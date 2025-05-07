https://ria.ru/20250507/novgorod-2015450847.html

В аэропорту Нижнего Новгорода задержали восемь рейсов

В аэропорту Нижнего Новгорода задержали восемь рейсов - РИА Новости, 07.05.2025

В аэропорту Нижнего Новгорода задержали восемь рейсов

Восемь рейсов задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода, 4 отменены из-за введенных ограничений, следует из информации на табло вылетов. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T09:06:00+03:00

2025-05-07T09:06:00+03:00

2025-05-07T09:06:00+03:00

нижний новгород

москва

ташкент

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Восемь рейсов задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода, 4 отменены из-за введенных ограничений, следует из информации на табло вылетов. По информации аэропорта, рейсы на прилет и вылет задерживаются в связи с ограничениями, введенными органами воздушного движения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода. Так, задержаны рейсы в Ташкент, Екатеринбург, Калининград, Тбилиси, Москву (2 рейса), Сочи и Сухум), еще 4 (3 – на Москву, 1 – в Санкт-Петербург) отменены. Многие пассажиры отложенных рейсов ждут вылета с вечера вторника. Ранее Росавиация сообщила о том, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 16.10 мск 6 мая введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Нижнего Новгорода.

https://ria.ru/20250507/rosaviatsiya-2015443597.html

нижний новгород

москва

ташкент

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Варвара Скокшина

нижний новгород, москва, ташкент, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия