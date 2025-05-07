https://ria.ru/20250507/rossiya-2015586813.html

Бельгиец отправился в Россию с фото деда, воевавшего против фашистов

Бельгиец отправился в Россию с фото деда, воевавшего против фашистов - РИА Новости, 07.05.2025

Бельгиец отправился в Россию с фото деда, воевавшего против фашистов

Бельгийский активист Кевин Деридер отправился в Россию, где собирается принять участие в акции "Бессмертный полк" с фотографией своего деда, воевавшего против... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T16:15:00+03:00

2025-05-07T16:15:00+03:00

2025-05-07T16:46:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

бельгия

брюссель

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

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БРЮССЕЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Бельгийский активист Кевин Деридер отправился в Россию, где собирается принять участие в акции "Бессмертный полк" с фотографией своего деда, воевавшего против фашистов на территории Бельгии в ходе сражений в Арденнах в конце Второй мировой войны. "Я возьму фотографию моего деда, он воевал в Арденнах… Он был военным, служил в пехоте и выжил", - рассказал бельгиец РИА Новости. Он собирается посетить Москву, а непосредственно День Победы встретит в Волгограде. Кевин Деридер – юрист в международной компании в Брюсселе. В институте он изучал русский язык, увлекся историей. Он неоднократно бывал в России, в том числе принимал участие во Всемирном фестивале молодежи. В Бельгии Кевин решил создать и возглавить ассоциацию бельгийско-российской дружбы, которая занимается гуманитарными вопросам. "В марте мы решили создать ассоциацию бельгийско-российской дружбы. Изначально нас было восемь человек, которые принимали участие во "Всемирный фестиваль молодежи"… Пытаемся вовлекать людей, молодежь, организовывать встречи. Это привлекает людей, многие интересуются", - рассказал собеседник агентства. Он пояснил, что еще после первой поездки в Россию был впечатлен "отношением к истории и традициями в России" и решил поддерживать такую традицию в Бельгии. По его словам, одна из задач ассоциации дружбы - помощь в уходе за захоронениями советских и российских военных в Бельгии. "Мы ходим на кладбища, прибираемся там. 9 мая мы приносили гвоздики и возлагали их на кладбище", - рассказал Деридер. Члены ассоциации уже приняли участие в таких акциях не только в Брюсселе, но и в Льеж и в Намюре. Там покоятся погибшие как в Первую, так и во Второю мировую войны. "Местные власти не справляются, поэтому нужна помощь активистов, хотя бы одного-двух человек", - добавил он. На территории Бельгии находятся более 300 захоронений советских граждан, погибших в годы Второй мировой войны. Имена большинства похороненных солдат известны, но архивно-поисковые работы продолжаются. На кладбище в брюссельской коммуне Эвер находятся массовые захоронения погибших в годы Второй мировой войны, в том числе и советских граждан. Здесь установлен монумент советским гражданам, погибшим в Бельгии, а также размещены небольшие надгробные плиты с именами, фамилиями, датами рождения и смерти павших. Советская армия не сражалась на бельгийской территории. При этом многие советские военные, сбежавшие из нацистских лагерей, участвовали в Сопротивлении на территории Бельгии. В частности, после 1942 года нацисты отправили на угольные шахты в Бельгии порядка 20 тысяч пленных советских граждан. Несколько сотен советских военнопленных, сбежавших из нацистских лагерей, влились в местные группы партизан и активно участвовали в операциях против нацистов. Монументы солдатам и офицерам установлены на кладбищах с советскими захоронениями в Брюсселе, Льеже, Намюре, Левене, Генке, Нидруме, Маршьен-о-Поне, Монтиньи-сюр-Самбр, а также на территории Мемориального комплекса союзников в Куанте.

https://ria.ru/20250507/polk-2015534361.html

https://ria.ru/20250507/madrid-2015500195.html

https://ria.ru/20250507/kitaj-2015471232.html

https://ria.ru/20250507/indiya-2015439968.html

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бельгия, брюссель, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне