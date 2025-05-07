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В Колпинском районе Петербурга загорелся ангар - РИА Новости, 07.05.2025
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22:47 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/peterburg-2015704620.html
В Колпинском районе Петербурга загорелся ангар
В Колпинском районе Петербурга загорелся ангар - РИА Новости, 07.05.2025
В Колпинском районе Петербурга загорелся ангар
Ангар загорелся в среду вечером в Колпинском районе Санкт-Петербурга, пожар тушат по номеру 1-БИС на площади 300 квадратных метров, сообщило городское... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T22:47:00+03:00
2025-05-07T22:47:00+03:00
происшествия
колпинский район
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Ангар загорелся в среду вечером в Колпинском районе Санкт-Петербурга, пожар тушат по номеру 1-БИС на площади 300 квадратных метров, сообщило городское управление МЧС РФ. Как информирует ведомство, информация о пожаре по адресу дорога на Металлострой, дом 5 литера 3 поступило в 19.59 МСК. "В ангаре размером 30 на 80 (метров - ред.) происходит горение на площади 300 квадратных метров. В 20.22 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС", – говорится в сообщении в Telegram-канале ГУМЧС. Сведения о пострадавших не поступали. Пожар тушат 30 специалистов и 6 единиц техники.
https://ria.ru/20250507/ufa-2015538112.html
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колпинский район
санкт-петербург
россия
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происшествия, колпинский район, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Колпинский район, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Колпинском районе Петербурга загорелся ангар

В Колпинском районе Петербурга загорелся ангар на площади 300 квадратов

© Fotolia / WellphotoПожарные работают на месте происшествия
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Fotolia / Wellphoto
Пожарные работают на месте происшествия. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Ангар загорелся в среду вечером в Колпинском районе Санкт-Петербурга, пожар тушат по номеру 1-БИС на площади 300 квадратных метров, сообщило городское управление МЧС РФ.
Как информирует ведомство, информация о пожаре по адресу дорога на Металлострой, дом 5 литера 3 поступило в 19.59 МСК.
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"В ангаре размером 30 на 80 (метров - ред.) происходит горение на площади 300 квадратных метров. В 20.22 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС", – говорится в сообщении в Telegram-канале ГУМЧС.
Сведения о пострадавших не поступали. Пожар тушат 30 специалистов и 6 единиц техники.
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ПроисшествияКолпинский районСанкт-ПетербургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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