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Си Цзиньпин намерен провести углубленный разговор с Путиным - РИА Новости, 07.05.2025
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20:02 07.05.2025
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Си Цзиньпин намерен провести углубленный разговор с Путиным
Си Цзиньпин намерен провести углубленный разговор с Путиным - РИА Новости, 07.05.2025
Си Цзиньпин намерен провести углубленный разговор с Путиным
Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что в ходе визита в Москву ожидает провести углубленный разговор с российским президентом Владимиром... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T20:02:00+03:00
2025-05-07T20:02:00+03:00
москва
россия
си цзиньпин
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что в ходе визита в Москву ожидает провести углубленный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, передает агентство Синьхуа. "Беседа будет касаться вопросов двусторонних отношений и основных международных и региональных проблем, представляющих взаимный интерес", - говорится в публикации агентства. Ожидается, что визит Си Цзиньпина в Россию продлится с 7 по 10 мая, он примет участие в торжествах ко Дню Победы.
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москва, россия, си цзиньпин, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
Москва, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Си Цзиньпин намерен провести углубленный разговор с Путиным

Синьхуа: Си Цзиньпин ожидает провести в России углубленный разговор с Путиным

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Владимир Путин и Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что в ходе визита в Москву ожидает провести углубленный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, передает агентство Синьхуа.
«
"Беседа будет касаться вопросов двусторонних отношений и основных международных и региональных проблем, представляющих взаимный интерес", - говорится в публикации агентства.
Ожидается, что визит Си Цзиньпина в Россию продлится с 7 по 10 мая, он примет участие в торжествах ко Дню Победы.
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