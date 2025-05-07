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Си Цзиньпин намерен провести углубленный разговор с Путиным
Си Цзиньпин намерен провести углубленный разговор с Путиным - РИА Новости, 07.05.2025
Си Цзиньпин намерен провести углубленный разговор с Путиным
Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что в ходе визита в Москву ожидает провести углубленный разговор с российским президентом Владимиром... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T20:02:00+03:00
2025-05-07T20:02:00+03:00
2025-05-07T20:02:00+03:00
москва
россия
си цзиньпин
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что в ходе визита в Москву ожидает провести углубленный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, передает агентство Синьхуа. "Беседа будет касаться вопросов двусторонних отношений и основных международных и региональных проблем, представляющих взаимный интерес", - говорится в публикации агентства. Ожидается, что визит Си Цзиньпина в Россию продлится с 7 по 10 мая, он примет участие в торжествах ко Дню Победы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, си цзиньпин, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
Москва, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Си Цзиньпин намерен провести углубленный разговор с Путиным
Синьхуа: Си Цзиньпин ожидает провести в России углубленный разговор с Путиным