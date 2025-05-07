https://ria.ru/20250507/putin-2015705162.html
Путин спросил у президента Кубы, понравился ли ему Петербург
Путин спросил у президента Кубы, понравился ли ему Петербург - РИА Новости, 07.05.2025
Путин спросил у президента Кубы, понравился ли ему Петербург
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом поинтересовался, понравился ли ему Петербург. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T19:59:00+03:00
2025-05-07T19:59:00+03:00
2025-05-07T22:56:00+03:00
санкт-петербург
куба
россия
владимир путин
мигель диас-канель бермудес
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом поинтересовался, понравился ли ему Петербург. "Очень рад вас видеть. Как в Питере, вам понравился Санкт-Петербург?" - спросил Путин коллегу во время встречи в Кремле. Президент Кубы рассказал, что во время поездки в Петербург видел "офис" Путина. Официальной резиденцией Путина в Санкт-Петербурге является Константиновский дворец. Президент Кубы прилетел в Петербург 4 мая. Затем он продолжил свой рабочий график в Москве. Кубинский лидер 7 мая встретился с Путиным, ожидается его участие в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20250507/putin-2015651512.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, куба, россия, владимир путин, мигель диас-канель бермудес
Санкт-Петербург, Куба, Россия, Владимир Путин, Мигель Диас-Канель Бермудес
Путин спросил у президента Кубы, понравился ли ему Петербург
Путин во время встречи с президентом Кубы спросил, понравился ли ему Петербург