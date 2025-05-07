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С топором на танк. Самые невероятные подвиги Великой Отечественной войны

С топором на танк. Самые невероятные подвиги Великой Отечественной войны - РИА Новости, 07.05.2025

С топором на танк. Самые невероятные подвиги Великой Отечественной войны

Великая Отечественная война явила множество примеров невероятного героизма и отчаянной храбрости советских солдат, читая про которые понимаешь, что их вряд ли... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T08:33:00+03:00

2025-05-07T08:33:00+03:00

2025-05-07T08:33:00+03:00

великая отечественная война (1941-1945)

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости, Вадим Минеев. Великая Отечественная война явила множество примеров невероятного героизма и отчаянной храбрости советских солдат, читая про которые понимаешь, что их вряд ли смогли повторить популярные супергерои современного кино. О некоторых подвигах - в материале РИА Новости.Один против 15 танковОдин такой удивительный случай произошел в ходе наступления в Сумской области, когда советским частям удалось отбить село Кириковка, однако немцы пошли в контратаку с участием танков.Тогда помощник командира взвода Иван Лысенко, вооруженный только противотанковым ружьем и гранатами, противостоял сразу 15 танкам. Прекрасно подготовленный боец хорошо знал уязвимые места немецких машин и с первых же выстрелов подбил две из них. В третью пришлось стрелять с близкого расстояния. У танка взорвался боекомплект, но бронебойщика тоже контузило.Оправившись после взрыва, Лысенко, продвигаясь по траншее, часто менял позиции, затрудняя тем самым возможность вести по себе прицельный огонь. Выстрелами из ПТРС Лысенко подбил еще три вражеских танка, но и сам был ранен в руку. Понеся такие потери, противник был вынужден отступить. Итого на личном счету у Ивана 7 немецких бронемашин.За этот подвиг солдат был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".Перегрыз горло врагуВосемнадцатого октября 1944 года старший сержант Василий Огурцов с двумя другими бойцами находился в разведывательном дозоре, когда на дороге они заметили автоколонну из 30 машин и три самоходные артиллерийские установки (САУ). Советские солдаты начали стрелять по колонне из засады из автоматов - немцы в панике бросились бежать, не зная, что их атакует всего три человека.Однако экипажи самоходок вступили в перестрелку. Огурцов с бойцами забросали гранатами две САУ и вывели их из строя. С экипажами САУ они схватились в рукопашную. Одного немца Огурцов обездвижил ударом в голову сломанным автоматом, другого повалил на землю и зубами перегрыз ему горло. Внезапно на поле боя появился вражеский танк, Огурцов укрывшись за подбитой немецкой САУ, гранатой вывел танк из строя, экипаж бойцы также полностью уничтожили.В этом бою красноармейцы взяли много трофеев: 30 автомашин с грузами, две самоходных пушки, танк, восемь мотоциклов, три орудия, более двух тысяч снарядов, продовольствие и военное имущество.Но до награждения Огурцов не дожил. Двадцать пятого декабря 1944-го он погиб на станции Кечкед под Будапештом в очередной рукопашной схватке. Золотую звезду он получил посмертно.Захватил танк голыми рукамиКрасноармеец Иван Середа вошел в историю благодаря тому, что захватил танк практически голыми руками.В августе 1941-го в районе города Даугавпилс в Латвии повар Середа готовил обед для сослуживцев. В это время он обнаружил немецкий танк, уверенно двигавшийся в его сторону. Вооруженный только винтовкой и топором, Иван спрятался за полевой кухней, а танк остановился недалеко от нее и экипаж начал вылезать из машины. В этот момент Середа выскочил из-за укрытия и бросился на немцев. Те, не ожидая внезапной атаки, забрались обратно в танк, а Иван запрыгнул на броню. Когда танкисты открыли огонь из пулемета, Середа ударами топора согнул его ствол, а затем куском брезента закрыл смотровые щели. Затем начал бить обухом топора по броне, при этом выкрикивая приказы красноармейцам, которых на самом деле рядом не было, забрасывать танк гранатами. Испугавшись, немцы сдались, а Иван Середа под прицелом винтовки заставил их связать друг другу руки.В другой раз Середа отличился в разведке в тылу противника, когда немецкие солдаты обнаружили советских наблюдателей и пытались захватить их, он подполз к немецкому танку и связкой гранат подорвал его. Потом он заменил убитого пулеметчика и метким огнем уничтожил 20 немецких мотоциклистов. Разведгруппа смогла отбиться от наседавших фашистов и вернулась в свое подразделение с трофеями и тремя пленными.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

великая отечественная война (1941-1945)