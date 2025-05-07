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В Мордовии могут ограничить мобильную связь из-за угрозы БПЛА
В Мордовии могут ограничить мобильную связь из-за угрозы БПЛА - РИА Новости, 07.05.2025
В Мордовии могут ограничить мобильную связь из-за угрозы БПЛА
Ограничения мобильной связи возможны в Мордовии из-за угрозы беспилотников, сообщают в среду власти республики в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T08:35:00+03:00
2025-05-07T08:35:00+03:00
2025-05-07T08:35:00+03:00
саранск
артем здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая – РИА Новости. Ограничения мобильной связи возможны в Мордовии из-за угрозы беспилотников, сообщают в среду власти республики в своем Telegram-канале. Глава Мордовии Артем Здунов рано утром в среду сообщил о том, что на территории Саранска объявлена беспилотная опасность, работает система оповещения, экстренные службы и правоохранительные органы. Администрация Саранска сообщила о том, что занятия отменены в среду в детсадах, школах и вузах города. "В случае возникновения угрозы атаки БПЛА на территории Мордовии возможно ограничение услуг операторов сотовой связи и падение скорости передачи данных (мобильного интернета). Голосовая связь при этом будет функционировать в обычном режиме", - сообщается в официальном канале властей региона. Оперативным штабом Мордовии также принято решение о запрете распространения на территории республики информации (в том числе, фото- и видеоматериалов) с мест совершения преступлений террористической направленности. "Также запрещено распространять информацию о последствиях применения БПЛА, позволяющих идентифицировать место их нахождения, установить факт поражения, оценить характер нанесенных повреждений", - говорится в сообщении. Кроме того, запрещено распространять информацию о местах расположения силовых структур на объектах топливно-энергетического комплекса Мордовии. За нарушение запрета грозит административная ответственность.
https://ria.ru/20250507/rabota-2015444137.html
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саранск, артем здунов
Саранск, Артем Здунов, Специальная военная операция на Украине
В Мордовии могут ограничить мобильную связь из-за угрозы БПЛА
В Мордовии из-за угрозы беспилотников могут ограничить мобильную связь
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая – РИА Новости.
Ограничения мобильной связи возможны в Мордовии из-за угрозы беспилотников, сообщают в среду власти республики в своем Telegram-канале
.
Глава Мордовии Артем Здунов
рано утром в среду сообщил о том, что на территории Саранска
объявлена беспилотная опасность, работает система оповещения, экстренные службы и правоохранительные органы. Администрация Саранска сообщила о том, что занятия отменены в среду в детсадах, школах и вузах города.
"В случае возникновения угрозы атаки БПЛА на территории Мордовии возможно ограничение услуг операторов сотовой связи и падение скорости передачи данных (мобильного интернета). Голосовая связь при этом будет функционировать в обычном режиме", - сообщается в официальном канале властей региона.
Оперативным штабом Мордовии также принято решение о запрете распространения на территории республики информации (в том числе, фото- и видеоматериалов) с мест совершения преступлений террористической направленности.
"Также запрещено распространять информацию о последствиях применения БПЛА, позволяющих идентифицировать место их нахождения, установить факт поражения, оценить характер нанесенных повреждений", - говорится в сообщении.
Кроме того, запрещено распространять информацию о местах расположения силовых структур на объектах топливно-энергетического комплекса Мордовии. За нарушение запрета грозит административная ответственность.