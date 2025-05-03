Над Сикстинской капеллой в Ватикане установили трубу в преддверии конклава
В Ватикане установили трубу над Сикстинской капеллой в ожидании выборов папы
© Getty Images / Anadolu/Handout/Vatican MediaПожарные Ватикана устанавливают дымоход на крыше Сикстинской капеллы
© Getty Images / Anadolu/Handout/Vatican Media
Пожарные Ватикана устанавливают дымоход на крыше Сикстинской капеллы
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ВАТИКАН, 3 мая – РИА Новости. Трубу установили над Сикстинской капеллой в Ватикане, где 7 мая соберется конклав кардиналов для выборов нового папы Римского, внутри капеллы ведется установка фальшпола, свидетельствуют фотографии, переданные службой печати Святого престола.
В ходе конклава цвет дыма из трубы Сикстинской капеллы сигнализирует об итогах голосования кардиналов, белый дым означает, что новый Папа Римский успешно избран. В день открытия конклава пройдет одно голосование, за которым последует дым из трубы. В последующие дни будут проходить по четыре голосования – два в первой и два во второй половине дня, после которых дважды за день результаты будет объявляться через сожжение бюллетеней.
Порядок избрания папы Римского
21 апреля, 15:42
В капелле монтируются трибуны, которые смогут разместить 133 кардиналов-выборщиков, а также деревянный фальшпол на высоте около полуметра на уровне ее алтаря.
Конклаву по традиции предшествует торжественная месса pro eligendo Pontifice в Соборе Святого Петра в Ватикане. После обеда участники конклава соберутся в Апостольском дворце, оттуда с гимном Veni creator spiritus торжественная процессия отправится в Сикстинскую капеллу, где "князья церкви" принесут присягу и, в частности, поклянутся "соблюдать величайшую тайну относительно всего, что каким-либо образом касается выборов Римского Понтифика". Конклав начнет свою работу после того, как папский обер-церемониймейстер произнесет знаменитую латинскую формулу extra omnes (все вон).
На нынешнем конклаве правом голоса будут обладать 135 выборщиков, но двое кардиналов отказались от приезда в Риме по состоянию здоровья. Для избрания победителю будут необходимы две трети голосов.
Папа Римский Франциск скончался в понедельник 21 апреля на 89-м году жизни в результате инсульта. 26 апреля его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре согласно завещанию.