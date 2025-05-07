https://ria.ru/20250507/orban-2015579611.html
Орбан резко ответил на слова фон дер Ляйен об Украине
Орбан резко ответил на слова фон дер Ляйен об Украине - РИА Новости, 07.05.2025
Орбан резко ответил на слова фон дер Ляйен об Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х раскритиковал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за призыв ускорить вступление Украины в Евросоюз. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T16:08:00+03:00
2025-05-07T16:08:00+03:00
2025-05-07T16:49:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х раскритиковал главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за призыв ускорить вступление Украины в Евросоюз.Ранее политик заявила, что ЕС должен ускорить процесс присоединения Украины и открыть переговоры по существу с Киевом уже в 2025 году."Сегодня фон дер Ляйен объявила о новых планах Европейской комиссии: Украина получает деньги и оружие, европейские налогоплательщики платят по счетам. Позор!" — написал он.В Венгрии 14 апреля начался всеобщий опрос населения о приеме Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются по почте. Бюллетень содержит один вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?" Можно ответить "да" или "нет". После завершения опроса в июне его результаты будут направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки.Ранее Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его мнению, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, при этом вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
https://ria.ru/20250507/ukraina-2015566061.html
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в мире, виктор орбан, украина, урсула фон дер ляйен, венгрия
В мире, Виктор Орбан, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Венгрия
Орбан резко ответил на слова фон дер Ляйен об Украине
Орбан назвал призыв фон дер Ляйен ускорить вступление Украины в ЕС позорным