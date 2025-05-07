Рейтинг@Mail.ru
Мадуро прибыл в Москву на мероприятия к 80-летию Победы - РИА Новости, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
02:21 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/moskva-2015423143.html
Мадуро прибыл в Москву на мероприятия к 80-летию Победы
Мадуро прибыл в Москву на мероприятия к 80-летию Победы - РИА Новости, 07.05.2025
Мадуро прибыл в Москву на мероприятия к 80-летию Победы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, трансляцию его... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T02:21:00+03:00
2025-05-07T02:21:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
россия
венесуэла
николас мадуро
владимир путин
юрий ушаков
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008108373_0:124:2990:1806_1920x0_80_0_0_96a4af349df10b946e93e0d3f6a5eed3.jpg
МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, трансляцию его прибытия вела государственная телерадиокомпания VTV. Вместе с Мадуро в Россию прибыла представительная делегация, включая министров правительства южноамериканской страны и высокопоставленных военнослужащих. Ожидается, что в ходе своего визита венесуэльский лидер встретится с президентом России Владимиром Путиным. Как ранее сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, по итогам переговоров в Кремле планируется подписание межгосударственного соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Предыдущая встреча Путина и Мадуро состоялась в октябре 2024 года в Казани на полях саммита БРИКС. В марте этого года Мадуро сообщил о предстоящем визите в Москву, заявив, что отношения между двумя странами находятся на "максимальном уровне".
https://ria.ru/20250501/karakas-2014527985.html
москва
россия
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008108373_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_154a65a4113b7b7fd63be1bf648469ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, венесуэла, николас мадуро, владимир путин, юрий ушаков, брикс, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Россия, Венесуэла, Николас Мадуро, Владимир Путин, Юрий Ушаков, БРИКС, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Мадуро прибыл в Москву на мероприятия к 80-летию Победы

Президент Венесуэлы Мадуро прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкНиколас Мадуро
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, трансляцию его прибытия вела государственная телерадиокомпания VTV.
Вместе с Мадуро в Россию прибыла представительная делегация, включая министров правительства южноамериканской страны и высокопоставленных военнослужащих.
Ожидается, что в ходе своего визита венесуэльский лидер встретится с президентом России Владимиром Путиным. Как ранее сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, по итогам переговоров в Кремле планируется подписание межгосударственного соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.
Предыдущая встреча Путина и Мадуро состоялась в октябре 2024 года в Казани на полях саммита БРИКС. В марте этого года Мадуро сообщил о предстоящем визите в Москву, заявив, что отношения между двумя странами находятся на "максимальном уровне".
Прохожие на улице Каракаса - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Над Каракасом подняли крупнейшее за пределами России Знамя Победы
1 мая, 03:08
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваРоссияВенесуэлаНиколас МадуроВладимир ПутинЮрий УшаковБРИКС80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала