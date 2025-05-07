https://ria.ru/20250507/spetsoperatsiya-2015436892.html
Перешедший на сторону России боец рассказал об эвакуации стариков
Перешедший на сторону России боец рассказал об эвакуации стариков - РИА Новости, 07.05.2025
Перешедший на сторону России боец рассказал об эвакуации стариков
Боец российского добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, сформированного из бывших военнослужащих ВСУ, с позывным "Арчи" рассказал РИА Новости, что... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T06:23:00+03:00
2025-05-07T06:23:00+03:00
2025-05-07T06:23:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 7 апр – РИА Новости. Боец российского добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, сформированного из бывших военнослужащих ВСУ, с позывным "Арчи" рассказал РИА Новости, что сейчас спасает мирных жителей из обстреливаемых сел и городов, в основном, стариков. По словам военного, в украинскую армию он попал не по своей воле, он был мобилизован. На российскую сторону перешел в начале этого года, когда появилась возможность. "Мы занимались эвакуацией гражданской, с линии боевого соприкосновения. В большинстве случаев это уже старики, которые не хотят покидать свой дом, но они остаются и говорят, у нас тут вся жизнь прошла, и мы никуда не уйдем, несмотря на то, что постоянно прилетает", - рассказал "Арчи" "Арчи" вместе другими бойцами батальона недавно посетил несколько российских городов, побывал в Волгограде. По его словам, это возможность узнать историю России и в тоже время отвлечься от боевых действий. "Но скоро обратно", - сказал он. Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из бывших военнослужащих ВСУ, которые сформировали свое движение и ведут борьбу с властями Украины.
https://ria.ru/20250507/spetsoperatsiya-2015436076.html
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россия, волгоград, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Волгоград, Украина, Вооруженные силы Украины
Перешедший на сторону России боец рассказал об эвакуации стариков
Перешедший на сторону России боец эвакуирует стариков из прифронтовых сел