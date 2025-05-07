https://ria.ru/20250507/putin-2015688710.html
Путин призвал КНР противостоять попыткам пересмотреть итоги Второй мировой
Путин призвал КНР противостоять попыткам пересмотреть итоги Второй мировой - РИА Новости, 07.05.2025
Путин призвал КНР противостоять попыткам пересмотреть итоги Второй мировой
Россия и Китай должны бескомпромиссным образом противостоять попыткам пересмотреть итоги Второй Мировой войны, предать забвению злодеяния нацистов и их... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T20:59:00+03:00
2025-05-07T20:59:00+03:00
2025-05-07T20:59:00+03:00
россия
китай
владимир путин
ольга любимова
си цзиньпин
вторая мировая война (1939-1945)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия и Китай должны бескомпромиссным образом противостоять попыткам пересмотреть итоги Второй Мировой войны, предать забвению злодеяния нацистов и их пособников, заявил президент России Владимир Путин в своем приветствии участникам медиафорума гуманитарного сотрудничества России и Китая.Телеграмму президента зачитала министр культуры РФ Ольга Любимова."Сегодня наш священный долг бережно хранить и передавать потомкам память о славном подвиге и неисчислимых жертвах поколения победителей. Необходимо самым решительным и бескомпромиссным образом противостоять любым попыткам исказить историю, пересмотреть итоги Второй Мировой войны, обелить или предать забвению злодеяния, совершенные нацистами, милитаристами и их пособниками", - говорится в обращении Путина к участникам и гостям форума "Светоч мира и новые исторические рубежи".
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россия, китай, владимир путин, ольга любимова, си цзиньпин, вторая мировая война (1939-1945)
Россия, Китай, Владимир Путин, Ольга Любимова, Си Цзиньпин, Вторая мировая война (1939-1945)
Путин призвал КНР противостоять попыткам пересмотреть итоги Второй мировой
Путин: Россия и Китай должны предать забвению злодеяния нацистов