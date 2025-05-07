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Песков рассказал о графике Путина в дни празднования Победы
Песков рассказал о графике Путина в дни празднования Победы - РИА Новости, 07.05.2025
Песков рассказал о графике Путина в дни празднования Победы
График президента РФ Владимира Путина в дни празднования 80-летия Победы расписан по минутам, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T17:59:00+03:00
2025-05-07T17:59:00+03:00
2025-05-07T17:59:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
юрий ушаков
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. График президента РФ Владимира Путина в дни празднования 80-летия Победы расписан по минутам, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Да-да-да", - ответил Песков на вопрос о том, будет ли график Путина расписан по минутам в дни празднования Победы из-за большого числа встреч с зарубежными гостями. Путин в дни празднования 80-летия Победы проведет более 15 двусторонних встреч с зарубежными лидерами, ряд бесед состоится в формате "на ногах", сообщил ранее журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, юрий ушаков, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Песков рассказал о графике Путина в дни празднования Победы
Песков: график Путина в дни празднования 80-летия Победы расписан по минутам