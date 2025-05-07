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Поклонники Шатунова подарили собору в Петербурге икону в память об артисте
Поклонники Шатунова подарили собору в Петербурге икону в память об артисте - РИА Новости, 07.05.2025
Поклонники Шатунова подарили собору в Петербурге икону в память об артисте
Икона святого Георгия Победоносца, подаренная собору Владимирской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге поклонниками артиста Юрия Шатунова, располагается в... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T14:28:00+03:00
2025-05-07T14:28:00+03:00
2025-05-07T17:11:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Икона святого Георгия Победоносца, подаренная собору Владимирской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге поклонниками артиста Юрия Шатунова, располагается в нижнем храме, рассказали РИА Новости в соборе. "Вчера, в праздник святого великомученика Георгия Победоносца, поклонники артиста Юрия Шатунова подарили нашему икону святого Георгия, ее можно увидеть в нижнем храме на постаменте", - рассказали РИА Новости в храме. Солист культовой в 90-х годах группы "Ласковый май" Юрий Шатунов, исполнитель хитов "Белые розы", "Седая ночь", "Розовый вечер", скончался 23 июня 2022 года на 49-м году жизни.
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санкт-петербург, юрий шатунов, ласковый май, россия, религия
Санкт-Петербург, Юрий Шатунов, Ласковый май, Россия, Религия, Религия
Поклонники Шатунова подарили собору в Петербурге икону в память об артисте
Икону в память о Юрии Шатунове поместили во Владимирском соборе в Петербурге