https://ria.ru/20250507/pobeda-2015521395.html

Президент Кубы назвал большой честью свое участие в праздновании Дня Победы

Президент Кубы назвал большой честью свое участие в праздновании Дня Победы - РИА Новости, 07.05.2025

Президент Кубы назвал большой честью свое участие в праздновании Дня Победы

Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель заявил, что для него будет огромной честью принять участие в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T13:09:00+03:00

2025-05-07T13:09:00+03:00

2025-05-07T15:05:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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россия

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мигель диас-канель

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день победы

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель заявил, что для него будет огромной честью принять участие в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая на Красной площади. “Мы отмечаем 65 лет наших дипломатических отношений буквально за день до 80-летия исторической победы над фашизмом, колоссального подвига русского и других советских народов, которую никогда нельзя будет отменить. Победы Красной армии являются вечными”, - сказал он в ходе церемонии открытия выставки архивных документов и фотоматериалов, посвящённой 65-летию российско-кубинских дипломатических отношений. Визит в Россию всегда вызывает эмоции, а в дни празднования это еще большая честь, указал Диас-Канель. “Для нас будет огромной честью разделить этот исторический момент в ближайшие дни на Красной площади с президентом Владимиром Путиным, его правительством, властями и дружественным российским народом”, - заявил он. Дружба Гаваны и Москвы прошла испытание временем в наиболее сложных условиях, отметил кубинский лидер. “История показала что среди всех вызовов, с которыми мы сталкиваемся, сотрудничество и солидарность являются ключевыми элементами наших отношений. Сегодня мы с уверенностью смотрим в будущее”, - подчеркнул он. Куба и Россия разделяют схожие точки зрения по ряду важнейших актуальных внешнеполитических тем и вопросов международного права, отметил он. Президент Кубы прибыл в Россию в минувшее воскресенье, 4 мая. В рамках своего визита в Россию, приуроченного к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, он посетил Санкт-Петербург, где провел ряд встреч и посетил ряд мероприятий. Накануне Диас-Канель приехал в Москву, в среду у него запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20250503/kuba-2014801779.html

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россия

москва

куба

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в мире, россия, москва, куба, мигель диас-канель, владимир путин, день победы