вперед на стыке ЛНР и ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За истекшие сутки в ходе активных боевых действий нашим войскам удалось продвинуться в районах населенных пунктов Макеевка ЛНР, Катериновка и Новое в ДНР. Также есть успехи в районе Торского и Ямполовки", - сообщил эксперт со ссылкой на источники. Марочко добавил, что противник пытается вести маневренную оборону, однако украинские войска вынужденно оставили ряд позиций из-за несвоевременного восполнения потерь.
https://ria.ru/20250506/lnr-2015200368.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
макеевка
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луганская народная республика, донецкая народная республика, макеевка, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Андрей Марочко
Российская армия продвигается на стыке ЛНР и ДНР, заявил Марочко
Марочко: ВС России продвигаются на стыке ЛНР и ДНР