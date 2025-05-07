Перекрытие дорог 9 мая в Москве: где не проехать во время Парада Победы
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкТанки Т-90М на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Танки Т-90М на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Крупные праздники в Москве, связанные с проведением массовых мероприятий, неизбежно приводят к перекрытию дорог и ограничениям движения транспорта. 9 мая в честь празднования 80-летия Победы (в том числе — на время праздничного парада) для граждан в центре города также окажутся недоступны часть улиц. По какому графику будет работать столичное метро в День Победы, схема ограничений и карта перекрытых участков - в материале РИА Новости.
Транспортные ограничения в центре столицы в майские дни будут связаны с празднованием 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая в столице состоится традиционный Парад и другие праздничные мероприятия. Помимо этого, как сообщает пресс-служба мэра и правительства, возможны ограничения и в работе мобильного интернета.
Какие улицы перекроют 9 мая
Праздничные мероприятия 9 мая начнутся с самого утра. С 5:00 до 8:00 будет перекрыто движение на следующих участках:
- Новинский бульвар;
- 1-ая Тверская-Ямская улица;
- участок Садового кольца;
- Оружейный переулок;
- Волгоградский проспект.
С 5:00 до 13:00 двустороннее движение будет организовано по улицам:
- Александра Солженицына;
- Таганской;
- переулку Маяковского;
- Марксистскому переулку.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкБТР-82А и самоходная артиллерийская установка "Мальва" на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
БТР-82А и самоходная артиллерийская установка "Мальва" на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
С 05:30 и до окончания мероприятия временно прекратится движение в центре, на целом ряде улиц и набережных Москвы-реки. Среди них:
- улица Гашека;
- Оружейный переулок;
- улица Тверская;
- улица Петровка;
- улица Солянка;
- Моховая улица;
- Пречистенская, Кадашёвская и Котельническая набережные.
Вторая партия ограничений на центральных улицах вступит в силу с 10:00, с началом Парада Победы. На этот же период недоступна будет и парковка в центральной части города. Под перекрытие попадают:
- Садовое кольцо;
- Волгоградский проспект;
- Новый Арбат;
- Б. Якиманка;
- 2-я Брестская улица.
Как будет работать метро
В предпраздничные дни, а также непосредственно в День Победы на некоторых станциях Московского метрополитена будут действовать ограничения. Так, 7 и 9 мая планируется ограничить выход с нескольких станций, расположенных в центральной части столицы. Среди них: “Охотный ряд”, “Театральная” и “Площадь Революции”, “Боровицкая” и “Арбатская”, “Александровский сад” и “Библиотека им. Ленина”.
На этих станциях будет открыт только вход, а также можно будет осуществить переход. Ограничения будут действовать с пяти утра и до момента завершения праздничных мероприятий.
Также представители Московского метрополитена предупреждают, что еще на ряде станций возможны дополнительные ограничения. Речь идет о станциях “Тверская”, “Пушкинская”, “Маяковская”, “Чеховская”, “Лубянка” и “Китай-город”.