https://ria.ru/20250507/peskov-2015635718.html

Песков рассказал о графике Путина в дни празднования Победы

Песков рассказал о графике Путина в дни празднования Победы - РИА Новости, 07.05.2025

Песков рассказал о графике Путина в дни празднования Победы

График президента РФ Владимира Путина в дни празднования 80-летия Победы расписан по минутам, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T17:59:00+03:00

2025-05-07T17:59:00+03:00

2025-05-07T17:59:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

юрий ушаков

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. График президента РФ Владимира Путина в дни празднования 80-летия Победы расписан по минутам, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Да-да-да", - ответил Песков на вопрос о том, будет ли график Путина расписан по минутам в дни празднования Победы из-за большого числа встреч с зарубежными гостями. Путин в дни празднования 80-летия Победы проведет более 15 двусторонних встреч с зарубежными лидерами, ряд бесед состоится в формате "на ногах", сообщил ранее журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

https://ria.ru/20250402/kreml-2008862805.html

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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, юрий ушаков, 80-летие победы в великой отечественной войне