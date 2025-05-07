Си Цзиньпин рассказал о развитии отношений России и Китая
Си Цзиньпин: отношения России и Китая продолжают обретать новую жизненную силу
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Москву
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Москву
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Отношения Китая и России продолжают обретать новую жизненную силу, заявил лидер КНР Си Цзиньпин.
"Сегодня, спустя 80 лет, благодаря совместным усилиям наших стран, российско-китайские отношения продолжают обретать новую жизненную силу, заложив образец развития отношений нового типа между великими державами", - сказал он в обращении к участникам форума "Светоч мира и новые исторические рубежи". Текст обращения зачитал генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн.
Он отметил, что укрепление гуманитарных обменов имеет важное, далекоидущее значение для углубления взаимопонимания, развития добрососедства, дружбы между странами и формирования общественного мнения, которое способствовало бы дальнейшему развитию отношений.
"Надеюсь, что СМИ наших стран разделяют свою важную миссию и, двигаясь вперед, к прогрессу, будут активно развивать гуманитарный обмен, сближать наши народы, воплощать чаяния наших людей и реализовывать в новых красках российско-китайские всеобъемлющие отношения стратегического партнерства…", - заключил он.