https://ria.ru/20250507/pobratimy-2015609709.html

Санкт-Петербург и Ханой стали городами-побратимами

Санкт-Петербург и Ханой стали городами-побратимами - РИА Новости, 07.05.2025

Санкт-Петербург и Ханой стали городами-побратимами

Власти Санкт-Петербурга и Ханоя подписали соглашение о сотрудничестве (побратимстве), сообщил комитет по внешним связям Северной столицы. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T17:05:00+03:00

2025-05-07T17:05:00+03:00

2025-05-07T17:05:00+03:00

ханой

вьетнам

хошимин

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга и Ханоя подписали соглашение о сотрудничестве (побратимстве), сообщил комитет по внешним связям Северной столицы. В Санкт‑Петербург прибыла делегация Ханоя (Социалистическая Республика Вьетнам) во главе с заместителем председателя Народного комитета столичного города Нгуен Мань Куеном. В рамках визита состоялась встреча вьетнамских партнеров с членом правительства Санкт‑Петербурга – председателем комитета по внешним связям Санкт‑Петербурга Евгением Григорьевым. "В ходе встречи Евгений Григорьев и Нгуен Мань Куен подписали соглашение о сотрудничестве (побратимстве) между Санкт‑Петербургом и Ханоем. В соответствии с документом стороны будут развивать партнерство в сферах торговли и экономики, туризма, образования, здравоохранения, спорта, культуры; содействовать осуществлению инвестиционных проектов, расширению деловых связей; поддерживать проведение совместных конференций, ярмарок и выставок", - говорится в сообщении. Ханой стал пятым побратимом Санкт‑Петербурга из Вьетнама: у города уже есть соглашения о сотрудничестве с городами Хошимин и Хайфон, провинциями Кханьхоа и Дьенбьен. По словам Григорьева, в 2020 году Вьетнам стал первой страной, получившей статус приоритетного направления международной деятельности города. Сегодня Северная столица – лидер среди регионов России по числу совместных с вьетнамскими партнерами мероприятий. "Наши народы объединяет память о героической истории. Мы отмечаем даты, посвященные знаменательным вехам общего прошлого. В марте этого года мы назвали площадь, где установлен монумент первому президенту Вьетнама, в честь Хошимина – города-побратима Санкт‑Петербурга. Текущая задача – продолжать курс на укрепление дружбы и сотрудничества", - отметил он.

https://ria.ru/20250303/goroda-2002842073.html

https://ria.ru/20241016/mordoviya-1978375738.html

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вьетнам

хошимин

санкт-петербург

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ханой, вьетнам, хошимин, санкт-петербург, россия