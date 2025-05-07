https://ria.ru/20250507/mordovija-2015444760.html

В Мордовии могут ограничить мобильную связь из-за угрозы БПЛА

В Мордовии могут ограничить мобильную связь из-за угрозы БПЛА - РИА Новости, 07.05.2025

В Мордовии могут ограничить мобильную связь из-за угрозы БПЛА

Ограничения мобильной связи возможны в Мордовии из-за угрозы беспилотников, сообщают в среду власти республики в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T08:35:00+03:00

2025-05-07T08:35:00+03:00

2025-05-07T08:35:00+03:00

саранск

артем здунов

специальная военная операция на украине

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая – РИА Новости. Ограничения мобильной связи возможны в Мордовии из-за угрозы беспилотников, сообщают в среду власти республики в своем Telegram-канале. Глава Мордовии Артем Здунов рано утром в среду сообщил о том, что на территории Саранска объявлена беспилотная опасность, работает система оповещения, экстренные службы и правоохранительные органы. Администрация Саранска сообщила о том, что занятия отменены в среду в детсадах, школах и вузах города. "В случае возникновения угрозы атаки БПЛА на территории Мордовии возможно ограничение услуг операторов сотовой связи и падение скорости передачи данных (мобильного интернета). Голосовая связь при этом будет функционировать в обычном режиме", - сообщается в официальном канале властей региона. Оперативным штабом Мордовии также принято решение о запрете распространения на территории республики информации (в том числе, фото- и видеоматериалов) с мест совершения преступлений террористической направленности. "Также запрещено распространять информацию о последствиях применения БПЛА, позволяющих идентифицировать место их нахождения, установить факт поражения, оценить характер нанесенных повреждений", - говорится в сообщении. Кроме того, запрещено распространять информацию о местах расположения силовых структур на объектах топливно-энергетического комплекса Мордовии. За нарушение запрета грозит административная ответственность.

https://ria.ru/20250507/rabota-2015444137.html

https://ria.ru/20250507/opasnost-2015437785.html

саранск

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саранск, артем здунов