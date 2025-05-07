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Путин провел переговоры с президентом Кубы в Кремле
Путин провел переговоры с президентом Кубы в Кремле - РИА Новости, 07.05.2025
Путин провел переговоры с президентом Кубы в Кремле
Владимир Путин провел переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, они длились около часа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T19:27:00+03:00
2025-05-07T19:27:00+03:00
2025-05-07T19:27:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Владимир Путин провел переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, они длились около часа, передает корреспондент РИА Новости.Ранее встречу лидеров анонсировал помощник российского президента Юрий Ушаков.Путин поблагодарил президента Кубы за решение приехать на 80-летие Победы. Он также передал наилучшие пожелания и привет Раулю Кастро."Уважаемый товарищ Диас-Канель, дорогие друзья, позвольте всех вас сердечно поприветствовать в Москве. Мы с вами встречались ровно год назад, и хочу вас поблагодарить за то, что вы приняли решение и приехали в этом году в Москву для того, чтобы вместе с нами отметить круглую дату — 80 лет Победы над нацизмом", — подчеркнул российский лидер.Диас-Канель, в свою очередь, отметил важность присутствия на мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве и заявил о необходимости бороться с переписыванием истории.Кубинский лидер прибыл в Россию в минувшее воскресенье, 4 мая. В рамках своего визита, приуроченного к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, он посетил Санкт-Петербург, где провел несколько встреч и посетил ряд мероприятий. Накануне Диас-Канель приехал в Москву.В среду вместе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко кубинский лидер принял участие в открытии выставки, посвященной 65-летию восстановления российско-кубинских дипломатических отношений.Ранее Диас-Канель отмечал, что для него будет огромной честью принять участие в праздновании 9 Мая на Красной площади.
https://ria.ru/20250507/medvedev-2015596581.html
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Встреча Путина с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом
Встреча Путина с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом
2025-05-07T19:27
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