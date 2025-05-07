Рейтинг@Mail.ru
Жителю Кузбасса, застрелившему соседскую собаку, грозит срок - РИА Новости, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:21 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/kuzbass-2015503816.html
Жителю Кузбасса, застрелившему соседскую собаку, грозит срок
Жителю Кузбасса, застрелившему соседскую собаку, грозит срок - РИА Новости, 07.05.2025
Жителю Кузбасса, застрелившему соседскую собаку, грозит срок
Жителю города Междуреченска Кемеровской области, который застрелил соседского кокер-спаниеля, забежавшего на его участок, грозит до 8 лет лишения свободы,... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T12:21:00+03:00
2025-05-07T12:21:00+03:00
происшествия
междуреченск
кемеровская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_0:361:2999:2048_1920x0_80_0_0_955874fc24ab43d61e05e3fea7ae7a5b.jpg
КЕМЕРОВО, 7 мая – РИА Новости. Жителю города Междуреченска Кемеровской области, который застрелил соседского кокер-спаниеля, забежавшего на его участок, грозит до 8 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по региону. В декабре прошлого года в полицию Междуреченска поступило сообщение от местной жительницы о том, что сосед застрелил ее собаку. Подозреваемый был задержан и стал фигурантом уголовного дела. "В ходе следствия установлено, что обвиняемый выстрелил из обреза охотничьего ружья в кокер-спаниеля, который забежал на его участок. В результате полученного ранения животное погибло. Владельцы животного, проживающие по соседству, услышали выстрел, прибежали к дому фигуранта и увидели труп собаки. Мужчина не стал общаться с потерпевшими, а следствию пояснил, будто ничего не слышал и в собаку не стрелял. При этом обнаруженные экспертом на его руках следы продуктов выстрелов он объяснил тем, что в этот день перекладывал патроны", – сообщает ведомство. В доме и гараже обвиняемого сотрудники полиции провели обыск и обнаружили обрез, переделанный нарезной револьвер, а также около 2 килограммов пороха и боеприпасы, которые признаны пригодными для стрельбы. При этом фигурант не имеет разрешения на хранение огнестрельного оружия. Следователи главного следственного управления ГУМВД по Кемеровской области завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 53-летнего жителя Междуреченска, обвиняемого в жестоком обращении с животными, а также незаконном хранении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 245, ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). "В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Междуреченский городской суд. Санкции статей обвинения предусматривают в качестве максимальной меры наказания 8 лет лишения свободы", – сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20250128/sobaki-1995693441.html
https://ria.ru/20250306/zakon-2003268303.html
междуреченск
кемеровская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_767a60e42f05eb69693d78fa6faaccfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, междуреченск, кемеровская область, россия
Происшествия, Междуреченск, Кемеровская область, Россия
Жителю Кузбасса, застрелившему соседскую собаку, грозит срок

Жителю Кузбасса, застрелившему соседскую собаку, грозит до восьми лет

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КЕМЕРОВО, 7 мая – РИА Новости. Жителю города Междуреченска Кемеровской области, который застрелил соседского кокер-спаниеля, забежавшего на его участок, грозит до 8 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба ГУМВД РФ по региону.
В декабре прошлого года в полицию Междуреченска поступило сообщение от местной жительницы о том, что сосед застрелил ее собаку. Подозреваемый был задержан и стал фигурантом уголовного дела.
Автомобиль МВД России - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
"Убивают каждый год". Что творится на горнолыжном курорте в Сибири
28 января, 08:00
"В ходе следствия установлено, что обвиняемый выстрелил из обреза охотничьего ружья в кокер-спаниеля, который забежал на его участок. В результате полученного ранения животное погибло. Владельцы животного, проживающие по соседству, услышали выстрел, прибежали к дому фигуранта и увидели труп собаки. Мужчина не стал общаться с потерпевшими, а следствию пояснил, будто ничего не слышал и в собаку не стрелял. При этом обнаруженные экспертом на его руках следы продуктов выстрелов он объяснил тем, что в этот день перекладывал патроны", – сообщает ведомство.
В доме и гараже обвиняемого сотрудники полиции провели обыск и обнаружили обрез, переделанный нарезной револьвер, а также около 2 килограммов пороха и боеприпасы, которые признаны пригодными для стрельбы. При этом фигурант не имеет разрешения на хранение огнестрельного оружия.
Следователи главного следственного управления ГУМВД по Кемеровской области завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 53-летнего жителя Междуреченска, обвиняемого в жестоком обращении с животными, а также незаконном хранении оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 245, ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).
"В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Междуреченский городской суд. Санкции статей обвинения предусматривают в качестве максимальной меры наказания 8 лет лишения свободы", – сообщили в ведомстве.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
"Убьют на глазах у детей". Какое решение приняли в России
6 марта, 08:00
 
ПроисшествияМеждуреченскКемеровская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала