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В Москве рассказали об ограничениях в период празднования Дня Победы - РИА Новости, 06.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:06 06.05.2025
https://ria.ru/20250506/moskva-2015215499.html
В Москве рассказали об ограничениях в период празднования Дня Победы
В Москве рассказали об ограничениях в период празднования Дня Победы - РИА Новости, 06.05.2025
В Москве рассказали об ограничениях в период празднования Дня Победы
Ограничения возможны в Москве с 7 по 9 мая в связи с мероприятиями по празднованию 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T10:06:00+03:00
2025-05-06T10:06:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
москва
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ограничения возможны в Москве с 7 по 9 мая в связи с мероприятиями по празднованию 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили журналистам в пресс-службе мэра и правительства. "В период с 7 по 9 мая в Москве пройдет ряд мероприятий по празднованию 80-летней годовщины Победы. Ожидается прибытие многочисленных иностранных делегаций на высшем и высоком уровнях. В связи с этим в городе будут вводиться ограничения на проезд транспорта. Возможны ограничения в работе мобильного интернета. Рассчитываем на понимание жителей Москвы и гостей столицы. Обращаемся с просьбой пользоваться официальной информацией по этим поводам", - рассказали в пресс-службе.
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общество, москва
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Москва
В Москве рассказали об ограничениях в период празднования Дня Победы

В Москве предупредили об ограничениях на проезд транспорта с 7 по 9 мая

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ограничения возможны в Москве с 7 по 9 мая в связи с мероприятиями по празднованию 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили журналистам в пресс-службе мэра и правительства.
"В период с 7 по 9 мая в Москве пройдет ряд мероприятий по празднованию 80-летней годовщины Победы. Ожидается прибытие многочисленных иностранных делегаций на высшем и высоком уровнях. В связи с этим в городе будут вводиться ограничения на проезд транспорта. Возможны ограничения в работе мобильного интернета. Рассчитываем на понимание жителей Москвы и гостей столицы. Обращаемся с просьбой пользоваться официальной информацией по этим поводам", - рассказали в пресс-службе.
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