Порядок избрания папы Римского

2025-05-07T01:50:00+03:00

В случае смерти или ухода в отставку папы Римского официально начинается Sede Vacante – период, в течение которого управление Римско-католической церковью переходит к Коллегии кардиналов, представляющей собой орган, в который входят все кардиналы Церкви. Однако власть коллегии сильно ограничена – она не может принимать решения, которые находились в юрисдикции папы Римского, как то: назначение епископов, созыв Синода епископов и др.После того как на папском престоле образовалась вакансия, кардиналы собираются в Ватикане, где проводят ряд дискуссий, называемых генеральными конгрегациями. Они обсуждают потребности и вызовы, стоящие перед Римско-католической церковью во всем мире, а также готовятся к конклаву – закрытому собранию, проходящему после смерти прежнего папы Римского и посвященному выборам нового. В основном эта подготовка проходит в личном общении между кардиналами, чтобы определить, какими чертами характера должен обладать следующий папа Римский. Первоначально избрание папы Римского осуществляли клир и миряне Рима, а также епископы соседних городов. Начиная с IV века большое влияние на выборы стали оказывать светские монархи. Это, а также отсутствие четкой процедуры выборов вело к регулярным конфликтам. Чтобы ослабить давление со стороны светской власти, в XI веке Святой престол постановил, что избирать папу должны только кардиналы, за народом и духовенством Рима осталось лишь право одобрения. В течение двух веков выборы проходили открыто, однако в XIII веке это правило было изменено и стали проводиться закрытые голосования, получившие название "конклавы" (франц. conclave – "лица, запертые вместе", от лат. conclave, букв. – запирающаяся комната). В настоящее время конклав должен начинаться через 15 дней (или раньше, если условия позволяют) и не позднее чем через 20 дней после того, как папа Римский скончался или ушел в отставку.Прежде чем начнутся официальные выборы папы, кардиналы вместе служат мессу Pro Eligendo Pontifice в соборе Святого Петра. Только кардиналы моложе 80 лет могут голосовать – их называют кардиналами-выборщиками. Число участвующих в выборах кардиналов обычно не превышает 120 человек. В 2025 году избирать нового папу имеют право 135 кардиналов, однако двое не будут участвовать по состоянию здоровья. Таким образом число кардиналов-выборщиков составит 133 человека. Для того чтобы конклав начался, кардиналы после мессы (Missa pro eligendo Romano Pontifice) направляются в Сикстинскую капеллу с гимном Veni Creator Spiritus, прося Святого Духа направлять их при избрании нового понтифика. Кардиналы приносят клятву абсолютной секретности: каждый по очереди кладет руку на Евангелия, произносит свое имя и произносит на латыни: Spondeo, voveo ac iuro. Sic me Deus adiuvet et haec Sancta Dei Evangelia, quaemanu mea tango ("Я обещаю, обязуюсь и клянусь. Да поможет мне Бог и эти святые Евангелия, которых я касаюсь рукой"). Кардиналы не имеют права контактировать с внешним миром на протяжении всего избирательного процесса: у них изымаются телефоны, не допускаются газеты, телевидение, письма или сообщения. Часовня также проверяется на наличие подслушивающих устройств до и во время конклава. Кардиналы спят и едят в специально построенном общежитии – доме Святой Марты.После того как принятие присяги завершится, магистр папских литургических церемоний объявляет Extra omnes ("Все вон"). К этому моменту остаются только голосующие кардиналы и священник, который читает последнюю проповедь перед тем, как тоже уйти. Как только двери запираются, конклав официально начался. Кардиналы, опоздавшие к началу конклава, имеют право пройти на него, а заболевшие во время конклава кардиналы могут его покинуть.Голосование делится на три этапа. На предварительном голосовании кардиналы получают бюллетени для голосования со словами Eligo in summum pontificem ("Я избираю верховным понтификом"), напечатанными сверху. Кроме того, по жребию из кардиналов выбираются три Infirmiari (отвечающие за сбор голосов больных кардиналов), три Revisori (ревизоры, контролирующие голосование) и три Scrutatori (регистраторы, подсчитывающие бюллетени и голоса). Теоретически папой может быть избран любой взрослый католик мужского пола, не состоящий в браке, но на практике он неизменно избирается из числа кардиналов.Когда приходит время голосовать, каждый кардинал на выданном бюллетени пишет имя выбранного кандидата, складывает бюллетень вдвое и, произнося молитву, кладет его на круглую тарелку над овальной серебряно-золотой урной около алтаря, а затем, наклонив тарелку, опускает бюллетень в урну. Кардиналы голосуют под наблюдением Revisori, следуя порядку старшинства. Затем первый член Scrutatori перемешивает бюллетени, последний в списке членов Scrutatori подсчитывает их количество. Если число бюллетеней не соответствует количеству избирателей, голосование проводится повторно. Бюллетени вскрываются по одному двумя проверяющими, которые записывают имена и зачитывают их вслух. Один из Scrutatori подсчитывает голоса. Результаты записываются на отдельном листе бумаги, который хранится в папских архивах. Третий член комиссии зачитывает каждое имя в бюллетени, прокалывает бюллетень иглой со словом Eligo ("Я выбираю"), обвязывает бюллетени ниткой и завязывает узел. Кандидат должен получить две трети голосов (если число выборщиков, участвующих в конклаве не кратно трем, для избрания нового понтифика требуется две трети голосов плюс один) присутствующих выборщиков, чтобы быть избранным. Если ни один из кандидатов не набирает необходимого большинства, бюллетени и любые заметки, сделанные кардиналами во время этого раунда, сжигают в печи возле часовни с добавлением черного красителя для получения черного дыма.За исключением первого дня конклава с одним голосованием каждый день проводится до четырех туров голосования (два утром и два вечером) до тех пор, пока кандидат не получит две трети голосов (или две трети плюс один).Если никто не избран в течение трех дней, голосование приостанавливается на один день для молитв и свободных бесед. Затем голосование возобновляется. Если папа не избран в течение следующих семи туров, снова наступает пауза, и так до тех пор, пока не пройдет 10-13 дней голосования. Если после 33-34 туров никто не будет выбран, наступает пауза, а затем проводится второй тур между двумя кандидатами, получившими наибольшее число голосов в последнем голосовании (требуется большинство в две трети голосов или две трети плюс один). В отличие от предыдущих туров, эти два кандидата не могут голосовать.После избрания папы магистр папских литургических церемоний возвращается в часовню, а декан Коллегии кардиналов, который руководит конклавом, спрашивает избранного кандидата, принимает ли он свое избрание и, если да, какое имя он выбирает в качестве понтифика. Магистр папских литургических церемоний вносит информацию об избрании нового папы в официальный документ. Чтобы сообщить миру об избрании понтифика, бюллетени финального тура сжигаются с химикатами, производящими белый дым, а колокола собора Святого Петра звонят.Выбранный кандидат надевает папское облачение, после чего садится на трон в Сикстинской капелле. Кардиналы присягают на повиновение новому папе. Затем папа молится в капелле Паолина в течение нескольких минут, прежде чем появится на балконе собора Святого Петра. Перед ним на балкон выходит декан кардиналов, который объявляет Habemus papam ("У нас есть папа"), а затем представляет его миру на латыни. Затем появляется новый понтифик и произносит свои первые публичные слова в качестве папы – благословение Urbi et Orbi.Папа Римский Франциск скончался 21 апреля 2025 года на 89-м году жизни в результате инсульта. 26 апреля его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре согласно завещанию. 7 мая соберется конклав кардиналов для выборов нового папы Римского.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

