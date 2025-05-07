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Президент Узбекистана посетит Москву 8-9 мая
Президент Узбекистана посетит Москву 8-9 мая - РИА Новости, 07.05.2025
Президент Узбекистана посетит Москву 8-9 мая
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с рабочим визитом Москву 8-9 мая для участия в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T17:23:00+03:00
2025-05-07T17:23:00+03:00
2025-05-07T17:23:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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ТАШКЕНТ, 7 мая – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с рабочим визитом Москву 8-9 мая для участия в торжествах по случаю 80-й годовщины Победы, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера. "По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 8-9 мая этого года посетит город Москву с рабочим визитом", - говорится в сообщении. В соответствии с программой пребывания Мирзиёев примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также проведет ряд двусторонних встреч, добавили в пресс-службе.
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в мире, москва, узбекистан, шавкат мирзиеев, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Москва, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Президент Узбекистана посетит Москву 8-9 мая
Мирзиеев приедет Москву 8-9 мая по случаю 80-й годовщины Победы