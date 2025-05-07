https://ria.ru/20250507/laos-2015653602.html

Президент Лаоса не приедет на парад Победы из-за коронавируса

Президент Лаоса не приедет на парад Победы из-за коронавируса - РИА Новости, 07.05.2025

Президент Лаоса не приедет на парад Победы из-за коронавируса

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит заболел коронавирусом и не приедет в Москву на юбилейные мероприятия в связи с 80-летием Победы, страна будет представлена на... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T18:31:00+03:00

2025-05-07T18:31:00+03:00

2025-05-07T18:37:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

лаос

москва

россия

юрий ушаков

тхонглун сисулит

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979778921_0:191:2927:1837_1920x0_80_0_0_0b93891f1052a43c9541ac39de401ef0.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит заболел коронавирусом и не приедет в Москву на юбилейные мероприятия в связи с 80-летием Победы, страна будет представлена на уровне министра иностранных дел, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Лаосец не приедет по причине заболевания. Коронавирус, такой серьезный коронавирус. Так объяснили нам", - сказал Ушаков журналисту Life Александру Юнашеву.Он уточнил, что вместо Сисулита в Москву приедет министр иностранных дел Тхонгсаван Фомвихан.

https://ria.ru/20250507/moskva-2015631938.html

лаос

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

лаос, москва, россия, юрий ушаков, тхонглун сисулит, 80-летие победы в великой отечественной войне