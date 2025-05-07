https://ria.ru/20250507/maska-2015499331.html

Появились кадры осмотра девочки из США, родившейся в "маске Бэтмена"

Появились кадры осмотра девочки из США, родившейся в "маске Бэтмена" - РИА Новости, 07.05.2025

Появились кадры осмотра девочки из США, родившейся в "маске Бэтмена"

Частная клиника Санкт-Петербурга показала видео осмотра девочки из США Луны Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмена" из-за врожденного гигантского... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T19:11:00+03:00

2025-05-07T19:11:00+03:00

2025-05-07T19:11:00+03:00

санкт-петербург

луна феннер

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015662645_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8f4ff3c26b5144628849598b17688b31.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости. Частная клиника Санкт-Петербурга показала видео осмотра девочки из США Луны Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмена" из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице. Луна Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом), покрывающим практически все лицо, его прозвали в интернете "маской Бэтмена". Американские врачи отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Но семье предложили свои услуги краснодарские медики, которые в октябре 2021 года выполнили шестую по счету операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица Луны. В апреле 2024 года семья девочки прибыла в Петербург для продолжения лечения в одной из частных клиник. Основная операция, которая длилась более пяти часов, прошла в июне, в начале июля Луна отправилась домой в США вместе с родителями. Тогда клиника сообщала, что она вернется через год. Девочка вместе с семьей прилетела в Петербург в ночь на 3 мая. На видео, опубликованном на странице профильного отделения клиники по лечению гигантских невусов в соцсети "ВКонтакте", можно увидеть, что у Луны появилась здоровая кожа на боковых частях лица, а также на большей части лба. "Следующая операция, я надеюсь, позволит нам сделать так, чтобы здоровая кожа распространялась уже до носика", – говорит на видео лечащий врач девочки Ольга Филиппова. Ранее в клинике РИА Новости сообщали, что первая операция, предполагающая имплантацию Луне трех тканевых экспандеров, пройдет в среду. Основная операция намечена на июль. В апреле администратор клиники сообщала РИА Новости, что лечение Луны Феннер в Петербурге продлится около 2,5 месяцев, как и прошлым летом.

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Держится молодцом". Петербургские врачи о состоянии девочки Луны после операции "Держится молодцом". Петербургские врачи о состоянии девочки Луны после операции 2025-05-07T19:11 true PT0M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, луна феннер, в мире