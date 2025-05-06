https://ria.ru/20250506/moskva-2015215499.html
В Москве рассказали об ограничениях в период празднования Дня Победы
В Москве рассказали об ограничениях в период празднования Дня Победы - РИА Новости, 06.05.2025
В Москве рассказали об ограничениях в период празднования Дня Победы
Ограничения возможны в Москве с 7 по 9 мая в связи с мероприятиями по празднованию 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили... РИА Новости, 06.05.2025
2025-05-06T10:06:00+03:00
2025-05-06T10:06:00+03:00
2025-05-06T10:06:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_9bf554a820e6f7dc4ab20cf1a1081eea.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ограничения возможны в Москве с 7 по 9 мая в связи с мероприятиями по празднованию 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили журналистам в пресс-службе мэра и правительства. "В период с 7 по 9 мая в Москве пройдет ряд мероприятий по празднованию 80-летней годовщины Победы. Ожидается прибытие многочисленных иностранных делегаций на высшем и высоком уровнях. В связи с этим в городе будут вводиться ограничения на проезд транспорта. Возможны ограничения в работе мобильного интернета. Рассчитываем на понимание жителей Москвы и гостей столицы. Обращаемся с просьбой пользоваться официальной информацией по этим поводам", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20250505/internet-2015084577.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/112476/58/1124765865_169:0:2873:2028_1920x0_80_0_0_183753ddb28c119592feabeb03e0fa5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Москва
В Москве рассказали об ограничениях в период празднования Дня Победы
В Москве предупредили об ограничениях на проезд транспорта с 7 по 9 мая