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СМИ: Лула да Силва планирует подписать в Москве соглашение по добыче урана - РИА Новости, 07.05.2025
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10:07 07.05.2025 (обновлено: 11:39 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/moskva-2015458958.html
СМИ: Лула да Силва планирует подписать в Москве соглашение по добыче урана
СМИ: Лула да Силва планирует подписать в Москве соглашение по добыче урана - РИА Новости, 07.05.2025
СМИ: Лула да Силва планирует подписать в Москве соглашение по добыче урана
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует подписать в ходе визита в Москву соглашение по добыче урана, утверждает в среду газета Exame. РИА Новости, 07.05.2025
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бразилия
россия
москва
луис инасиу лула да силва
юрий ушаков
владимир путин
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МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует подписать в ходе визита в Москву соглашение по добыче урана, утверждает в среду газета Exame. По данным издания, которое ссылается на источники в правительстве южноамериканской страны, "планируется подписание соглашения о сотрудничестве" с целью "совместного развития деятельности по разведке, разработке и добыче урана в Бразилии". Среди соглашений, которые Бразилия рассчитывает подписать в России, упоминается также меморандум о взаимопонимании для изучения возможности создания в Бразилии инфраструктуры по сжиженному природному газу, привлечения инвестиций. Во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президенты РФ и Бразилии, Владимир Путин и Лула да Силва, проведут в Москве встречу 9 мая.
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бразилия, россия, москва, луис инасиу лула да силва, юрий ушаков, владимир путин
Бразилия, Россия, Москва, Луис Инасиу Лула да Силва, Юрий Ушаков, Владимир Путин
СМИ: Лула да Силва планирует подписать в Москве соглашение по добыче урана

Exame: президент Бразилии хочет подписать в Москве соглашение по добыче урана

© Getty Images / NurPhoto/Ton MolinaПрезидент Бразилии Лула да Силва
Президент Бразилии Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Getty Images / NurPhoto/Ton Molina
Президент Бразилии Лула да Силва. Архивное фото
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МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует подписать в ходе визита в Москву соглашение по добыче урана, утверждает в среду газета Exame.
По данным издания, которое ссылается на источники в правительстве южноамериканской страны, "планируется подписание соглашения о сотрудничестве" с целью "совместного развития деятельности по разведке, разработке и добыче урана в Бразилии".
Среди соглашений, которые Бразилия рассчитывает подписать в России, упоминается также меморандум о взаимопонимании для изучения возможности создания в Бразилии инфраструктуры по сжиженному природному газу, привлечения инвестиций.
Во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президенты РФ и Бразилии, Владимир Путин и Лула да Силва, проведут в Москве встречу 9 мая.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
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