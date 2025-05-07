https://ria.ru/20250507/kuba-2015609183.html

Президент Кубы рассказал Медведеву, что читает его публикации в соцсетях

Президент Кубы рассказал Медведеву, что читает его публикации в соцсетях - РИА Новости, 07.05.2025

Президент Кубы рассказал Медведеву, что читает его публикации в соцсетях

Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель заявил зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву, что следит за его публикациями в социальных сетях, и заверил, что... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T17:01:00+03:00

2025-05-07T17:01:00+03:00

2025-05-07T17:01:00+03:00

россия

сша

куба

дмитрий медведев

мигель диас-канель

владимир путин

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015599103_0:65:3072:1793_1920x0_80_0_0_afaad8b88bf3bb0834113362af989b0c.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель заявил зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву, что следит за его публикациями в социальных сетях, и заверил, что кубинский народ знает, кто на самом деле одержал победу во Второй мировой войне, что бы ни говорили в США. "Нам пришлось услышать то, что американцы заявили, что они одержали победу во Второй мировой войне. Прочитал сегодня ваш ответ в соцсетях. Можете быть уверены, что кубинский народ хорошо знает, где и кем была одержана Победа, на какой стороне правда", - сказал он на встрече с Медведевым. Видеозапись встречи опубликована в аккаунте Медведева "ВКонтакте". Президент Кубы прибыл в Россию в минувшее воскресенье, 4 мая. В рамках своего визита в Россию, приуроченного к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, он посетил Санкт-Петербург, где провел ряд встреч и посетил ряд мероприятий. Накануне Диас-Канель приехал в Москву, в среду у него запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20250507/pobeda-2015521395.html

россия

сша

куба

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, куба, дмитрий медведев, мигель диас-канель, владимир путин, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне