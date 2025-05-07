https://ria.ru/20250507/putin-2015705162.html

Путин спросил у президента Кубы, понравился ли ему Петербург

Путин спросил у президента Кубы, понравился ли ему Петербург - РИА Новости, 07.05.2025

Путин спросил у президента Кубы, понравился ли ему Петербург

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом поинтересовался, понравился ли ему Петербург. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T19:59:00+03:00

2025-05-07T19:59:00+03:00

2025-05-07T22:56:00+03:00

санкт-петербург

куба

россия

владимир путин

мигель диас-канель бермудес

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом поинтересовался, понравился ли ему Петербург. "Очень рад вас видеть. Как в Питере, вам понравился Санкт-Петербург?" - спросил Путин коллегу во время встречи в Кремле. Президент Кубы рассказал, что во время поездки в Петербург видел "офис" Путина. Официальной резиденцией Путина в Санкт-Петербурге является Константиновский дворец. Президент Кубы прилетел в Петербург 4 мая. Затем он продолжил свой рабочий график в Москве. Кубинский лидер 7 мая встретился с Путиным, ожидается его участие в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20250507/putin-2015651512.html

санкт-петербург

куба

россия

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Наталья Макарова

санкт-петербург, куба, россия, владимир путин, мигель диас-канель бермудес