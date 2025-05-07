https://ria.ru/20250507/rossiya-2015672589.html

Китай и Россия должны вместе отстаивать итоги ВОВ, заявил Си Цзиньпин

Китай и Россия должны вместе отстаивать итоги ВОВ, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 07.05.2025

Китай и Россия должны вместе отстаивать итоги ВОВ, заявил Си Цзиньпин

КНР и РФ должны совместно отстаивать итоги победы во Второй мировой войне, противостоять гегемонизму и политике силы, заявил лидер Китайской Народной Республики РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T19:46:00+03:00

2025-05-07T19:46:00+03:00

2025-05-07T19:56:00+03:00

китай

80-летие победы в великой отечественной войне

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день победы

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. КНР и РФ должны совместно отстаивать итоги победы во Второй мировой войне, противостоять гегемонизму и политике силы, заявил лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, его слова приводит агентство Синьхуа."Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия будут совместно защищать победный исход Второй мировой войны, противостоять гегемонизму и политике силы... Си призывает к совместным усилиям продвигать правильную историческую повестку по Второй мировой войне, с сильным посылом про защиту мировой справедливости ", - пишет агентство.Согласно Синьхуа, Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия сформировали дух стратегического взаимодействия в новую эпоху.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что самолет Си Цзиньпина приземлился в московском аэропорту. Визит Си Цзиньпина в Россию продлится с 7 по 10 мая, он примет участие в торжествах ко Дню Победы.

https://ria.ru/20250506/putin-2015307767.html

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китай, в мире, россия, си цзиньпин, день победы