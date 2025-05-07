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В Саранске отменили занятия в детсадах, школах и вузах - РИА Новости, 07.05.2025
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09:00 07.05.2025 (обновлено: 15:51 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/saransk-2015449149.html
В Саранске отменили занятия в детсадах, школах и вузах
В Саранске отменили занятия в детсадах, школах и вузах - РИА Новости, 07.05.2025
В Саранске отменили занятия в детсадах, школах и вузах
В Саранске отменили занятия в образовательных учреждениях, сообщила администрация города. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T09:00:00+03:00
2025-05-07T15:51:00+03:00
саранск
артем здунов
безопасность
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая — РИА Новости. В Саранске отменили занятия в образовательных учреждениях, сообщила администрация города. &quot;Сегодня, 7 мая, занятия в дошкольных и образовательных учреждениях — детских садах, школах и учреждениях СПО (среднего профессионального образования) городского округа Саранск, вузах отменяются. Просим сохранять спокойствие!&quot; — отметили власти.В администрации призвали следить за дальнейшей информацией.Глава Мордовии Артем Здунов рано утром в среду сообщил, что на территории Саранска объявили беспилотную опасность, в городе работают система оповещения, экстренные службы и правоохранительные органы.Власти республики также уточнили, что в регионе возможны ограничения скорости мобильного интернета из-за угрозы дронов. Там подчеркнули, что голосовая связь будет работать в обычном режиме.
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саранск, артем здунов, безопасность
Саранск, Артем Здунов, Безопасность
В Саранске отменили занятия в детсадах, школах и вузах

В Саранске отменили занятия в детсадах и школах после объявления опасности БПЛА

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкСаранск
Саранск - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая — РИА Новости. В Саранске отменили занятия в образовательных учреждениях, сообщила администрация города.
«

"Сегодня, 7 мая, занятия в дошкольных и образовательных учреждениях — детских садах, школах и учреждениях СПО (среднего профессионального образования) городского округа Саранск, вузах отменяются. Просим сохранять спокойствие!" — отметили власти.

В администрации призвали следить за дальнейшей информацией.
Глава Мордовии Артем Здунов рано утром в среду сообщил, что на территории Саранска объявили беспилотную опасность, в городе работают система оповещения, экстренные службы и правоохранительные органы.
Власти республики также уточнили, что в регионе возможны ограничения скорости мобильного интернета из-за угрозы дронов. Там подчеркнули, что голосовая связь будет работать в обычном режиме.
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