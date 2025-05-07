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Российская армия продвигается на стыке ЛНР и ДНР, заявил Марочко - РИА Новости, 07.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:03 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/spetsoperatsiya-2015438389.html
Российская армия продвигается на стыке ЛНР и ДНР, заявил Марочко
Российская армия продвигается на стыке ЛНР и ДНР, заявил Марочко - РИА Новости, 07.05.2025
Российская армия продвигается на стыке ЛНР и ДНР, заявил Марочко
Российские войска продвигаются вперед на стыке ЛНР и ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T07:03:00+03:00
2025-05-07T07:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
донецкая народная республика
макеевка
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Российские войска продвигаются вперед на стыке ЛНР и ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За истекшие сутки в ходе активных боевых действий нашим войскам удалось продвинуться в районах населенных пунктов Макеевка ЛНР, Катериновка и Новое в ДНР. Также есть успехи в районе Торского и Ямполовки", - сообщил эксперт со ссылкой на источники. Марочко добавил, что противник пытается вести маневренную оборону, однако украинские войска вынужденно оставили ряд позиций из-за несвоевременного восполнения потерь.
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донецкая народная республика
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луганская народная республика, донецкая народная республика, макеевка, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Макеевка, Андрей Марочко
Российская армия продвигается на стыке ЛНР и ДНР, заявил Марочко

Марочко: ВС России продвигаются на стыке ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Российские войска продвигаются вперед на стыке ЛНР и ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"За истекшие сутки в ходе активных боевых действий нашим войскам удалось продвинуться в районах населенных пунктов Макеевка ЛНР, Катериновка и Новое в ДНР. Также есть успехи в районе Торского и Ямполовки", - сообщил эксперт со ссылкой на источники.
Марочко добавил, что противник пытается вести маневренную оборону, однако украинские войска вынужденно оставили ряд позиций из-за несвоевременного восполнения потерь.
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Российские силы выбили ВСУ с позиций юго-западнее Макеевки, заявил Марочко
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаАндрей Марочко
 
 
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