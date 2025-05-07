https://ria.ru/20250507/rt-2015695595.html

RT покажет фильм "Летят журавли" в ряде стран к 80-летию Победы

RT покажет фильм "Летят журавли" в ряде стран к 80-летию Победы - РИА Новости, 07.05.2025

RT покажет фильм "Летят журавли" в ряде стран к 80-летию Победы

Телеканал RT сообщил, что организует показы фильма "Летят журавли" на территории ряда стран, включая Китай, Индию и США, в честь 80-й годовщины победы в Великой РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T21:40:00+03:00

2025-05-07T21:40:00+03:00

2025-05-07T21:40:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

китай

индия

сша

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Телеканал RT сообщил, что организует показы фильма "Летят журавли" на территории ряда стран, включая Китай, Индию и США, в честь 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. "В рамках патриотической акции телеканал RT организовал показы для жителей Буркино-Фасо, Индии, Индонезии, Китая, Ливана, Маврикия, США, Танзании, ЦАР и ЮАР художественного фильма "Летят журавли", где все желающие смогли принять участие в просмотре и обсуждении темы общей победы над агрессором в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении телеканала. Показы фильма проходят в крупных городах указанных стран в период с 6 по 14 мая. Так, например, они пройдут в Джакарте, Нью-Йорке, Пекине, Дели и Йоханнесбурге. Отмечается, что акция направлена на объединение стран одной идеей – "Россия помнит и будет помнить усилия всех народов, которые боролись с общим врагом".

https://ria.ru/20250425/elba-2013362986.html

https://ria.ru/20250507/vdnkh-2015592253.html

китай

индия

сша

россия

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