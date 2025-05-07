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Появились кадры осмотра девочки из США, родившейся в "маске Бэтмена" - РИА Новости, 07.05.2025
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19:11 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/maska-2015499331.html
Появились кадры осмотра девочки из США, родившейся в "маске Бэтмена"
Появились кадры осмотра девочки из США, родившейся в "маске Бэтмена" - РИА Новости, 07.05.2025
Появились кадры осмотра девочки из США, родившейся в "маске Бэтмена"
Частная клиника Санкт-Петербурга показала видео осмотра девочки из США Луны Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмена" из-за врожденного гигантского... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T19:11:00+03:00
2025-05-07T19:11:00+03:00
санкт-петербург
луна феннер
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости. Частная клиника Санкт-Петербурга показала видео осмотра девочки из США Луны Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмена" из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице. Луна Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом), покрывающим практически все лицо, его прозвали в интернете "маской Бэтмена". Американские врачи отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Но семье предложили свои услуги краснодарские медики, которые в октябре 2021 года выполнили шестую по счету операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица Луны. В апреле 2024 года семья девочки прибыла в Петербург для продолжения лечения в одной из частных клиник. Основная операция, которая длилась более пяти часов, прошла в июне, в начале июля Луна отправилась домой в США вместе с родителями. Тогда клиника сообщала, что она вернется через год. Девочка вместе с семьей прилетела в Петербург в ночь на 3 мая. На видео, опубликованном на странице профильного отделения клиники по лечению гигантских невусов в соцсети "ВКонтакте", можно увидеть, что у Луны появилась здоровая кожа на боковых частях лица, а также на большей части лба. "Следующая операция, я надеюсь, позволит нам сделать так, чтобы здоровая кожа распространялась уже до носика", – говорит на видео лечащий врач девочки Ольга Филиппова. Ранее в клинике РИА Новости сообщали, что первая операция, предполагающая имплантацию Луне трех тканевых экспандеров, пройдет в среду. Основная операция намечена на июль. В апреле администратор клиники сообщала РИА Новости, что лечение Луны Феннер в Петербурге продлится около 2,5 месяцев, как и прошлым летом.
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7 495 645-6601
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"Держится молодцом". Петербургские врачи о состоянии девочки Луны после операции
"Держится молодцом". Петербургские врачи о состоянии девочки Луны после операции
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санкт-петербург, луна феннер, в мире
Санкт-Петербург, Луна Феннер, В мире
Появились кадры осмотра девочки из США, родившейся в "маске Бэтмена"

Клиника Петербурга показала осмотр девочки из США, родившейся в "маске Бэтмена"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости. Частная клиника Санкт-Петербурга показала видео осмотра девочки из США Луны Феннер, которую называют ребенком в "маске Бэтмена" из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице.
Луна Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом), покрывающим практически все лицо, его прозвали в интернете "маской Бэтмена". Американские врачи отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций. Но семье предложили свои услуги краснодарские медики, которые в октябре 2021 года выполнили шестую по счету операцию по удалению гигантского родимого пятна с лица Луны. В апреле 2024 года семья девочки прибыла в Петербург для продолжения лечения в одной из частных клиник. Основная операция, которая длилась более пяти часов, прошла в июне, в начале июля Луна отправилась домой в США вместе с родителями. Тогда клиника сообщала, что она вернется через год. Девочка вместе с семьей прилетела в Петербург в ночь на 3 мая.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкКэрол Феннер с дочкой Луной на пресс-конференции, посвященной лечению американской девочки с "маской Бэтмена"
Кэрол Феннер с дочкой Луной на пресс-конференции, посвященной лечению американской девочки с маской Бэтмена - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Кэрол Феннер с дочкой Луной на пресс-конференции, посвященной лечению американской девочки с "маской Бэтмена". Архивное фото
На видео, опубликованном на странице профильного отделения клиники по лечению гигантских невусов в соцсети "ВКонтакте", можно увидеть, что у Луны появилась здоровая кожа на боковых частях лица, а также на большей части лба.
"Следующая операция, я надеюсь, позволит нам сделать так, чтобы здоровая кожа распространялась уже до носика", – говорит на видео лечащий врач девочки Ольга Филиппова.
© Фото : Гигантский Невус | Лечение/ВКонтактеДевочка из США Луна Феннер вновь приехала в частную клинику в Санкт-Петербурге для продолжения лечения
Девочка из США Луна Феннер вновь приехала в частную клинику в Санкт-Петербурге для продолжения лечения - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Фото : Гигантский Невус | Лечение/ВКонтакте
Девочка из США Луна Феннер вновь приехала в частную клинику в Санкт-Петербурге для продолжения лечения. Архивное фото
Ранее в клинике РИА Новости сообщали, что первая операция, предполагающая имплантацию Луне трех тканевых экспандеров, пройдет в среду. Основная операция намечена на июль.
В апреле администратор клиники сообщала РИА Новости, что лечение Луны Феннер в Петербурге продлится около 2,5 месяцев, как и прошлым летом.
© Фото из личного архиваДевочка из США Луна Феннер выписана из частной клиники в Санкт-Петербурге
Девочка из США Луна Феннер выписана из частной клиники в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Фото из личного архива
Девочка из США Луна Феннер выписана из частной клиники в Санкт-Петербурге. Архивное фото
 
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