https://ria.ru/20250507/spetsoperatsiya-2015438389.html

Российская армия продвигается на стыке ЛНР и ДНР, заявил Марочко

Российская армия продвигается на стыке ЛНР и ДНР, заявил Марочко - РИА Новости, 07.05.2025

Российская армия продвигается на стыке ЛНР и ДНР, заявил Марочко

Российские войска продвигаются вперед на стыке ЛНР и ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T07:03:00+03:00

2025-05-07T07:03:00+03:00

2025-05-07T07:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

донецкая народная республика

макеевка

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Российские войска продвигаются вперед на стыке ЛНР и ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За истекшие сутки в ходе активных боевых действий нашим войскам удалось продвинуться в районах населенных пунктов Макеевка ЛНР, Катериновка и Новое в ДНР. Также есть успехи в районе Торского и Ямполовки", - сообщил эксперт со ссылкой на источники. Марочко добавил, что противник пытается вести маневренную оборону, однако украинские войска вынужденно оставили ряд позиций из-за несвоевременного восполнения потерь.

https://ria.ru/20250506/lnr-2015200368.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

макеевка

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2025

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луганская народная республика, донецкая народная республика, макеевка, андрей марочко