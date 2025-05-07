В Кремле проходят переговоры Путина с Мадуро
Основные заявления российского лидера:
- страны взаимодействуют в энергетике, фармацевтике и транспорте;
- рост товарооборота России и Венесуэлы за 2024 год составил 64%, это хороший показатель;
- бывший президент Венесуэлы Уго Чавес был ярким лидером для всей Латинской Америки и другом для России;
"Мы помним очень хорошо нашего друга Уго Чавеса. Это был яркий лидер не только для вашей страны, но и для всей Латинской Америки. Он был, безусловно, нашим другом. Вы сейчас продолжаете его дело, и мы желаем вам всего самого доброго. У нас будет возможность поговорить по всем направлениям, которые я сейчас только что обозначил. Добро пожаловать, господин президент".
- президент выразил благодарность Мадуро за приезд на празднование 80-летия Победы;
- для России победа над нацизмом — это особый день;
"Я очень благодарен вам за то, что вы нашли время и приехали на празднование Победы во Второй мировой войне. У нас мы называем эту войну Великой Отечественной войной".
Главные тезисы выступления Мадуро:
- дружба с Москвой прошла испытание временем, страны смогли вывести отношения на высокий уровень;
"Я сопровождал команданте (бывшего президента Венесуэлы) Уго Чавеса, это случалось не раз при наших визитах в Кремль, когда мы начали развивать эти отношения дружбы. Дружбы, которая прошла испытание временем. Мы смогли вывести наши отношения на высокий уровень".
- президент выразил радость по поводу возможности отпраздновать 80-летие Победы в России: "для нас это тоже победа";
- благодаря победе Красной армии и героизму советского народа удалось спасти Европу и все человечество.