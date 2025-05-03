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Над Сикстинской капеллой в Ватикане установили трубу в преддверии конклава - РИА Новости, 03.05.2025
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Религия
 
14:25 03.05.2025
https://ria.ru/20250503/vatikan-2014778995.html
Над Сикстинской капеллой в Ватикане установили трубу в преддверии конклава
Над Сикстинской капеллой в Ватикане установили трубу в преддверии конклава - РИА Новости, 03.05.2025
Над Сикстинской капеллой в Ватикане установили трубу в преддверии конклава
Трубу установили над Сикстинской капеллой в Ватикане, где 7 мая соберется конклав кардиналов для выборов нового папы Римского, внутри капеллы ведется установка... РИА Новости, 03.05.2025
2025-05-03T14:25:00+03:00
2025-05-03T14:25:00+03:00
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рим
папа римский
франциск (хорхе марио бергольо)
умер папа римский франциск
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ВАТИКАН, 3 мая – РИА Новости. Трубу установили над Сикстинской капеллой в Ватикане, где 7 мая соберется конклав кардиналов для выборов нового папы Римского, внутри капеллы ведется установка фальшпола, свидетельствуют фотографии, переданные службой печати Святого престола. В ходе конклава цвет дыма из трубы Сикстинской капеллы сигнализирует об итогах голосования кардиналов, белый дым означает, что новый Папа Римский успешно избран. В день открытия конклава пройдет одно голосование, за которым последует дым из трубы. В последующие дни будут проходить по четыре голосования – два в первой и два во второй половине дня, после которых дважды за день результаты будет объявляться через сожжение бюллетеней. В капелле монтируются трибуны, которые смогут разместить 133 кардиналов-выборщиков, а также деревянный фальшпол на высоте около полуметра на уровне ее алтаря. Конклаву по традиции предшествует торжественная месса pro eligendo Pontifice в Соборе Святого Петра в Ватикане. После обеда участники конклава соберутся в Апостольском дворце, оттуда с гимном Veni creator spiritus торжественная процессия отправится в Сикстинскую капеллу, где "князья церкви" принесут присягу и, в частности, поклянутся "соблюдать величайшую тайну относительно всего, что каким-либо образом касается выборов Римского Понтифика". Конклав начнет свою работу после того, как папский обер-церемониймейстер произнесет знаменитую латинскую формулу extra omnes (все вон). На нынешнем конклаве правом голоса будут обладать 135 выборщиков, но двое кардиналов отказались от приезда в Риме по состоянию здоровья. Для избрания победителю будут необходимы две трети голосов. Папа Римский Франциск скончался в понедельник 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. 26 апреля его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре согласно завещанию.
https://ria.ru/20250421/papa-2012538050.html
https://ria.ru/20250424/vatikan-2013193899.html
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ватикан, рим, папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск, римско-католическая церковь
Религия, Ватикан, Рим, Папа Римский, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Умер папа римский Франциск, Римско-католическая церковь
Над Сикстинской капеллой в Ватикане установили трубу в преддверии конклава

В Ватикане установили трубу над Сикстинской капеллой в ожидании выборов папы

© Getty Images / Anadolu/Handout/Vatican MediaПожарные Ватикана устанавливают дымоход на крыше Сикстинской капеллы
Пожарные Ватикана устанавливают дымоход на крыше Сикстинской капеллы - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
© Getty Images / Anadolu/Handout/Vatican Media
Пожарные Ватикана устанавливают дымоход на крыше Сикстинской капеллы
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ВАТИКАН, 3 мая – РИА Новости. Трубу установили над Сикстинской капеллой в Ватикане, где 7 мая соберется конклав кардиналов для выборов нового папы Римского, внутри капеллы ведется установка фальшпола, свидетельствуют фотографии, переданные службой печати Святого престола.
В ходе конклава цвет дыма из трубы Сикстинской капеллы сигнализирует об итогах голосования кардиналов, белый дым означает, что новый Папа Римский успешно избран. В день открытия конклава пройдет одно голосование, за которым последует дым из трубы. В последующие дни будут проходить по четыре голосования – два в первой и два во второй половине дня, после которых дважды за день результаты будет объявляться через сожжение бюллетеней.
Папа римский Франциск в Ватикане - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Порядок избрания папы Римского
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В капелле монтируются трибуны, которые смогут разместить 133 кардиналов-выборщиков, а также деревянный фальшпол на высоте около полуметра на уровне ее алтаря.
Конклаву по традиции предшествует торжественная месса pro eligendo Pontifice в Соборе Святого Петра в Ватикане. После обеда участники конклава соберутся в Апостольском дворце, оттуда с гимном Veni creator spiritus торжественная процессия отправится в Сикстинскую капеллу, где "князья церкви" принесут присягу и, в частности, поклянутся "соблюдать величайшую тайну относительно всего, что каким-либо образом касается выборов Римского Понтифика". Конклав начнет свою работу после того, как папский обер-церемониймейстер произнесет знаменитую латинскую формулу extra omnes (все вон).
На нынешнем конклаве правом голоса будут обладать 135 выборщиков, но двое кардиналов отказались от приезда в Риме по состоянию здоровья. Для избрания победителю будут необходимы две трети голосов.
Папа Римский Франциск скончался в понедельник 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. 26 апреля его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре согласно завещанию.
В дни выборов нового папы черный дым из трубы на крыше Сикстинской капеллы в Ватикане означает, что голосование кардиналов завершилось безрезультатно. - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
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