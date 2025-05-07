https://ria.ru/20250507/lada-2015595807.html

Новую Lada Aura заметили в кортеже президента Венесуэлы в Москве

Новую Lada Aura заметили в кортеже президента Венесуэлы в Москве - РИА Новости, 07.05.2025

Новую Lada Aura заметили в кортеже президента Венесуэлы в Москве

Автомобиль Lada Aura замечен в кортеже, на котором перемещается по Москве президент Венесуэлы Николас Мадуро, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T16:29:00+03:00

2025-05-07T16:29:00+03:00

2025-05-07T16:29:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

венесуэла

санкт-петербург

николас мадуро

в мире

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Автомобиль Lada Aura замечен в кортеже, на котором перемещается по Москве президент Венесуэлы Николас Мадуро, передает корреспондент РИА Новости. Lada Aura черного цвета с символикой 80-летия Победы стала одним автомобилей в кортеже президента Венесуэлы. Сам Николас Мадуро по Москве перемещается на черном лимузине Aurus с мотосопровождением. "АвтоВАЗ" начал розничные продажи автомобилей Lada Aura в конце ноября. Путин лично протестировал седан летом прошлого года. Глава государства проехался за рулем автомобиля по участку трассы М-11 Москва - Петербург, после чего назвал машину "хорошей, комфортной и управляемой".

https://ria.ru/20250507/putin-2015561340.html

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москва, венесуэла, санкт-петербург, николас мадуро, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне