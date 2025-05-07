https://ria.ru/20250507/matvienko-2015446926.html

Матвиенко призвала противостоять попыткам Запада реабилитировать нацизм

Матвиенко призвала противостоять попыткам Запада реабилитировать нацизм - РИА Новости, 07.05.2025

Матвиенко призвала противостоять попыткам Запада реабилитировать нацизм

Россия продолжит активную работу по противостоянию попыткам стран Запада реабилитировать нацизм, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T08:49:00+03:00

2025-05-07T08:49:00+03:00

2025-05-07T08:49:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия продолжит активную работу по противостоянию попыткам стран Запада реабилитировать нацизм, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Наша высокая активность в противостоянии западным попыткам реабилитации нацизма - не разовая акция, приуроченная к юбилею Победы. Мы будем действовать так же интенсивно и дальше. И будем максимально вовлекать наших друзей, объединять усилия с суверенными странами, которые, как и мы, считают необходимым противостоять искажению правды", - сказала Матвиенко в интервью "Известиям". Сенатор отметила, что Запад не просто хочет "переписать параграфы в учебниках, чтобы снять с себя ответственность за прошлое". По ее словам, за этим стоит "глубоко продуманный план" по системной реабилитации нацизма и фашизма для продвижения будущих "неонацистских, милитаристских, неколониальных проектов". "Таких, как киевский. Это та система координат, в которой Запад будет пытаться всеми силами удерживать свою гегемонистскую позицию в ближайшее десятилетие. И она создает риски не только для России, стран СНГ, но и для многих государств так называемого Глобального Юга", - констатировала политик.

https://ria.ru/20250507/matvienko-2015446463.html

https://ria.ru/20250506/natsizm-2015408975.html

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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, снг, общество