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В Саранске отменили занятия в детсадах, школах и вузах
В Саранске отменили занятия в детсадах, школах и вузах - РИА Новости, 07.05.2025
В Саранске отменили занятия в детсадах, школах и вузах
В Саранске отменили занятия в образовательных учреждениях, сообщила администрация города. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T09:00:00+03:00
2025-05-07T09:00:00+03:00
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саранск
артем здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая — РИА Новости. В Саранске отменили занятия в образовательных учреждениях, сообщила администрация города. "Сегодня, 7 мая, занятия в дошкольных и образовательных учреждениях — детских садах, школах и учреждениях СПО (среднего профессионального образования) городского округа Саранск, вузах отменяются. Просим сохранять спокойствие!" — отметили власти.В администрации призвали следить за дальнейшей информацией.Глава Мордовии Артем Здунов рано утром в среду сообщил, что на территории Саранска объявили беспилотную опасность, в городе работают система оповещения, экстренные службы и правоохранительные органы.Власти республики также уточнили, что в регионе возможны ограничения скорости мобильного интернета из-за угрозы дронов. Там подчеркнули, что голосовая связь будет работать в обычном режиме.
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саранск, артем здунов, безопасность
Саранск, Артем Здунов, Безопасность
В Саранске отменили занятия в детсадах, школах и вузах
В Саранске отменили занятия в детсадах и школах после объявления опасности БПЛА