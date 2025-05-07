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Путин внес в Госдуму проект ратификации договора с Сейшелами - РИА Новости, 07.05.2025
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09:56 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/putin-2015457224.html
Путин внес в Госдуму проект ратификации договора с Сейшелами
Путин внес в Госдуму проект ратификации договора с Сейшелами - РИА Новости, 07.05.2025
Путин внес в Госдуму проект ратификации договора с Сейшелами
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект ратификации договора между РФ и Сейшельскими Островами о взаимной правовой помощи по уголовным делам,... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T09:56:00+03:00
2025-05-07T09:56:00+03:00
россия
сейшельские острова
санкт-петербург
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект ратификации договора между РФ и Сейшельскими Островами о взаимной правовой помощи по уголовным делам, документ доступен в думской электронной базе. "Проектом федерального закона предлагается ратифицировать договор между Российской Федерацией и Республикой Сейшельские Острова о взаимной правовой помощи по уголовным делам, подписанный в г. Санкт-Петербурге 27 июля 2023 г.", - сказано в пояснительной записке. В документе отмечается, что договором предусматривается оказание друг другу взаимной правовой помощи по уголовным делам в соответствии с договором, если деяние, в связи с которым поступил запрос о правовой помощи, является уголовно наказуемым согласно законодательству обеих сторон.
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россия, сейшельские острова, санкт-петербург, владимир путин, госдума рф
Россия, Сейшельские острова, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин внес в Госдуму проект ратификации договора с Сейшелами

Путин внес в Госдуму проект ратификации договора с Сейшелами о правовой помощи

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект ратификации договора между РФ и Сейшельскими Островами о взаимной правовой помощи по уголовным делам, документ доступен в думской электронной базе.
"Проектом федерального закона предлагается ратифицировать договор между Российской Федерацией и Республикой Сейшельские Острова о взаимной правовой помощи по уголовным делам, подписанный в г. Санкт-Петербурге 27 июля 2023 г.", - сказано в пояснительной записке.
В документе отмечается, что договором предусматривается оказание друг другу взаимной правовой помощи по уголовным делам в соответствии с договором, если деяние, в связи с которым поступил запрос о правовой помощи, является уголовно наказуемым согласно законодательству обеих сторон.
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РоссияСейшельские островаСанкт-ПетербургВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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