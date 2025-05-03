https://ria.ru/20250503/vatikan-2014778995.html

Над Сикстинской капеллой в Ватикане установили трубу в преддверии конклава

Над Сикстинской капеллой в Ватикане установили трубу в преддверии конклава - РИА Новости, 03.05.2025

Над Сикстинской капеллой в Ватикане установили трубу в преддверии конклава

Трубу установили над Сикстинской капеллой в Ватикане, где 7 мая соберется конклав кардиналов для выборов нового папы Римского, внутри капеллы ведется установка... РИА Новости, 03.05.2025

2025-05-03T14:25:00+03:00

2025-05-03T14:25:00+03:00

2025-05-03T14:25:00+03:00

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папа римский

франциск (хорхе марио бергольо)

умер папа римский франциск

римско-католическая церковь

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ВАТИКАН, 3 мая – РИА Новости. Трубу установили над Сикстинской капеллой в Ватикане, где 7 мая соберется конклав кардиналов для выборов нового папы Римского, внутри капеллы ведется установка фальшпола, свидетельствуют фотографии, переданные службой печати Святого престола. В ходе конклава цвет дыма из трубы Сикстинской капеллы сигнализирует об итогах голосования кардиналов, белый дым означает, что новый Папа Римский успешно избран. В день открытия конклава пройдет одно голосование, за которым последует дым из трубы. В последующие дни будут проходить по четыре голосования – два в первой и два во второй половине дня, после которых дважды за день результаты будет объявляться через сожжение бюллетеней. В капелле монтируются трибуны, которые смогут разместить 133 кардиналов-выборщиков, а также деревянный фальшпол на высоте около полуметра на уровне ее алтаря. Конклаву по традиции предшествует торжественная месса pro eligendo Pontifice в Соборе Святого Петра в Ватикане. После обеда участники конклава соберутся в Апостольском дворце, оттуда с гимном Veni creator spiritus торжественная процессия отправится в Сикстинскую капеллу, где "князья церкви" принесут присягу и, в частности, поклянутся "соблюдать величайшую тайну относительно всего, что каким-либо образом касается выборов Римского Понтифика". Конклав начнет свою работу после того, как папский обер-церемониймейстер произнесет знаменитую латинскую формулу extra omnes (все вон). На нынешнем конклаве правом голоса будут обладать 135 выборщиков, но двое кардиналов отказались от приезда в Риме по состоянию здоровья. Для избрания победителю будут необходимы две трети голосов. Папа Римский Франциск скончался в понедельник 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. 26 апреля его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре согласно завещанию.

https://ria.ru/20250421/papa-2012538050.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ватикан, рим, папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск, римско-католическая церковь