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Медведчук: Зеленский объявил Украину колонией сделкой с США по недрам - РИА Новости, 07.05.2025
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12:36 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/medvedchuk-2015509240.html
Медведчук: Зеленский объявил Украину колонией сделкой с США по недрам
Медведчук: Зеленский объявил Украину колонией сделкой с США по недрам - РИА Новости, 07.05.2025
Медведчук: Зеленский объявил Украину колонией сделкой с США по недрам
Соглашение с США по недрам не имеет экономического или военного смылся, Владимир Зеленский такой сделкой демонстрирует свою максимальную лояльность, по факту... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T12:36:00+03:00
2025-05-07T12:36:00+03:00
украина
сша
россия
виктор медведчук
владимир зеленский
мария захарова
верховная рада украины
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Соглашение с США по недрам не имеет экономического или военного смылся, Владимир Зеленский такой сделкой демонстрирует свою максимальную лояльность, по факту объявляя Украину колонией, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Как бы не проголосовали в Верховной раде, экономического или военного смысла ресурсная сделка между США и Украиной не имеет. Основной ее смысл политический, а именно в том, что Зеленский и его режим обещают отдать США все, что они попросят, чем демонстрируют свою максимальную лояльность, по факту официально объявляя страну колонией", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина". Он отметил, что в соглашении с США нет ни слова об экономическом эффекте, объеме привлеченных иностранных инвестиций, приросте промышленного производства и гарантиях безопасности. Но в тексте документа есть отсылка к соглашению об ограниченном партнерстве, которое никто не видел. "Зеленский понимает, что у него нет ресурсов далее воевать с Россией, а потому отчаянно пытается спрятаться за США, и ему все равно, какие условия Вашингтон прописал в сделке. Для него главное – спасти себя и свой режим, а земля, ее недра, которые по конституции принадлежат украинскому народу, для него значения не имеют. Эту землю его банда давно своей не считает", - пишет Медведчук. По словам Медведчука, режим Зеленского умышленно скрыл данные по полезным ископаемым, которые остались под контролем Киева. По данным Медведчука, весь объем полезных ископаемых оценен на уровне 111 миллиардов тонн, более 70% от этого приходится на ДНР, ЛНР и Днепропетровскую область. "Чтобы Зеленский ни заявлял, кого бы он ни пугал, как бы он ни крутил хвостом перед Вашингтоном, результат будет один – его преступный, коррумпированный и безумный режим будет уничтожен, а исторические русские земли вместе с недрами вернутся в Россию, именно как результат его нацистской, циничной политики, направленной против интересов украинского народа", - добавил Медведчук. США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Оно предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд. Украинский парламентарий Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Железняк заявил, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения 8 мая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала соглашение между Киевом и Вашингтоном котом в мешке для депутатов Верховной рады - им повезет, если они увидят текст перед ратификацией. Захарова подчеркнула, что договоренность укладывается в общее русло колонизации Украины западными странами.
https://ria.ru/20250506/dubinskiy-2015185247.html
https://ria.ru/20250505/ukraina-2015162313.html
https://ria.ru/20250501/sdelka-2014582455.html
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украина, сша, россия, виктор медведчук, владимир зеленский, мария захарова, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь, в мире
Украина, США, Россия, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Верховная Рада Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь, В мире
Медведчук: Зеленский объявил Украину колонией сделкой с США по недрам

Медведчук: сделкой с США по недрам Зеленский фактически объявил Украину колонией

© AP Photo / Efrem LukatskyКарьер в Кировограде
Карьер в Кировограде - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Карьер в Кировограде. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Соглашение с США по недрам не имеет экономического или военного смылся, Владимир Зеленский такой сделкой демонстрирует свою максимальную лояльность, по факту объявляя Украину колонией, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Как бы не проголосовали в Верховной раде, экономического или военного смысла ресурсная сделка между США и Украиной не имеет. Основной ее смысл политический, а именно в том, что Зеленский и его режим обещают отдать США все, что они попросят, чем демонстрируют свою максимальную лояльность, по факту официально объявляя страну колонией", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина".
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
"Через десять лет". В Раде сделали мрачный прогноз по сделке с США
6 мая, 04:25
Он отметил, что в соглашении с США нет ни слова об экономическом эффекте, объеме привлеченных иностранных инвестиций, приросте промышленного производства и гарантиях безопасности. Но в тексте документа есть отсылка к соглашению об ограниченном партнерстве, которое никто не видел.
"Зеленский понимает, что у него нет ресурсов далее воевать с Россией, а потому отчаянно пытается спрятаться за США, и ему все равно, какие условия Вашингтон прописал в сделке. Для него главное – спасти себя и свой режим, а земля, ее недра, которые по конституции принадлежат украинскому народу, для него значения не имеют. Эту землю его банда давно своей не считает", - пишет Медведчук.
По словам Медведчука, режим Зеленского умышленно скрыл данные по полезным ископаемым, которые остались под контролем Киева. По данным Медведчука, весь объем полезных ископаемых оценен на уровне 111 миллиардов тонн, более 70% от этого приходится на ДНР, ЛНР и Днепропетровскую область.
"Чтобы Зеленский ни заявлял, кого бы он ни пугал, как бы он ни крутил хвостом перед Вашингтоном, результат будет один – его преступный, коррумпированный и безумный режим будет уничтожен, а исторические русские земли вместе с недрами вернутся в Россию, именно как результат его нацистской, циничной политики, направленной против интересов украинского народа", - добавил Медведчук.
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Экс-премьер Украины прокомментировал соглашение с США по природным ресурсам
5 мая, 21:49
США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Оно предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Украины.
По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.
Украинский парламентарий Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Железняк заявил, что Рада планирует провести голосование по ратификации соглашения 8 мая.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала соглашение между Киевом и Вашингтоном котом в мешке для депутатов Верховной рады - им повезет, если они увидят текст перед ратификацией. Захарова подчеркнула, что договоренность укладывается в общее русло колонизации Украины западными странами.
Журналисты у здания Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
В Белом доме прокомментировали сделку с Украиной по минералам
1 мая, 16:14
 
УкраинаСШАРоссияВиктор МедведчукВладимир ЗеленскийМария ЗахароваВерховная Рада УкраиныОппозиционная платформа - За жизньВ мире
 
 
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