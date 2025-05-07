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Путин отметил действия кубинских бойцов под Ленинградом в ВОВ - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:48 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/putin-2015658588.html
Путин отметил действия кубинских бойцов под Ленинградом в ВОВ
Путин отметил действия кубинских бойцов под Ленинградом в ВОВ - РИА Новости, 07.05.2025
Путин отметил действия кубинских бойцов под Ленинградом в ВОВ
Президент России Владимир Путин отметил действия кубинских бойцов под Ленинградом в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T18:48:00+03:00
2025-05-07T18:48:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил действия кубинских бойцов под Ленинградом в Великой Отечественной войне. "Куба внесла свой вклад в дело борьбы с нацизмом. Я знаю, что вы начали свой визит с посещения Санкт-Петербурга, Ленинграда. Хочу отметить, что добровольцы с Кубы как раз воевали вместе с воинами Красной армии, в том числе под Ленинградом", - сказал Путин во время встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем.
https://ria.ru/20250503/kuba-2014801779.html
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ленинград, куба, россия, владимир путин, мигель диас-канель, день победы, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Ленинград, Куба, Россия, Владимир Путин, Мигель Диас-Канель, День Победы, В мире
Путин отметил действия кубинских бойцов под Ленинградом в ВОВ

Путин отметил участие кубинских бойцов под Ленинградом в борьбе с нацизмом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил действия кубинских бойцов под Ленинградом в Великой Отечественной войне.
"Куба внесла свой вклад в дело борьбы с нацизмом. Я знаю, что вы начали свой визит с посещения Санкт-Петербурга, Ленинграда. Хочу отметить, что добровольцы с Кубы как раз воевали вместе с воинами Красной армии, в том числе под Ленинградом", - сказал Путин во время встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЛенинградКубаРоссияВладимир ПутинМигель Диас-КанельДень ПобедыВ мире
 
 
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