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Бельгиец отправился в Россию с фото деда, воевавшего против фашистов - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:15 07.05.2025 (обновлено: 16:46 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/rossiya-2015586813.html
Бельгиец отправился в Россию с фото деда, воевавшего против фашистов
Бельгиец отправился в Россию с фото деда, воевавшего против фашистов - РИА Новости, 07.05.2025
Бельгиец отправился в Россию с фото деда, воевавшего против фашистов
Бельгийский активист Кевин Деридер отправился в Россию, где собирается принять участие в акции "Бессмертный полк" с фотографией своего деда, воевавшего против... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T16:15:00+03:00
2025-05-07T16:46:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
бельгия
брюссель
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
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БРЮССЕЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Бельгийский активист Кевин Деридер отправился в Россию, где собирается принять участие в акции "Бессмертный полк" с фотографией своего деда, воевавшего против фашистов на территории Бельгии в ходе сражений в Арденнах в конце Второй мировой войны. "Я возьму фотографию моего деда, он воевал в Арденнах… Он был военным, служил в пехоте и выжил", - рассказал бельгиец РИА Новости. Он собирается посетить Москву, а непосредственно День Победы встретит в Волгограде. Кевин Деридер – юрист в международной компании в Брюсселе. В институте он изучал русский язык, увлекся историей. Он неоднократно бывал в России, в том числе принимал участие во Всемирном фестивале молодежи. В Бельгии Кевин решил создать и возглавить ассоциацию бельгийско-российской дружбы, которая занимается гуманитарными вопросам. "В марте мы решили создать ассоциацию бельгийско-российской дружбы. Изначально нас было восемь человек, которые принимали участие во "Всемирный фестиваль молодежи"… Пытаемся вовлекать людей, молодежь, организовывать встречи. Это привлекает людей, многие интересуются", - рассказал собеседник агентства. Он пояснил, что еще после первой поездки в Россию был впечатлен "отношением к истории и традициями в России" и решил поддерживать такую традицию в Бельгии. По его словам, одна из задач ассоциации дружбы - помощь в уходе за захоронениями советских и российских военных в Бельгии. "Мы ходим на кладбища, прибираемся там. 9 мая мы приносили гвоздики и возлагали их на кладбище", - рассказал Деридер. Члены ассоциации уже приняли участие в таких акциях не только в Брюсселе, но и в Льеж и в Намюре. Там покоятся погибшие как в Первую, так и во Второю мировую войны. "Местные власти не справляются, поэтому нужна помощь активистов, хотя бы одного-двух человек", - добавил он. На территории Бельгии находятся более 300 захоронений советских граждан, погибших в годы Второй мировой войны. Имена большинства похороненных солдат известны, но архивно-поисковые работы продолжаются. На кладбище в брюссельской коммуне Эвер находятся массовые захоронения погибших в годы Второй мировой войны, в том числе и советских граждан. Здесь установлен монумент советским гражданам, погибшим в Бельгии, а также размещены небольшие надгробные плиты с именами, фамилиями, датами рождения и смерти павших. Советская армия не сражалась на бельгийской территории. При этом многие советские военные, сбежавшие из нацистских лагерей, участвовали в Сопротивлении на территории Бельгии. В частности, после 1942 года нацисты отправили на угольные шахты в Бельгии порядка 20 тысяч пленных советских граждан. Несколько сотен советских военнопленных, сбежавших из нацистских лагерей, влились в местные группы партизан и активно участвовали в операциях против нацистов. Монументы солдатам и офицерам установлены на кладбищах с советскими захоронениями в Брюсселе, Льеже, Намюре, Левене, Генке, Нидруме, Маршьен-о-Поне, Монтиньи-сюр-Самбр, а также на территории Мемориального комплекса союзников в Куанте.
https://ria.ru/20250507/polk-2015534361.html
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бельгия, брюссель, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Бельгия, Брюссель, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Бельгиец отправился в Россию с фото деда, воевавшего против фашистов

Бельгиец отправился в Россию с фото деда для участия в "Бессмертном полку"

© РИА НовостиБельгийский активист Кевин Деридер
Бельгийский активист Кевин Деридер - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости
Бельгийский активист Кевин Деридер
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БРЮССЕЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Бельгийский активист Кевин Деридер отправился в Россию, где собирается принять участие в акции "Бессмертный полк" с фотографией своего деда, воевавшего против фашистов на территории Бельгии в ходе сражений в Арденнах в конце Второй мировой войны.
"Я возьму фотографию моего деда, он воевал в Арденнах… Он был военным, служил в пехоте и выжил", - рассказал бельгиец РИА Новости.
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Он собирается посетить Москву, а непосредственно День Победы встретит в Волгограде.
Кевин Деридер – юрист в международной компании в Брюсселе. В институте он изучал русский язык, увлекся историей. Он неоднократно бывал в России, в том числе принимал участие во Всемирном фестивале молодежи.
В Бельгии Кевин решил создать и возглавить ассоциацию бельгийско-российской дружбы, которая занимается гуманитарными вопросам.
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"В марте мы решили создать ассоциацию бельгийско-российской дружбы. Изначально нас было восемь человек, которые принимали участие во "Всемирный фестиваль молодежи"… Пытаемся вовлекать людей, молодежь, организовывать встречи. Это привлекает людей, многие интересуются", - рассказал собеседник агентства.
Он пояснил, что еще после первой поездки в Россию был впечатлен "отношением к истории и традициями в России" и решил поддерживать такую традицию в Бельгии. По его словам, одна из задач ассоциации дружбы - помощь в уходе за захоронениями советских и российских военных в Бельгии. "Мы ходим на кладбища, прибираемся там. 9 мая мы приносили гвоздики и возлагали их на кладбище", - рассказал Деридер. Члены ассоциации уже приняли участие в таких акциях не только в Брюсселе, но и в Льеж и в Намюре. Там покоятся погибшие как в Первую, так и во Второю мировую войны. "Местные власти не справляются, поэтому нужна помощь активистов, хотя бы одного-двух человек", - добавил он.
На территории Бельгии находятся более 300 захоронений советских граждан, погибших в годы Второй мировой войны. Имена большинства похороненных солдат известны, но архивно-поисковые работы продолжаются.
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На кладбище в брюссельской коммуне Эвер находятся массовые захоронения погибших в годы Второй мировой войны, в том числе и советских граждан. Здесь установлен монумент советским гражданам, погибшим в Бельгии, а также размещены небольшие надгробные плиты с именами, фамилиями, датами рождения и смерти павших.
Советская армия не сражалась на бельгийской территории. При этом многие советские военные, сбежавшие из нацистских лагерей, участвовали в Сопротивлении на территории Бельгии. В частности, после 1942 года нацисты отправили на угольные шахты в Бельгии порядка 20 тысяч пленных советских граждан. Несколько сотен советских военнопленных, сбежавших из нацистских лагерей, влились в местные группы партизан и активно участвовали в операциях против нацистов.
Монументы солдатам и офицерам установлены на кладбищах с советскими захоронениями в Брюсселе, Льеже, Намюре, Левене, Генке, Нидруме, Маршьен-о-Поне, Монтиньи-сюр-Самбр, а также на территории Мемориального комплекса союзников в Куанте.
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