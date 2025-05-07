https://ria.ru/20250507/rossiya-2015693344.html

Си Цзиньпин рассказал о развитии отношений России и Китая

Си Цзиньпин рассказал о развитии отношений России и Китая - РИА Новости, 07.05.2025

Си Цзиньпин рассказал о развитии отношений России и Китая

Отношения Китая и России продолжают обретать новую жизненную силу, заявил лидер КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T21:26:00+03:00

2025-05-07T21:26:00+03:00

2025-05-07T21:26:00+03:00

китай

россия

си цзиньпин

шэнь хайсюн

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015679180_0:310:3090:2048_1920x0_80_0_0_f1829e2232c5cdcddb5a94d30a1212c4.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Отношения Китая и России продолжают обретать новую жизненную силу, заявил лидер КНР Си Цзиньпин. "Сегодня, спустя 80 лет, благодаря совместным усилиям наших стран, российско-китайские отношения продолжают обретать новую жизненную силу, заложив образец развития отношений нового типа между великими державами", - сказал он в обращении к участникам форума "Светоч мира и новые исторические рубежи". Текст обращения зачитал генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн. Он отметил, что укрепление гуманитарных обменов имеет важное, далекоидущее значение для углубления взаимопонимания, развития добрососедства, дружбы между странами и формирования общественного мнения, которое способствовало бы дальнейшему развитию отношений. "Надеюсь, что СМИ наших стран разделяют свою важную миссию и, двигаясь вперед, к прогрессу, будут активно развивать гуманитарный обмен, сближать наши народы, воплощать чаяния наших людей и реализовывать в новых красках российско-китайские всеобъемлющие отношения стратегического партнерства…", - заключил он.

https://ria.ru/20250507/putin-2015688710.html

https://ria.ru/20250507/golikova-2015676114.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, си цзиньпин, шэнь хайсюн, владимир путин