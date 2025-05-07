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Перекрытие дорог 9 мая в Москве: где не проехать во время Парада Победы - РИА Новости, 07.05.2025
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19:36 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/parad-2015670590.html
Перекрытие дорог 9 мая в Москве: где не проехать во время Парада Победы
Перекрытие дорог 9 мая в Москве: где не проехать во время Парада Победы - РИА Новости, 07.05.2025
Перекрытие дорог 9 мая в Москве: где не проехать во время Парада Победы
Крупные праздники в Москве, связанные с проведением массовых мероприятий, неизбежно приводят к перекрытию дорог и ограничениям движения транспорта. 9 мая в... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T19:36:00+03:00
2025-05-07T19:36:00+03:00
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
парад победы
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Крупные праздники в Москве, связанные с проведением массовых мероприятий, неизбежно приводят к перекрытию дорог и ограничениям движения транспорта. 9 мая в честь празднования 80-летия Победы (в том числе — на время праздничного парада) для граждан в центре города также окажутся недоступны часть улиц. По какому графику будет работать столичное метро в День Победы, схема ограничений и карта перекрытых участков - в материале РИА Новости.Транспортные ограничения в центре столицы в майские дни будут связаны с празднованием 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая в столице состоится традиционный Парад и другие праздничные мероприятия. Помимо этого, как сообщает пресс-служба мэра и правительства, возможны ограничения и в работе мобильного интернета.Какие улицы перекроют 9 маяПраздничные мероприятия 9 мая начнутся с самого утра. С 5:00 до 8:00 будет перекрыто движение на следующих участках:С 5:00 до 13:00 двустороннее движение будет организовано по улицам:С 05:30 и до окончания мероприятия временно прекратится движение в центре, на целом ряде улиц и набережных Москвы-реки. Среди них:Вторая партия ограничений на центральных улицах вступит в силу с 10:00, с началом Парада Победы. На этот же период недоступна будет и парковка в центральной части города. Под перекрытие попадают:Как будет работать метроВ предпраздничные дни, а также непосредственно в День Победы на некоторых станциях Московского метрополитена будут действовать ограничения. Так, 7 и 9 мая планируется ограничить выход с нескольких станций, расположенных в центральной части столицы. Среди них: “Охотный ряд”, “Театральная” и “Площадь Революции”, “Боровицкая” и “Арбатская”, “Александровский сад” и “Библиотека им. Ленина”.На этих станциях будет открыт только вход, а также можно будет осуществить переход. Ограничения будут действовать с пяти утра и до момента завершения праздничных мероприятий.Также представители Московского метрополитена предупреждают, что еще на ряде станций возможны дополнительные ограничения. Речь идет о станциях “Тверская”, “Пушкинская”, “Маяковская”, “Чеховская”, “Лубянка” и “Китай-город”.
https://ria.ru/20250506/ushakov-2015310001.html
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день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, парад победы
День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Парад Победы

Перекрытие дорог 9 мая в Москве: где не проехать во время Парада Победы

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкТанки Т-90М на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Танки Т-90М на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Танки Т-90М на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Крупные праздники в Москве, связанные с проведением массовых мероприятий, неизбежно приводят к перекрытию дорог и ограничениям движения транспорта. 9 мая в честь празднования 80-летия Победы (в том числе — на время праздничного парада) для граждан в центре города также окажутся недоступны часть улиц. По какому графику будет работать столичное метро в День Победы, схема ограничений и карта перекрытых участков - в материале РИА Новости.
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6 мая, 16:12
Транспортные ограничения в центре столицы в майские дни будут связаны с празднованием 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая в столице состоится традиционный Парад и другие праздничные мероприятия. Помимо этого, как сообщает пресс-служба мэра и правительства, возможны ограничения и в работе мобильного интернета.

Какие улицы перекроют 9 мая

Праздничные мероприятия 9 мая начнутся с самого утра. С 5:00 до 8:00 будет перекрыто движение на следующих участках:
  • Новинский бульвар;
  • 1-ая Тверская-Ямская улица;
  • участок Садового кольца;
  • Оружейный переулок;
  • Волгоградский проспект.
С 5:00 до 13:00 двустороннее движение будет организовано по улицам:
  • Александра Солженицына;
  • Таганской;
  • переулку Маяковского;
  • Марксистскому переулку.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкБТР-82А и самоходная артиллерийская установка "Мальва" на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
БТР-82А и самоходная артиллерийская установка Мальва на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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БТР-82А и самоходная артиллерийская установка "Мальва" на репетиции парада в Москве в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
С 05:30 и до окончания мероприятия временно прекратится движение в центре, на целом ряде улиц и набережных Москвы-реки. Среди них:
  • улица Гашека;
  • Оружейный переулок;
  • улица Тверская;
  • улица Петровка;
  • улица Солянка;
  • Моховая улица;
  • Пречистенская, Кадашёвская и Котельническая набережные.
Вторая партия ограничений на центральных улицах вступит в силу с 10:00, с началом Парада Победы. На этот же период недоступна будет и парковка в центральной части города. Под перекрытие попадают:
  • Садовое кольцо;
  • Волгоградский проспект;
  • Новый Арбат;
  • Б. Якиманка;
  • 2-я Брестская улица.
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6 мая, 18:19

Как будет работать метро

В предпраздничные дни, а также непосредственно в День Победы на некоторых станциях Московского метрополитена будут действовать ограничения. Так, 7 и 9 мая планируется ограничить выход с нескольких станций, расположенных в центральной части столицы. Среди них: “Охотный ряд”, “Театральная” и “Площадь Революции”, “Боровицкая” и “Арбатская”, “Александровский сад” и “Библиотека им. Ленина”.
На этих станциях будет открыт только вход, а также можно будет осуществить переход. Ограничения будут действовать с пяти утра и до момента завершения праздничных мероприятий.
Также представители Московского метрополитена предупреждают, что еще на ряде станций возможны дополнительные ограничения. Речь идет о станциях “Тверская”, “Пушкинская”, “Маяковская”, “Чеховская”, “Лубянка” и “Китай-город”.
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