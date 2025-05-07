Президент Кубы назвал большой честью свое участие в праздновании Дня Победы
Президент Кубы Диас-Канель назвал честью участие в праздновании юбилея Победы
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Куба Мигель Диас-Канель на церемонии открытия выставки архивных документов и фотоматериалов, посвящённой 65-летию российско-кубинских дипломатических отношений в Московской городской Думе. 7 мая 2025
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель на церемонии открытия выставки архивных документов и фотоматериалов, посвящённой 65-летию российско-кубинских дипломатических отношений в Московской городской Думе. 7 мая 2025
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель заявил, что для него будет огромной честью принять участие в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая на Красной площади.
“Мы отмечаем 65 лет наших дипломатических отношений буквально за день до 80-летия исторической победы над фашизмом, колоссального подвига русского и других советских народов, которую никогда нельзя будет отменить. Победы Красной армии являются вечными”, - сказал он в ходе церемонии открытия выставки архивных документов и фотоматериалов, посвящённой 65-летию российско-кубинских дипломатических отношений.
Визит в Россию всегда вызывает эмоции, а в дни празднования это еще большая честь, указал Диас-Канель.
“Для нас будет огромной честью разделить этот исторический момент в ближайшие дни на Красной площади с президентом Владимиром Путиным, его правительством, властями и дружественным российским народом”, - заявил он.
“История показала что среди всех вызовов, с которыми мы сталкиваемся, сотрудничество и солидарность являются ключевыми элементами наших отношений. Сегодня мы с уверенностью смотрим в будущее”, - подчеркнул он.
Куба и Россия разделяют схожие точки зрения по ряду важнейших актуальных внешнеполитических тем и вопросов международного права, отметил он.
Президент Кубы прибыл в Россию в минувшее воскресенье, 4 мая. В рамках своего визита в Россию, приуроченного к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, он посетил Санкт-Петербург, где провел ряд встреч и посетил ряд мероприятий. Накануне Диас-Канель приехал в Москву, в среду у него запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным.