https://ria.ru/20250507/minoprosvescheniya-2015609409.html

Минпросвещения установило нормы часов педагогической работы

Минпросвещения установило нормы часов педагогической работы - РИА Новости, 07.05.2025

Минпросвещения установило нормы часов педагогической работы

Минпросвещения России приказом установило нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T17:03:00+03:00

2025-05-07T17:03:00+03:00

2025-05-07T19:30:00+03:00

общество

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Минпросвещения России приказом установило нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу 1 сентября 2025 года. "Установленные приказом нормы позволяют учитывать трудоемкость воспитательной и иной педагогической работы педагога, не являющейся преподавательской (например, методической), и перечень видов педагогического труда, включаемого в рабочее время педагогических работников", — рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. Согласно нормам, которые определило министерство, продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается старшим воспитателям организаций дошкольного образования, педагогам-психологам, социальным педагогам, педагогам-библиотекарям и некоторым другим учителям. Кроме того, норму в 20 часов педагогической работы установили дефектологам и логопедам, 25 часов — воспитателям, которые преподают детям с ОВЗ, 30 часов — инструкторам по физической культуре, воспитателям в интернатах и других организациях социального обслуживания. "Норма часов педагогической работы 36 часов в неделю за ставку заработной платы устанавливается воспитателям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования; дополнительным общеобразовательным программам; образовательным программам среднего профессионального образования, а также осуществляющих присмотр и уход за детьми", — уточняется в документе. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговаривается в трудовом договоре, заключаемом с организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

https://ria.ru/20250504/programma-2014885089.html

https://ria.ru/20250425/shkola-2013302102.html

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общество, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)