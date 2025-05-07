https://ria.ru/20250507/matvienko-2015527369.html

Матвиенко оценила отношения Путина и Бермудеса

Матвиенко оценила отношения Путина и Бермудеса - РИА Новости, 07.05.2025

Матвиенко оценила отношения Путина и Бермудеса

Особые, доверительные, конструктивные, дружеские личные отношения российского лидера Владимира Путина и президента Республики Куба Мигеля Диас-Канеля Бермудеса... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T14:11:00+03:00

2025-05-07T14:11:00+03:00

2025-05-07T14:18:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

куба

россия

валентина матвиенко

владимир путин

мигель диас-канель бермудес

совет федерации рф

московская городская дума

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Особые, доверительные, конструктивные, дружеские личные отношения российского лидера Владимира Путина и президента Республики Куба Мигеля Диас-Канеля Бермудеса являются гарантией дальнейшего развития отношений двух стран на взаимовыгодной, дружеской основе, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Матвиенко и президент Кубы приняли участие в открытии выставки, посвященной 65-летию восстановления российско-кубинских дипломатических отношений. Мероприятие прошло в Мосгордуме. "Я хочу поблагодарить лично вас, глубоко уважаемый президент Республики Куба, за такое созидательное отношение, за ваш большой личный вклад в развитие российско-кубинских отношений. Ваши особые, доверительные, конструктивные, деловые, дружеские личные отношения с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным являются гарантией того, что и дальше российско-кубинские отношения будут развиваться на взаимовыгодной, дружеской основе", - сказала спикер СФ. По словам сенатора, у России и Кубы есть всё, чтобы идти вперёд вместе. "Взаимное уважение, сила духа и вера в справедливость. Мы продолжим работать плечом к плечу - ради свободы, мира, ради права самим строить своё будущее", - отметила она. Матвиенко выразила признательность президенту Кубы за участие в торжествах, посвященных Дню Победы. "Признательны Вам за то, что разделяете с нами празднование священной для каждого россиянина даты – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В эти дни важно вспомнить о том – и это весьма символично, – что советско-кубинские отношения были впервые установлены в октябре 1942 года на волне мощного антифашистского движения на острове. Бережно храним память о кубинцах, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны вдали от своей родины", - сказала политик. По словам Матвиенко, турбулентный XX век с его потрясениями не мог не оставить свой след в истории двух стран. В ней были спады и подъёмы, "мы помним опыт той непростой эпохи". "Но даже в самых трудных обстоятельствах сохранялись искренние чувства взаимной симпатии, стремление народов наших стран к свободе, справедливости и достоинству. Нас объединяют общие фундаментальные ценности и единое понимание исторической правды. Несмотря на географическое расстояние, мы всегда были рядом и остаёмся рядом", - отметила политик. Она подчеркнула, что полноформатное развитие отношения России и Кубы получили именно после их восстановления 8 мая 1960 года. "Сегодня они носят насыщенный, интенсивный характер стратегического партнёрства и настоящего союзничества", - сказала Матвиенко. По ее словам, совместные проекты – в энергетике, металлургии, транспорте, медицине, биотехнологиях, в сельском хозяйстве, в образовании и науке – служат одному: "улучшению жизни граждан наших стран". "Я уверена, что сегодняшнее мероприятие станет достойным вкладом в чествования юбилейной даты российско-кубинских отношений и станет для всех нас вдохновением для новых свершений", - заключила парламентарий.

https://ria.ru/20250504/kuba-2014835306.html

https://ria.ru/20250326/rossija-2007432568.html

https://ria.ru/20250507/pobeda-2015521395.html

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куба, россия, валентина матвиенко, владимир путин, мигель диас-канель бермудес, совет федерации рф, московская городская дума