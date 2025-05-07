Жителю Кузбасса, застрелившему соседскую собаку, грозит срок
Жителю Кузбасса, застрелившему соседскую собаку, грозит до восьми лет
© Sputnik / Асатур Есаянц
Сотрудник полиции. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 7 мая – РИА Новости. Жителю города Междуреченска Кемеровской области, который застрелил соседского кокер-спаниеля, забежавшего на его участок, грозит до 8 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по региону.
В декабре прошлого года в полицию Междуреченска поступило сообщение от местной жительницы о том, что сосед застрелил ее собаку. Подозреваемый был задержан и стал фигурантом уголовного дела.
"В ходе следствия установлено, что обвиняемый выстрелил из обреза охотничьего ружья в кокер-спаниеля, который забежал на его участок. В результате полученного ранения животное погибло. Владельцы животного, проживающие по соседству, услышали выстрел, прибежали к дому фигуранта и увидели труп собаки. Мужчина не стал общаться с потерпевшими, а следствию пояснил, будто ничего не слышал и в собаку не стрелял. При этом обнаруженные экспертом на его руках следы продуктов выстрелов он объяснил тем, что в этот день перекладывал патроны", – сообщает ведомство.
В доме и гараже обвиняемого сотрудники полиции провели обыск и обнаружили обрез, переделанный нарезной револьвер, а также около 2 килограммов пороха и боеприпасы, которые признаны пригодными для стрельбы. При этом фигурант не имеет разрешения на хранение огнестрельного оружия.
Следователи главного следственного управления ГУМВД по Кемеровской области завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 53-летнего жителя Междуреченска, обвиняемого в жестоком обращении с животными, а также незаконном хранении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 245, ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).
"В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Междуреченский городской суд. Санкции статей обвинения предусматривают в качестве максимальной меры наказания 8 лет лишения свободы", – сообщили в ведомстве.