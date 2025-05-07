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Президент Лаоса не приедет на парад Победы из-за коронавируса - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:31 07.05.2025 (обновлено: 18:37 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/laos-2015653602.html
Президент Лаоса не приедет на парад Победы из-за коронавируса
Президент Лаоса не приедет на парад Победы из-за коронавируса - РИА Новости, 07.05.2025
Президент Лаоса не приедет на парад Победы из-за коронавируса
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит заболел коронавирусом и не приедет в Москву на юбилейные мероприятия в связи с 80-летием Победы, страна будет представлена на... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T18:31:00+03:00
2025-05-07T18:37:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
лаос
москва
россия
юрий ушаков
тхонглун сисулит
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит заболел коронавирусом и не приедет в Москву на юбилейные мероприятия в связи с 80-летием Победы, страна будет представлена на уровне министра иностранных дел, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. "Лаосец не приедет по причине заболевания. Коронавирус, такой серьезный коронавирус. Так объяснили нам", - сказал Ушаков журналисту Life Александру Юнашеву.Он уточнил, что вместо Сисулита в Москву приедет министр иностранных дел Тхонгсаван Фомвихан.
https://ria.ru/20250507/moskva-2015631938.html
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лаос, москва, россия, юрий ушаков, тхонглун сисулит, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Лаос, Москва, Россия, Юрий Ушаков, Тхонглун Сисулит, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Президент Лаоса не приедет на парад Победы из-за коронавируса

Ушаков: президент Лаоса Сисулит заболел коронавирусом и не приедет на 9 Мая в РФ

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Лаоса Тхонглун Сисулит
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит заболел коронавирусом и не приедет в Москву на юбилейные мероприятия в связи с 80-летием Победы, страна будет представлена на уровне министра иностранных дел, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
«
"Лаосец не приедет по причине заболевания. Коронавирус, такой серьезный коронавирус. Так объяснили нам", - сказал Ушаков журналисту Life Александру Юнашеву.
Он уточнил, что вместо Сисулита в Москву приедет министр иностранных дел Тхонгсаван Фомвихан.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЛаосМоскваРоссияЮрий УшаковТхонглун Сисулит80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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