https://ria.ru/20250507/laos-2015653602.html
Президент Лаоса не приедет на парад Победы из-за коронавируса
Президент Лаоса не приедет на парад Победы из-за коронавируса - РИА Новости, 07.05.2025
Президент Лаоса не приедет на парад Победы из-за коронавируса
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит заболел коронавирусом и не приедет в Москву на юбилейные мероприятия в связи с 80-летием Победы, страна будет представлена на... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T18:31:00+03:00
2025-05-07T18:31:00+03:00
2025-05-07T18:37:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
лаос
москва
россия
юрий ушаков
тхонглун сисулит
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит заболел коронавирусом и не приедет в Москву на юбилейные мероприятия в связи с 80-летием Победы, страна будет представлена на уровне министра иностранных дел, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Лаосец не приедет по причине заболевания. Коронавирус, такой серьезный коронавирус. Так объяснили нам", - сказал Ушаков журналисту Life Александру Юнашеву.Он уточнил, что вместо Сисулита в Москву приедет министр иностранных дел Тхонгсаван Фомвихан.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Президент Лаоса не приедет на парад Победы из-за коронавируса
Ушаков: президент Лаоса Сисулит заболел коронавирусом и не приедет на 9 Мая в РФ