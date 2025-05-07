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Путин спросил у президента Кубы, понравился ли ему Петербург - РИА Новости, 07.05.2025
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19:59 07.05.2025 (обновлено: 22:56 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/putin-2015705162.html
Путин спросил у президента Кубы, понравился ли ему Петербург
Путин спросил у президента Кубы, понравился ли ему Петербург - РИА Новости, 07.05.2025
Путин спросил у президента Кубы, понравился ли ему Петербург
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом поинтересовался, понравился ли ему Петербург. РИА Новости, 07.05.2025
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санкт-петербург
куба
россия
владимир путин
мигель диас-канель бермудес
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом поинтересовался, понравился ли ему Петербург. "Очень рад вас видеть. Как в Питере, вам понравился Санкт-Петербург?" - спросил Путин коллегу во время встречи в Кремле. Президент Кубы рассказал, что во время поездки в Петербург видел "офис" Путина. Официальной резиденцией Путина в Санкт-Петербурге является Константиновский дворец. Президент Кубы прилетел в Петербург 4 мая. Затем он продолжил свой рабочий график в Москве. Кубинский лидер 7 мая встретился с Путиным, ожидается его участие в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20250507/putin-2015651512.html
санкт-петербург
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санкт-петербург, куба, россия, владимир путин, мигель диас-канель бермудес
Санкт-Петербург, Куба, Россия, Владимир Путин, Мигель Диас-Канель Бермудес
Путин спросил у президента Кубы, понравился ли ему Петербург

Путин во время встречи с президентом Кубы спросил, понравился ли ему Петербург

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом поинтересовался, понравился ли ему Петербург.
«
"Очень рад вас видеть. Как в Питере, вам понравился Санкт-Петербург?" - спросил Путин коллегу во время встречи в Кремле.
Президент Кубы рассказал, что во время поездки в Петербург видел "офис" Путина.
Официальной резиденцией Путина в Санкт-Петербурге является Константиновский дворец.
Президент Кубы прилетел в Петербург 4 мая. Затем он продолжил свой рабочий график в Москве. Кубинский лидер 7 мая встретился с Путиным, ожидается его участие в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Встреча Путина с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Путин провел переговоры с президентом Кубы в Кремле
Вчера, 19:27
 
Санкт-ПетербургКубаРоссияВладимир ПутинМигель Диас-Канель Бермудес
 
 
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