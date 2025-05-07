https://ria.ru/20250507/si-2015677488.html

Си Цзиньпин намерен провести углубленный разговор с Путиным

Си Цзиньпин намерен провести углубленный разговор с Путиным - РИА Новости, 07.05.2025

Си Цзиньпин намерен провести углубленный разговор с Путиным

Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что в ходе визита в Москву ожидает провести углубленный разговор с российским президентом Владимиром... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T20:02:00+03:00

2025-05-07T20:02:00+03:00

2025-05-07T20:02:00+03:00

москва

россия

си цзиньпин

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что в ходе визита в Москву ожидает провести углубленный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, передает агентство Синьхуа. "Беседа будет касаться вопросов двусторонних отношений и основных международных и региональных проблем, представляющих взаимный интерес", - говорится в публикации агентства. Ожидается, что визит Си Цзиньпина в Россию продлится с 7 по 10 мая, он примет участие в торжествах ко Дню Победы.

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Наталья Макарова

москва, россия, си цзиньпин, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне