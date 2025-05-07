https://ria.ru/20250507/putin-2015457224.html

Путин внес в Госдуму проект ратификации договора с Сейшелами

Путин внес в Госдуму проект ратификации договора с Сейшелами - РИА Новости, 07.05.2025

Путин внес в Госдуму проект ратификации договора с Сейшелами

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект ратификации договора между РФ и Сейшельскими Островами о взаимной правовой помощи по уголовным делам,... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T09:56:00+03:00

2025-05-07T09:56:00+03:00

2025-05-07T09:56:00+03:00

россия

сейшельские острова

санкт-петербург

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект ратификации договора между РФ и Сейшельскими Островами о взаимной правовой помощи по уголовным делам, документ доступен в думской электронной базе. "Проектом федерального закона предлагается ратифицировать договор между Российской Федерацией и Республикой Сейшельские Острова о взаимной правовой помощи по уголовным делам, подписанный в г. Санкт-Петербурге 27 июля 2023 г.", - сказано в пояснительной записке. В документе отмечается, что договором предусматривается оказание друг другу взаимной правовой помощи по уголовным делам в соответствии с договором, если деяние, в связи с которым поступил запрос о правовой помощи, является уголовно наказуемым согласно законодательству обеих сторон.

https://ria.ru/20240919/dogovor-1973557596.html

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сейшельские острова

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россия, сейшельские острова, санкт-петербург, владимир путин, госдума рф