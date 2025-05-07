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Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 07.05.2025
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17:10 07.05.2025 (обновлено: 18:26 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/rossija-2015611364.html
Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве
Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 07.05.2025
Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам переговоров в Кремле подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве... РИА Новости, 07.05.2025
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россия
венесуэла
москва
владимир путин
николас мадуро
юрий ушаков
в мире
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам переговоров в Кремле подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами. Договор нацелен на долгосрочную перспективу и охватывает практически все ключевые темы в двусторонней повестке, рассказал ранее журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. Путин ранее отмечал, что стратегическое партнерство и сотрудничество между РФ и Венесуэлой создаст прочный фундамент для дальнейшего расширения многоплановых связей на долгосрочную перспективу. Мадуро прилетел в Москву 7 мая. После переговоров с Путиным он останется в России для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с Мадуро в Россию прибыла представительная делегация, включая министров правительства и высокопоставленных военнослужащих.
https://ria.ru/20250314/putin-2005105441.html
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Подписание договора о стратегическом партнерстве между Россией и Венесуэлой
Подписание договора о стратегическом партнерстве между Россией и Венесуэлой
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россия, венесуэла, москва, владимир путин, николас мадуро, юрий ушаков, в мире
Россия, Венесуэла, Москва, Владимир Путин, Николас Мадуро, Юрий Ушаков, В мире
Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве

Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам переговоров в Кремле подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами.
Договор нацелен на долгосрочную перспективу и охватывает практически все ключевые темы в двусторонней повестке, рассказал ранее журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Путин ранее отмечал, что стратегическое партнерство и сотрудничество между РФ и Венесуэлой создаст прочный фундамент для дальнейшего расширения многоплановых связей на долгосрочную перспективу.
Мадуро прилетел в Москву 7 мая. После переговоров с Путиным он останется в России для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с Мадуро в Россию прибыла представительная делегация, включая министров правительства и высокопоставленных военнослужащих.
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