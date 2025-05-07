https://ria.ru/20250507/sochi-2015465663.html
В аэропорту Сочи задержали двадцать два рейса
В аэропорту Сочи задержали двадцать два рейса - РИА Новости, 07.05.2025
В аэропорту Сочи задержали двадцать два рейса
Двадцать два рейса задержаны на прилет и вылет в аэропорту Сочи, ещё 11 отменены, следует из информации онлайн-табло авиагавани. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T10:30:00+03:00
2025-05-07T10:30:00+03:00
2025-05-07T10:30:00+03:00
москва
сочи
нижний новгород
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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СОЧИ, 7 мая - РИА Новости. Двадцать два рейса задержаны на прилет и вылет в аэропорту Сочи, ещё 11 отменены, следует из информации онлайн-табло авиагавани. Согласно информации на онлайн-табло аэропорта, задержаны рейсы на вылет в Нижний Новгород, Москву, Уфу, Санкт-Петербург, Казань, на прилет из Нижнего Новгорода, Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Саратова, Казани, Уфы. Отменены рейсы из Москвы и Перми в обоих направлениях. "В течение дня 7 мая авиакомпании будут стабилизировать расписание полетов в связи с вводимыми ограничениями в аэропортах центральной России", - сообщила пресс-служба аэропорта. Росавиация ранее информировала о введении временных ограничений на полеты в аэропортах Москвы, Казани, Сочи, Нижнего Новгорода. Аэропорт Сочи сообщил, что в настоящий момент работает в штатном режиме. Авиаперевозчики предоставляют все необходимые услуги согласно законодательству: обеспечивают питанием и прохладительными напитками, при необходимости размещают пассажиров в гостиницах, добавили в пресс-службе авиагавани.
https://ria.ru/20250507/novgorod-2015450847.html
https://ria.ru/20250507/aeroport-2015451650.html
москва
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москва, сочи, нижний новгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Москва, Сочи, Нижний Новгород, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Сочи задержали двадцать два рейса
В аэропорту Сочи задержали двадцать два рейса и отменили одиннадцать