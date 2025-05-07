https://ria.ru/20250507/moskva-2015458958.html
СМИ: Лула да Силва планирует подписать в Москве соглашение по добыче урана
СМИ: Лула да Силва планирует подписать в Москве соглашение по добыче урана - РИА Новости, 07.05.2025
СМИ: Лула да Силва планирует подписать в Москве соглашение по добыче урана
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует подписать в ходе визита в Москву соглашение по добыче урана, утверждает в среду газета Exame. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T10:07:00+03:00
2025-05-07T10:07:00+03:00
2025-05-07T11:39:00+03:00
бразилия
россия
москва
луис инасиу лула да силва
юрий ушаков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015487642_0:32:3078:1763_1920x0_80_0_0_872383470d1133eddb94c98ede02300c.jpg
МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует подписать в ходе визита в Москву соглашение по добыче урана, утверждает в среду газета Exame. По данным издания, которое ссылается на источники в правительстве южноамериканской страны, "планируется подписание соглашения о сотрудничестве" с целью "совместного развития деятельности по разведке, разработке и добыче урана в Бразилии". Среди соглашений, которые Бразилия рассчитывает подписать в России, упоминается также меморандум о взаимопонимании для изучения возможности создания в Бразилии инфраструктуры по сжиженному природному газу, привлечения инвестиций. Во вторник помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президенты РФ и Бразилии, Владимир Путин и Лула да Силва, проведут в Москве встречу 9 мая.
https://ria.ru/20250418/voskhischenie-2011969314.html
бразилия
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015487642_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_31b8eb545789b51ed71d94689876ea96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бразилия, россия, москва, луис инасиу лула да силва, юрий ушаков, владимир путин
Бразилия, Россия, Москва, Луис Инасиу Лула да Силва, Юрий Ушаков, Владимир Путин
СМИ: Лула да Силва планирует подписать в Москве соглашение по добыче урана
Exame: президент Бразилии хочет подписать в Москве соглашение по добыче урана