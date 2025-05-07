https://ria.ru/20250507/spetsoperatsiya-2015436892.html

Перешедший на сторону России боец рассказал об эвакуации стариков

Перешедший на сторону России боец рассказал об эвакуации стариков - РИА Новости, 07.05.2025

Перешедший на сторону России боец рассказал об эвакуации стариков

Боец российского добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, сформированного из бывших военнослужащих ВСУ, с позывным "Арчи" рассказал РИА Новости, что... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T06:23:00+03:00

2025-05-07T06:23:00+03:00

2025-05-07T06:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

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ВОЛГОГРАД, 7 апр – РИА Новости. Боец российского добровольческого батальона имени Максима Кривоноса, сформированного из бывших военнослужащих ВСУ, с позывным "Арчи" рассказал РИА Новости, что сейчас спасает мирных жителей из обстреливаемых сел и городов, в основном, стариков. По словам военного, в украинскую армию он попал не по своей воле, он был мобилизован. На российскую сторону перешел в начале этого года, когда появилась возможность. "Мы занимались эвакуацией гражданской, с линии боевого соприкосновения. В большинстве случаев это уже старики, которые не хотят покидать свой дом, но они остаются и говорят, у нас тут вся жизнь прошла, и мы никуда не уйдем, несмотря на то, что постоянно прилетает", - рассказал "Арчи" "Арчи" вместе другими бойцами батальона недавно посетил несколько российских городов, побывал в Волгограде. По его словам, это возможность узнать историю России и в тоже время отвлечься от боевых действий. "Но скоро обратно", - сказал он. Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из бывших военнослужащих ВСУ, которые сформировали свое движение и ведут борьбу с властями Украины.

https://ria.ru/20250507/spetsoperatsiya-2015436076.html

https://ria.ru/20250507/vsu-2015430225.html

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волгоград

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россия, волгоград, украина, вооруженные силы украины