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Матвиенко призвала противостоять попыткам Запада реабилитировать нацизм
Матвиенко призвала противостоять попыткам Запада реабилитировать нацизм - РИА Новости, 07.05.2025
Матвиенко призвала противостоять попыткам Запада реабилитировать нацизм
Россия продолжит активную работу по противостоянию попыткам стран Запада реабилитировать нацизм, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T08:49:00+03:00
2025-05-07T08:49:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия продолжит активную работу по противостоянию попыткам стран Запада реабилитировать нацизм, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Наша высокая активность в противостоянии западным попыткам реабилитации нацизма - не разовая акция, приуроченная к юбилею Победы. Мы будем действовать так же интенсивно и дальше. И будем максимально вовлекать наших друзей, объединять усилия с суверенными странами, которые, как и мы, считают необходимым противостоять искажению правды", - сказала Матвиенко в интервью "Известиям". Сенатор отметила, что Запад не просто хочет "переписать параграфы в учебниках, чтобы снять с себя ответственность за прошлое". По ее словам, за этим стоит "глубоко продуманный план" по системной реабилитации нацизма и фашизма для продвижения будущих "неонацистских, милитаристских, неколониальных проектов". "Таких, как киевский. Это та система координат, в которой Запад будет пытаться всеми силами удерживать свою гегемонистскую позицию в ближайшее десятилетие. И она создает риски не только для России, стран СНГ, но и для многих государств так называемого Глобального Юга", - констатировала политик.
https://ria.ru/20250507/matvienko-2015446463.html
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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, снг, общество
Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, СНГ, Общество
Матвиенко призвала противостоять попыткам Запада реабилитировать нацизм
Матвиенко: Россия продолжит борьбу с попытками Запада реабилитировать нацизм