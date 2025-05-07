https://ria.ru/20250507/pobratimy-2015609709.html
Санкт-Петербург и Ханой стали городами-побратимами
Санкт-Петербург и Ханой стали городами-побратимами - РИА Новости, 07.05.2025
Санкт-Петербург и Ханой стали городами-побратимами
Власти Санкт-Петербурга и Ханоя подписали соглашение о сотрудничестве (побратимстве), сообщил комитет по внешним связям Северной столицы. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T17:05:00+03:00
2025-05-07T17:05:00+03:00
2025-05-07T17:05:00+03:00
ханой
вьетнам
хошимин
санкт-петербург
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876672866_0:295:2979:1971_1920x0_80_0_0_8fd770d22b45045d745b229853d97c1f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга и Ханоя подписали соглашение о сотрудничестве (побратимстве), сообщил комитет по внешним связям Северной столицы. В Санкт‑Петербург прибыла делегация Ханоя (Социалистическая Республика Вьетнам) во главе с заместителем председателя Народного комитета столичного города Нгуен Мань Куеном. В рамках визита состоялась встреча вьетнамских партнеров с членом правительства Санкт‑Петербурга – председателем комитета по внешним связям Санкт‑Петербурга Евгением Григорьевым. "В ходе встречи Евгений Григорьев и Нгуен Мань Куен подписали соглашение о сотрудничестве (побратимстве) между Санкт‑Петербургом и Ханоем. В соответствии с документом стороны будут развивать партнерство в сферах торговли и экономики, туризма, образования, здравоохранения, спорта, культуры; содействовать осуществлению инвестиционных проектов, расширению деловых связей; поддерживать проведение совместных конференций, ярмарок и выставок", - говорится в сообщении. Ханой стал пятым побратимом Санкт‑Петербурга из Вьетнама: у города уже есть соглашения о сотрудничестве с городами Хошимин и Хайфон, провинциями Кханьхоа и Дьенбьен. По словам Григорьева, в 2020 году Вьетнам стал первой страной, получившей статус приоритетного направления международной деятельности города. Сегодня Северная столица – лидер среди регионов России по числу совместных с вьетнамскими партнерами мероприятий. "Наши народы объединяет память о героической истории. Мы отмечаем даты, посвященные знаменательным вехам общего прошлого. В марте этого года мы назвали площадь, где установлен монумент первому президенту Вьетнама, в честь Хошимина – города-побратима Санкт‑Петербурга. Текущая задача – продолжать курс на укрепление дружбы и сотрудничества", - отметил он.
https://ria.ru/20250303/goroda-2002842073.html
https://ria.ru/20241016/mordoviya-1978375738.html
ханой
вьетнам
хошимин
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876672866_469:434:2622:2048_1920x0_80_0_0_f65618fc153a19819babbcb6e902d500.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханой, вьетнам, хошимин, санкт-петербург, россия
Ханой, Вьетнам, Хошимин, Санкт-Петербург, Россия
Санкт-Петербург и Ханой стали городами-побратимами
Власти Санкт-Петербурга и Ханоя подписали соглашение о побратимстве
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга и Ханоя подписали соглашение о сотрудничестве (побратимстве), сообщил комитет по внешним связям Северной столицы.
В Санкт‑Петербург прибыла делегация Ханоя
(Социалистическая Республика Вьетнам) во главе с заместителем председателя Народного комитета столичного города Нгуен Мань Куеном. В рамках визита состоялась встреча вьетнамских партнеров с членом правительства Санкт‑Петербурга – председателем комитета по внешним связям Санкт‑Петербурга Евгением Григорьевым.
"В ходе встречи Евгений Григорьев и Нгуен Мань Куен подписали соглашение о сотрудничестве (побратимстве) между Санкт‑Петербургом и Ханоем. В соответствии с документом стороны будут развивать партнерство в сферах торговли и экономики, туризма, образования, здравоохранения, спорта, культуры; содействовать осуществлению инвестиционных проектов, расширению деловых связей; поддерживать проведение совместных конференций, ярмарок и выставок", - говорится в сообщении.
Ханой стал пятым побратимом Санкт‑Петербурга из Вьетнама
: у города уже есть соглашения о сотрудничестве с городами Хошимин
и Хайфон, провинциями Кханьхоа
и Дьенбьен.
По словам Григорьева, в 2020 году Вьетнам стал первой страной, получившей статус приоритетного направления международной деятельности города. Сегодня Северная столица – лидер среди регионов России
по числу совместных с вьетнамскими партнерами мероприятий.
"Наши народы объединяет память о героической истории. Мы отмечаем даты, посвященные знаменательным вехам общего прошлого. В марте этого года мы назвали площадь, где установлен монумент первому президенту Вьетнама, в честь Хошимина – города-побратима Санкт‑Петербурга. Текущая задача – продолжать курс на укрепление дружбы и сотрудничества", - отметил он.