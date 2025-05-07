Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Сочи задержали двадцать два рейса - РИА Новости, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:30 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/sochi-2015465663.html
В аэропорту Сочи задержали двадцать два рейса
В аэропорту Сочи задержали двадцать два рейса - РИА Новости, 07.05.2025
В аэропорту Сочи задержали двадцать два рейса
Двадцать два рейса задержаны на прилет и вылет в аэропорту Сочи, ещё 11 отменены, следует из информации онлайн-табло авиагавани. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T10:30:00+03:00
2025-05-07T10:30:00+03:00
москва
сочи
нижний новгород
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794313494_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_99cef09958c52ffe0141771de4ee42e4.jpg
СОЧИ, 7 мая - РИА Новости. Двадцать два рейса задержаны на прилет и вылет в аэропорту Сочи, ещё 11 отменены, следует из информации онлайн-табло авиагавани. Согласно информации на онлайн-табло аэропорта, задержаны рейсы на вылет в Нижний Новгород, Москву, Уфу, Санкт-Петербург, Казань, на прилет из Нижнего Новгорода, Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Саратова, Казани, Уфы. Отменены рейсы из Москвы и Перми в обоих направлениях. "В течение дня 7 мая авиакомпании будут стабилизировать расписание полетов в связи с вводимыми ограничениями в аэропортах центральной России", - сообщила пресс-служба аэропорта. Росавиация ранее информировала о введении временных ограничений на полеты в аэропортах Москвы, Казани, Сочи, Нижнего Новгорода. Аэропорт Сочи сообщил, что в настоящий момент работает в штатном режиме. Авиаперевозчики предоставляют все необходимые услуги согласно законодательству: обеспечивают питанием и прохладительными напитками, при необходимости размещают пассажиров в гостиницах, добавили в пресс-службе авиагавани.
https://ria.ru/20250507/novgorod-2015450847.html
https://ria.ru/20250507/aeroport-2015451650.html
москва
сочи
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794313494_277:0:3006:2047_1920x0_80_0_0_96f0ed9330d8e95e09c6f67550baa2f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сочи, нижний новгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Москва, Сочи, Нижний Новгород, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Сочи задержали двадцать два рейса

В аэропорту Сочи задержали двадцать два рейса и отменили одиннадцать

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПассажиры в Международном аэропорту Сочи
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 7 мая - РИА Новости. Двадцать два рейса задержаны на прилет и вылет в аэропорту Сочи, ещё 11 отменены, следует из информации онлайн-табло авиагавани.
Согласно информации на онлайн-табло аэропорта, задержаны рейсы на вылет в Нижний Новгород, Москву, Уфу, Санкт-Петербург, Казань, на прилет из Нижнего Новгорода, Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Саратова, Казани, Уфы. Отменены рейсы из Москвы и Перми в обоих направлениях.
Здание Международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
В аэропорту Нижнего Новгорода задержали восемь рейсов
Вчера, 09:06
"В течение дня 7 мая авиакомпании будут стабилизировать расписание полетов в связи с вводимыми ограничениями в аэропортах центральной России", - сообщила пресс-служба аэропорта.
Росавиация ранее информировала о введении временных ограничений на полеты в аэропортах Москвы, Казани, Сочи, Нижнего Новгорода.
Аэропорт Сочи сообщил, что в настоящий момент работает в штатном режиме. Авиаперевозчики предоставляют все необходимые услуги согласно законодательству: обеспечивают питанием и прохладительными напитками, при необходимости размещают пассажиров в гостиницах, добавили в пресс-службе авиагавани.
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
В Кирове ввели временные ограничения в аэропорту
Вчера, 09:12
 
МоскваСочиНижний НовгородФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала