Рейтинг@Mail.ru
В Кремле проходят переговоры Путина с Мадуро - РИА Новости, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 07.05.2025 (обновлено: 15:22 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/putin-2015548561.html
В Кремле проходят переговоры Путина с Мадуро
В Кремле проходят переговоры Путина с Мадуро - РИА Новости, 07.05.2025
В Кремле проходят переговоры Путина с Мадуро
В Кремле проходят переговоры президента Венесуэлы Николаса Мадуро с Владимиром Путиным. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T14:44:00+03:00
2025-05-07T15:22:00+03:00
россия
николас мадуро
владимир путин
венесуэла
москва
юрий ушаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015491710_0:0:1025:576_1920x0_80_0_0_b7c9461ba8b58767e53ec95633ffa53c.jpg
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В Кремле проходят переговоры президента Венесуэлы Николаса Мадуро с Владимиром Путиным. Основные заявления российского лидера:&quot;Мы помним очень хорошо нашего друга Уго Чавеса. Это был яркий лидер не только для вашей страны, но и для всей Латинской Америки. Он был, безусловно, нашим другом. Вы сейчас продолжаете его дело, и мы желаем вам всего самого доброго. У нас будет возможность поговорить по всем направлениям, которые я сейчас только что обозначил. Добро пожаловать, господин президент&quot;.&quot;Я очень благодарен вам за то, что вы нашли время и приехали на празднование Победы во Второй мировой войне. У нас мы называем эту войну Великой Отечественной войной&quot;.Главные тезисы выступления Мадуро:&quot;Я сопровождал команданте (бывшего президента Венесуэлы) Уго Чавеса, это случалось не раз при наших визитах в Кремль, когда мы начали развивать эти отношения дружбы. Дружбы, которая прошла испытание временем. Мы смогли вывести наши отношения на высокий уровень&quot;.Как ранее сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, по итогам встречи планируется подписание межгосударственного договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.Мадуро прилетел в Москву 7 мая. После переговоров он останется в России для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с президентом в Россию прибыла представительная делегация, включая министров правительства и высокопоставленных военнослужащих.
https://ria.ru/20250507/venesuela-2015374388.html
россия
венесуэла
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Переговоры Путина с Мадуро в Кремле
Переговоры Путина с Мадуро в Кремле
2025-05-07T14:44
true
PT6M00S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015491710_0:0:993:745_1920x0_80_0_0_7632af3207c0ce8ffd2cbeb55bbd96d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, николас мадуро, владимир путин, венесуэла, москва, юрий ушаков
Россия, Николас Мадуро, Владимир Путин, Венесуэла, Москва, Юрий Ушаков

В Кремле проходят переговоры Путина с Мадуро

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В Кремле проходят переговоры президента Венесуэлы Николаса Мадуро с Владимиром Путиным.

Основные заявления российского лидера:

  • страны взаимодействуют в энергетике, фармацевтике и транспорте;
  • рост товарооборота России и Венесуэлы за 2024 год составил 64%, это хороший показатель;
  • бывший президент Венесуэлы Уго Чавес был ярким лидером для всей Латинской Америки и другом для России;
«

"Мы помним очень хорошо нашего друга Уго Чавеса. Это был яркий лидер не только для вашей страны, но и для всей Латинской Америки. Он был, безусловно, нашим другом. Вы сейчас продолжаете его дело, и мы желаем вам всего самого доброго. У нас будет возможность поговорить по всем направлениям, которые я сейчас только что обозначил. Добро пожаловать, господин президент".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • президент выразил благодарность Мадуро за приезд на празднование 80-летия Победы;
  • для России победа над нацизмом — это особый день;
«

"Я очень благодарен вам за то, что вы нашли время и приехали на празднование Победы во Второй мировой войне. У нас мы называем эту войну Великой Отечественной войной".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Кремль на встречу с президентом России Владимиром Путиным
Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Кремль на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Кремль на встречу с президентом России Владимиром Путиным

Главные тезисы выступления Мадуро:

  • дружба с Москвой прошла испытание временем, страны смогли вывести отношения на высокий уровень;
«

"Я сопровождал команданте (бывшего президента Венесуэлы) Уго Чавеса, это случалось не раз при наших визитах в Кремль, когда мы начали развивать эти отношения дружбы. Дружбы, которая прошла испытание временем. Мы смогли вывести наши отношения на высокий уровень".

Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Николас Мадуро
президент Венесуэлы
  • президент выразил радость по поводу возможности отпраздновать 80-летие Победы в России: "для нас это тоже победа";
  • благодаря победе Красной армии и героизму советского народа удалось спасти Европу и все человечество.
Как ранее сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, по итогам встречи планируется подписание межгосударственного договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.
Мадуро прилетел в Москву 7 мая. После переговоров он останется в России для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с президентом в Россию прибыла представительная делегация, включая министров правительства и высокопоставленных военнослужащих.
Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Никалосом Мадуро, 4 октября 2017 года - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Межгосударственные отношения России и Венесуэлы
Вчера, 00:35
 
РоссияНиколас МадуроВладимир ПутинВенесуэлаМоскваЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала