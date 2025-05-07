https://ria.ru/20250507/putin-2015548561.html

В Кремле проходят переговоры Путина с Мадуро

В Кремле проходят переговоры Путина с Мадуро - РИА Новости, 07.05.2025

В Кремле проходят переговоры Путина с Мадуро

В Кремле проходят переговоры президента Венесуэлы Николаса Мадуро с Владимиром Путиным. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T14:44:00+03:00

2025-05-07T14:44:00+03:00

2025-05-07T15:22:00+03:00

россия

николас мадуро

владимир путин

венесуэла

москва

юрий ушаков

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В Кремле проходят переговоры президента Венесуэлы Николаса Мадуро с Владимиром Путиным. Основные заявления российского лидера:"Мы помним очень хорошо нашего друга Уго Чавеса. Это был яркий лидер не только для вашей страны, но и для всей Латинской Америки. Он был, безусловно, нашим другом. Вы сейчас продолжаете его дело, и мы желаем вам всего самого доброго. У нас будет возможность поговорить по всем направлениям, которые я сейчас только что обозначил. Добро пожаловать, господин президент"."Я очень благодарен вам за то, что вы нашли время и приехали на празднование Победы во Второй мировой войне. У нас мы называем эту войну Великой Отечественной войной".Главные тезисы выступления Мадуро:"Я сопровождал команданте (бывшего президента Венесуэлы) Уго Чавеса, это случалось не раз при наших визитах в Кремль, когда мы начали развивать эти отношения дружбы. Дружбы, которая прошла испытание временем. Мы смогли вывести наши отношения на высокий уровень".Как ранее сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, по итогам встречи планируется подписание межгосударственного договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.Мадуро прилетел в Москву 7 мая. После переговоров он останется в России для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с президентом в Россию прибыла представительная делегация, включая министров правительства и высокопоставленных военнослужащих.

https://ria.ru/20250507/venesuela-2015374388.html

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Переговоры Путина с Мадуро в Кремле Переговоры Путина с Мадуро в Кремле 2025-05-07T14:44 true PT6M00S

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россия, николас мадуро, владимир путин, венесуэла, москва, юрий ушаков