https://ria.ru/20250507/parad-2015670590.html

Перекрытие дорог 9 мая в Москве: где не проехать во время Парада Победы

Перекрытие дорог 9 мая в Москве: где не проехать во время Парада Победы - РИА Новости, 07.05.2025

Перекрытие дорог 9 мая в Москве: где не проехать во время Парада Победы

Крупные праздники в Москве, связанные с проведением массовых мероприятий, неизбежно приводят к перекрытию дорог и ограничениям движения транспорта. 9 мая в... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T19:36:00+03:00

2025-05-07T19:36:00+03:00

2025-05-07T19:36:00+03:00

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

парад победы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/03/2014807626_0:145:3126:1903_1920x0_80_0_0_26482a73d5e80e6868bc45146ad1dcd9.jpg

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Крупные праздники в Москве, связанные с проведением массовых мероприятий, неизбежно приводят к перекрытию дорог и ограничениям движения транспорта. 9 мая в честь празднования 80-летия Победы (в том числе — на время праздничного парада) для граждан в центре города также окажутся недоступны часть улиц. По какому графику будет работать столичное метро в День Победы, схема ограничений и карта перекрытых участков - в материале РИА Новости.Транспортные ограничения в центре столицы в майские дни будут связаны с празднованием 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая в столице состоится традиционный Парад и другие праздничные мероприятия. Помимо этого, как сообщает пресс-служба мэра и правительства, возможны ограничения и в работе мобильного интернета.Какие улицы перекроют 9 маяПраздничные мероприятия 9 мая начнутся с самого утра. С 5:00 до 8:00 будет перекрыто движение на следующих участках:С 5:00 до 13:00 двустороннее движение будет организовано по улицам:С 05:30 и до окончания мероприятия временно прекратится движение в центре, на целом ряде улиц и набережных Москвы-реки. Среди них:Вторая партия ограничений на центральных улицах вступит в силу с 10:00, с началом Парада Победы. На этот же период недоступна будет и парковка в центральной части города. Под перекрытие попадают:Как будет работать метроВ предпраздничные дни, а также непосредственно в День Победы на некоторых станциях Московского метрополитена будут действовать ограничения. Так, 7 и 9 мая планируется ограничить выход с нескольких станций, расположенных в центральной части столицы. Среди них: “Охотный ряд”, “Театральная” и “Площадь Революции”, “Боровицкая” и “Арбатская”, “Александровский сад” и “Библиотека им. Ленина”.На этих станциях будет открыт только вход, а также можно будет осуществить переход. Ограничения будут действовать с пяти утра и до момента завершения праздничных мероприятий.Также представители Московского метрополитена предупреждают, что еще на ряде станций возможны дополнительные ограничения. Речь идет о станциях “Тверская”, “Пушкинская”, “Маяковская”, “Чеховская”, “Лубянка” и “Китай-город”.

https://ria.ru/20250506/ushakov-2015310001.html

https://ria.ru/20250506/pobeda-2015362935.html

https://ria.ru/20250507/bessmertnyy_polk-2013485500.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, парад победы