https://ria.ru/20250507/rossija-2015611364.html

Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве

Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 07.05.2025

Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве

Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам переговоров в Кремле подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T17:10:00+03:00

2025-05-07T17:10:00+03:00

2025-05-07T18:26:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам переговоров в Кремле подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами. Договор нацелен на долгосрочную перспективу и охватывает практически все ключевые темы в двусторонней повестке, рассказал ранее журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. Путин ранее отмечал, что стратегическое партнерство и сотрудничество между РФ и Венесуэлой создаст прочный фундамент для дальнейшего расширения многоплановых связей на долгосрочную перспективу. Мадуро прилетел в Москву 7 мая. После переговоров с Путиным он останется в России для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с Мадуро в Россию прибыла представительная делегация, включая министров правительства и высокопоставленных военнослужащих.

https://ria.ru/20250314/putin-2005105441.html

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Подписание договора о стратегическом партнерстве между Россией и Венесуэлой Подписание договора о стратегическом партнерстве между Россией и Венесуэлой 2025-05-07T17:10 true PT1M01S

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россия, венесуэла, москва, владимир путин, николас мадуро, юрий ушаков, в мире