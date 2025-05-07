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С топором на танк. Самые невероятные подвиги Великой Отечественной войны - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:33 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/podvig-2015339188.html
С топором на танк. Самые невероятные подвиги Великой Отечественной войны
С топором на танк. Самые невероятные подвиги Великой Отечественной войны - РИА Новости, 07.05.2025
С топором на танк. Самые невероятные подвиги Великой Отечественной войны
Великая Отечественная война явила множество примеров невероятного героизма и отчаянной храбрости советских солдат, читая про которые понимаешь, что их вряд ли... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T08:33:00+03:00
2025-05-07T08:33:00+03:00
великая отечественная война (1941-1945)
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости, Вадим Минеев. Великая Отечественная война явила множество примеров невероятного героизма и отчаянной храбрости советских солдат, читая про которые понимаешь, что их вряд ли смогли повторить популярные супергерои современного кино. О некоторых подвигах - в материале РИА Новости.Один против 15 танковОдин такой удивительный случай произошел в ходе наступления в Сумской области, когда советским частям удалось отбить село Кириковка, однако немцы пошли в контратаку с участием танков.Тогда помощник командира взвода Иван Лысенко, вооруженный только противотанковым ружьем и гранатами, противостоял сразу 15 танкам. Прекрасно подготовленный боец хорошо знал уязвимые места немецких машин и с первых же выстрелов подбил две из них. В третью пришлось стрелять с близкого расстояния. У танка взорвался боекомплект, но бронебойщика тоже контузило.Оправившись после взрыва, Лысенко, продвигаясь по траншее, часто менял позиции, затрудняя тем самым возможность вести по себе прицельный огонь. Выстрелами из ПТРС Лысенко подбил еще три вражеских танка, но и сам был ранен в руку. Понеся такие потери, противник был вынужден отступить. Итого на личном счету у Ивана 7 немецких бронемашин.За этот подвиг солдат был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".Перегрыз горло врагуВосемнадцатого октября 1944 года старший сержант Василий Огурцов с двумя другими бойцами находился в разведывательном дозоре, когда на дороге они заметили автоколонну из 30 машин и три самоходные артиллерийские установки (САУ). Советские солдаты начали стрелять по колонне из засады из автоматов - немцы в панике бросились бежать, не зная, что их атакует всего три человека.Однако экипажи самоходок вступили в перестрелку. Огурцов с бойцами забросали гранатами две САУ и вывели их из строя. С экипажами САУ они схватились в рукопашную. Одного немца Огурцов обездвижил ударом в голову сломанным автоматом, другого повалил на землю и зубами перегрыз ему горло. Внезапно на поле боя появился вражеский танк, Огурцов укрывшись за подбитой немецкой САУ, гранатой вывел танк из строя, экипаж бойцы также полностью уничтожили.В этом бою красноармейцы взяли много трофеев: 30 автомашин с грузами, две самоходных пушки, танк, восемь мотоциклов, три орудия, более двух тысяч снарядов, продовольствие и военное имущество.Но до награждения Огурцов не дожил. Двадцать пятого декабря 1944-го он погиб на станции Кечкед под Будапештом в очередной рукопашной схватке. Золотую звезду он получил посмертно.Захватил танк голыми рукамиКрасноармеец Иван Середа вошел в историю благодаря тому, что захватил танк практически голыми руками.В августе 1941-го в районе города Даугавпилс в Латвии повар Середа готовил обед для сослуживцев. В это время он обнаружил немецкий танк, уверенно двигавшийся в его сторону. Вооруженный только винтовкой и топором, Иван спрятался за полевой кухней, а танк остановился недалеко от нее и экипаж начал вылезать из машины. В этот момент Середа выскочил из-за укрытия и бросился на немцев. Те, не ожидая внезапной атаки, забрались обратно в танк, а Иван запрыгнул на броню. Когда танкисты открыли огонь из пулемета, Середа ударами топора согнул его ствол, а затем куском брезента закрыл смотровые щели. Затем начал бить обухом топора по броне, при этом выкрикивая приказы красноармейцам, которых на самом деле рядом не было, забрасывать танк гранатами. Испугавшись, немцы сдались, а Иван Середа под прицелом винтовки заставил их связать друг другу руки.В другой раз Середа отличился в разведке в тылу противника, когда немецкие солдаты обнаружили советских наблюдателей и пытались захватить их, он подполз к немецкому танку и связкой гранат подорвал его. Потом он заменил убитого пулеметчика и метким огнем уничтожил 20 немецких мотоциклистов. Разведгруппа смогла отбиться от наседавших фашистов и вернулась в свое подразделение с трофеями и тремя пленными.
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великая отечественная война (1941-1945)
Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

С топором на танк. Самые невероятные подвиги Великой Отечественной войны

© РИА Новости / Данил Айкин | Перейти в медиабанкПамятник Воину-освободителю в мемориальном комплексе "Героям-сибирякам", открытом в Кемерово
Памятник Воину-освободителю в мемориальном комплексе Героям-сибирякам, открытом в Кемерово - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Данил Айкин
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости, Вадим Минеев. Великая Отечественная война явила множество примеров невероятного героизма и отчаянной храбрости советских солдат, читая про которые понимаешь, что их вряд ли смогли повторить популярные супергерои современного кино. О некоторых подвигах - в материале РИА Новости.

Один против 15 танков

Один такой удивительный случай произошел в ходе наступления в Сумской области, когда советским частям удалось отбить село Кириковка, однако немцы пошли в контратаку с участием танков.
Тогда помощник командира взвода Иван Лысенко, вооруженный только противотанковым ружьем и гранатами, противостоял сразу 15 танкам. Прекрасно подготовленный боец хорошо знал уязвимые места немецких машин и с первых же выстрелов подбил две из них. В третью пришлось стрелять с близкого расстояния. У танка взорвался боекомплект, но бронебойщика тоже контузило.
CC BY-SA 3.0 / Tannenberg / Немецкие танки атакуют советские позиции в районе Истры, 25 ноября 1941
Немецкие танки атакуют советские позиции в районе Истры, 25 ноября 1941 - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
CC BY-SA 3.0 / Tannenberg /
Немецкие танки атакуют советские позиции в районе Истры, 25 ноября 1941
Оправившись после взрыва, Лысенко, продвигаясь по траншее, часто менял позиции, затрудняя тем самым возможность вести по себе прицельный огонь. Выстрелами из ПТРС Лысенко подбил еще три вражеских танка, но и сам был ранен в руку. Понеся такие потери, противник был вынужден отступить. Итого на личном счету у Ивана 7 немецких бронемашин.
За этот подвиг солдат был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

Перегрыз горло врагу

Восемнадцатого октября 1944 года старший сержант Василий Огурцов с двумя другими бойцами находился в разведывательном дозоре, когда на дороге они заметили автоколонну из 30 машин и три самоходные артиллерийские установки (САУ). Советские солдаты начали стрелять по колонне из засады из автоматов - немцы в панике бросились бежать, не зная, что их атакует всего три человека.
© РИА Новости / Георгий Зельма | Перейти в медиабанкСоветские разведчики наблюдают за боевой обстановкой
Советские разведчики наблюдают за боевой обстановкой - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Георгий Зельма
Перейти в медиабанк
Советские разведчики наблюдают за боевой обстановкой
Однако экипажи самоходок вступили в перестрелку. Огурцов с бойцами забросали гранатами две САУ и вывели их из строя. С экипажами САУ они схватились в рукопашную. Одного немца Огурцов обездвижил ударом в голову сломанным автоматом, другого повалил на землю и зубами перегрыз ему горло. Внезапно на поле боя появился вражеский танк, Огурцов укрывшись за подбитой немецкой САУ, гранатой вывел танк из строя, экипаж бойцы также полностью уничтожили.
В этом бою красноармейцы взяли много трофеев: 30 автомашин с грузами, две самоходных пушки, танк, восемь мотоциклов, три орудия, более двух тысяч снарядов, продовольствие и военное имущество.
Но до награждения Огурцов не дожил. Двадцать пятого декабря 1944-го он погиб на станции Кечкед под Будапештом в очередной рукопашной схватке. Золотую звезду он получил посмертно.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкБойцы стрелковой части ведут бой на улицах Будапешта. 11 февраля 1945
Бойцы стрелковой части ведут бой на улицах Будапешта. 11 февраля 1945 - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости
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Бойцы стрелковой части ведут бой на улицах Будапешта. 11 февраля 1945

Захватил танк голыми руками

Красноармеец Иван Середа вошел в историю благодаря тому, что захватил танк практически голыми руками.
В августе 1941-го в районе города Даугавпилс в Латвии повар Середа готовил обед для сослуживцев. В это время он обнаружил немецкий танк, уверенно двигавшийся в его сторону. Вооруженный только винтовкой и топором, Иван спрятался за полевой кухней, а танк остановился недалеко от нее и экипаж начал вылезать из машины. В этот момент Середа выскочил из-за укрытия и бросился на немцев. Те, не ожидая внезапной атаки, забрались обратно в танк, а Иван запрыгнул на броню.
© РИА Новости / Олег Кнорринг | Перейти в медиабанкВид освобожденного от немецко-фашистских захватчиков Воронежа снят с борта самолета
Вид освобожденного от немецко-фашистских захватчиков Воронежа снят с борта самолета - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Олег Кнорринг
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Вид освобожденного от немецко-фашистских захватчиков Воронежа снят с борта самолета
Когда танкисты открыли огонь из пулемета, Середа ударами топора согнул его ствол, а затем куском брезента закрыл смотровые щели. Затем начал бить обухом топора по броне, при этом выкрикивая приказы красноармейцам, которых на самом деле рядом не было, забрасывать танк гранатами. Испугавшись, немцы сдались, а Иван Середа под прицелом винтовки заставил их связать друг другу руки.
В другой раз Середа отличился в разведке в тылу противника, когда немецкие солдаты обнаружили советских наблюдателей и пытались захватить их, он подполз к немецкому танку и связкой гранат подорвал его. Потом он заменил убитого пулеметчика и метким огнем уничтожил 20 немецких мотоциклистов. Разведгруппа смогла отбиться от наседавших фашистов и вернулась в свое подразделение с трофеями и тремя пленными.
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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