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Си Цзиньпин рассказал о развитии отношений России и Китая - РИА Новости, 07.05.2025
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21:26 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/rossiya-2015693344.html
Си Цзиньпин рассказал о развитии отношений России и Китая
Си Цзиньпин рассказал о развитии отношений России и Китая - РИА Новости, 07.05.2025
Си Цзиньпин рассказал о развитии отношений России и Китая
Отношения Китая и России продолжают обретать новую жизненную силу, заявил лидер КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T21:26:00+03:00
2025-05-07T21:26:00+03:00
китай
россия
си цзиньпин
шэнь хайсюн
владимир путин
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Отношения Китая и России продолжают обретать новую жизненную силу, заявил лидер КНР Си Цзиньпин. "Сегодня, спустя 80 лет, благодаря совместным усилиям наших стран, российско-китайские отношения продолжают обретать новую жизненную силу, заложив образец развития отношений нового типа между великими державами", - сказал он в обращении к участникам форума "Светоч мира и новые исторические рубежи". Текст обращения зачитал генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн. Он отметил, что укрепление гуманитарных обменов имеет важное, далекоидущее значение для углубления взаимопонимания, развития добрососедства, дружбы между странами и формирования общественного мнения, которое способствовало бы дальнейшему развитию отношений. "Надеюсь, что СМИ наших стран разделяют свою важную миссию и, двигаясь вперед, к прогрессу, будут активно развивать гуманитарный обмен, сближать наши народы, воплощать чаяния наших людей и реализовывать в новых красках российско-китайские всеобъемлющие отношения стратегического партнерства…", - заключил он.
https://ria.ru/20250507/putin-2015688710.html
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китай, россия, си цзиньпин, шэнь хайсюн, владимир путин
Китай, Россия, Си Цзиньпин, Шэнь Хайсюн, Владимир Путин
Си Цзиньпин рассказал о развитии отношений России и Китая

Си Цзиньпин: отношения России и Китая продолжают обретать новую жизненную силу

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Москву
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Москву - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в Москву
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Отношения Китая и России продолжают обретать новую жизненную силу, заявил лидер КНР Си Цзиньпин.
"Сегодня, спустя 80 лет, благодаря совместным усилиям наших стран, российско-китайские отношения продолжают обретать новую жизненную силу, заложив образец развития отношений нового типа между великими державами", - сказал он в обращении к участникам форума "Светоч мира и новые исторические рубежи". Текст обращения зачитал генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн.
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Он отметил, что укрепление гуманитарных обменов имеет важное, далекоидущее значение для углубления взаимопонимания, развития добрососедства, дружбы между странами и формирования общественного мнения, которое способствовало бы дальнейшему развитию отношений.
"Надеюсь, что СМИ наших стран разделяют свою важную миссию и, двигаясь вперед, к прогрессу, будут активно развивать гуманитарный обмен, сближать наши народы, воплощать чаяния наших людей и реализовывать в новых красках российско-китайские всеобъемлющие отношения стратегического партнерства…", - заключил он.
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