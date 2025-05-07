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Китай и Россия должны вместе отстаивать итоги ВОВ, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:46 07.05.2025 (обновлено: 19:56 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/rossiya-2015672589.html
Китай и Россия должны вместе отстаивать итоги ВОВ, заявил Си Цзиньпин
Китай и Россия должны вместе отстаивать итоги ВОВ, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 07.05.2025
Китай и Россия должны вместе отстаивать итоги ВОВ, заявил Си Цзиньпин
КНР и РФ должны совместно отстаивать итоги победы во Второй мировой войне, противостоять гегемонизму и политике силы, заявил лидер Китайской Народной Республики РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T19:46:00+03:00
2025-05-07T19:56:00+03:00
китай
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
россия
си цзиньпин
день победы
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. КНР и РФ должны совместно отстаивать итоги победы во Второй мировой войне, противостоять гегемонизму и политике силы, заявил лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, его слова приводит агентство Синьхуа."Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия будут совместно защищать победный исход Второй мировой войны, противостоять гегемонизму и политике силы... Си призывает к совместным усилиям продвигать правильную историческую повестку по Второй мировой войне, с сильным посылом про защиту мировой справедливости ", - пишет агентство.Согласно Синьхуа, Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия сформировали дух стратегического взаимодействия в новую эпоху.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что самолет Си Цзиньпина приземлился в московском аэропорту. Визит Си Цзиньпина в Россию продлится с 7 по 10 мая, он примет участие в торжествах ко Дню Победы.
https://ria.ru/20250506/putin-2015307767.html
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китай, в мире, россия, си цзиньпин, день победы
Китай, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Си Цзиньпин, День Победы
Китай и Россия должны вместе отстаивать итоги ВОВ, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: Китай и Россия должны вместе отстаивать итоги ВОВ

© Getty Images / Anadolu/Mateus BonomiПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Getty Images / Anadolu/Mateus Bonomi
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. КНР и РФ должны совместно отстаивать итоги победы во Второй мировой войне, противостоять гегемонизму и политике силы, заявил лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, его слова приводит агентство Синьхуа.
"Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия будут совместно защищать победный исход Второй мировой войны, противостоять гегемонизму и политике силы... Си призывает к совместным усилиям продвигать правильную историческую повестку по Второй мировой войне, с сильным посылом про защиту мировой справедливости ", - пишет агентство.
Согласно Синьхуа, Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия сформировали дух стратегического взаимодействия в новую эпоху.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что самолет Си Цзиньпина приземлился в московском аэропорту. Визит Си Цзиньпина в Россию продлится с 7 по 10 мая, он примет участие в торжествах ко Дню Победы.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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6 мая, 16:09
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеКитайВ миреРоссияСи ЦзиньпинДень Победы
 
 
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