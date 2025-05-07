https://ria.ru/20250507/novgorod-2015450847.html
В аэропорту Нижнего Новгорода задержали восемь рейсов
В аэропорту Нижнего Новгорода задержали восемь рейсов - РИА Новости, 07.05.2025
В аэропорту Нижнего Новгорода задержали восемь рейсов
Восемь рейсов задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода, 4 отменены из-за введенных ограничений, следует из информации на табло вылетов. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T09:06:00+03:00
2025-05-07T09:06:00+03:00
2025-05-07T09:06:00+03:00
нижний новгород
москва
ташкент
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575820238_116:490:2886:2048_1920x0_80_0_0_9bb332683199eae8cdff1a90887ce205.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Восемь рейсов задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода, 4 отменены из-за введенных ограничений, следует из информации на табло вылетов. По информации аэропорта, рейсы на прилет и вылет задерживаются в связи с ограничениями, введенными органами воздушного движения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнего Новгорода. Так, задержаны рейсы в Ташкент, Екатеринбург, Калининград, Тбилиси, Москву (2 рейса), Сочи и Сухум), еще 4 (3 – на Москву, 1 – в Санкт-Петербург) отменены. Многие пассажиры отложенных рейсов ждут вылета с вечера вторника. Ранее Росавиация сообщила о том, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 16.10 мск 6 мая введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Нижнего Новгорода.
https://ria.ru/20250507/rosaviatsiya-2015443597.html
нижний новгород
москва
ташкент
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575820238_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_1ca43f428191ee6f584c789d63c514d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, москва, ташкент, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Нижний Новгород, Москва, Ташкент, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Нижнего Новгорода задержали восемь рейсов
В аэропорту Нижнего Новгорода задержали восемь рейсов, четыре отменены