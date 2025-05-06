https://ria.ru/20250506/moskva-2015215499.html

В Москве рассказали об ограничениях в период празднования Дня Победы

В Москве рассказали об ограничениях в период празднования Дня Победы - РИА Новости, 06.05.2025

В Москве рассказали об ограничениях в период празднования Дня Победы

Ограничения возможны в Москве с 7 по 9 мая в связи с мероприятиями по празднованию 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили... РИА Новости, 06.05.2025

2025-05-06T10:06:00+03:00

2025-05-06T10:06:00+03:00

2025-05-06T10:06:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

москва

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ограничения возможны в Москве с 7 по 9 мая в связи с мероприятиями по празднованию 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили журналистам в пресс-службе мэра и правительства. "В период с 7 по 9 мая в Москве пройдет ряд мероприятий по празднованию 80-летней годовщины Победы. Ожидается прибытие многочисленных иностранных делегаций на высшем и высоком уровнях. В связи с этим в городе будут вводиться ограничения на проезд транспорта. Возможны ограничения в работе мобильного интернета. Рассчитываем на понимание жителей Москвы и гостей столицы. Обращаемся с просьбой пользоваться официальной информацией по этим поводам", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20250505/internet-2015084577.html

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2025

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общество, москва