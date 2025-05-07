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СМИ: Лула да Силва планирует подписать в Москве соглашение по добыче урана

СМИ: Лула да Силва планирует подписать в Москве соглашение по добыче урана - РИА Новости, 07.05.2025

СМИ: Лула да Силва планирует подписать в Москве соглашение по добыче урана

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует подписать в ходе визита в Москву соглашение по добыче урана, утверждает в среду газета Exame. РИА Новости, 07.05.2025

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бразилия

россия

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луис инасиу лула да силва

юрий ушаков

владимир путин

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МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует подписать в ходе визита в Москву соглашение по добыче урана, утверждает в среду газета Exame. По данным издания, которое ссылается на источники в правительстве южноамериканской страны, "планируется подписание соглашения о сотрудничестве" с целью "совместного развития деятельности по разведке, разработке и добыче урана в Бразилии". Среди соглашений, которые Бразилия рассчитывает подписать в России, упоминается также меморандум о взаимопонимании для изучения возможности создания в Бразилии инфраструктуры по сжиженному природному газу, привлечения инвестиций. Во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президенты РФ и Бразилии, Владимир Путин и Лула да Силва, проведут в Москве встречу 9 мая.

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россия

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