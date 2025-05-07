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Президент Кубы рассказал Медведеву, что читает его публикации в соцсетях - РИА Новости, 07.05.2025
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17:01 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/kuba-2015609183.html
Президент Кубы рассказал Медведеву, что читает его публикации в соцсетях
Президент Кубы рассказал Медведеву, что читает его публикации в соцсетях - РИА Новости, 07.05.2025
Президент Кубы рассказал Медведеву, что читает его публикации в соцсетях
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель заявил зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву, что следит за его публикациями в социальных сетях, и заверил, что... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T17:01:00+03:00
2025-05-07T17:01:00+03:00
россия
сша
куба
дмитрий медведев
мигель диас-канель
владимир путин
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель заявил зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву, что следит за его публикациями в социальных сетях, и заверил, что кубинский народ знает, кто на самом деле одержал победу во Второй мировой войне, что бы ни говорили в США. "Нам пришлось услышать то, что американцы заявили, что они одержали победу во Второй мировой войне. Прочитал сегодня ваш ответ в соцсетях. Можете быть уверены, что кубинский народ хорошо знает, где и кем была одержана Победа, на какой стороне правда", - сказал он на встрече с Медведевым. Видеозапись встречи опубликована в аккаунте Медведева "ВКонтакте". Президент Кубы прибыл в Россию в минувшее воскресенье, 4 мая. В рамках своего визита в Россию, приуроченного к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, он посетил Санкт-Петербург, где провел ряд встреч и посетил ряд мероприятий. Накануне Диас-Канель приехал в Москву, в среду у него запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным.
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россия, сша, куба, дмитрий медведев, мигель диас-канель, владимир путин, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
Россия, США, Куба, Дмитрий Медведев, Мигель Диас-Канель, Владимир Путин, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Президент Кубы рассказал Медведеву, что читает его публикации в соцсетях

Президент Кубы Диас-Канель рассказал Медведеву, что читает его посты в соцсетях

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и первый секретарь ЦК Компартии Кубы, президент Кубы Мигаль Диас-Канель во время встречи
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и первый секретарь ЦК Компартии Кубы, президент Кубы Мигаль Диас-Канель во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и первый секретарь ЦК Компартии Кубы, президент Кубы Мигаль Диас-Канель во время встречи
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель заявил зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву, что следит за его публикациями в социальных сетях, и заверил, что кубинский народ знает, кто на самом деле одержал победу во Второй мировой войне, что бы ни говорили в США.
"Нам пришлось услышать то, что американцы заявили, что они одержали победу во Второй мировой войне. Прочитал сегодня ваш ответ в соцсетях. Можете быть уверены, что кубинский народ хорошо знает, где и кем была одержана Победа, на какой стороне правда", - сказал он на встрече с Медведевым. Видеозапись встречи опубликована в аккаунте Медведева "ВКонтакте".
Президент Кубы прибыл в Россию в минувшее воскресенье, 4 мая. В рамках своего визита в Россию, приуроченного к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, он посетил Санкт-Петербург, где провел ряд встреч и посетил ряд мероприятий. Накануне Диас-Канель приехал в Москву, в среду у него запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным.
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель на церемонии открытия выставки архивных документов и фотоматериалов, посвящённой 65-летию российско-кубинских дипломатических отношений в Московской городской Думе. 7 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Президент Кубы назвал большой честью свое участие в праздновании Дня Победы
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РоссияСШАКубаДмитрий МедведевМигель Диас-КанельВладимир ПутинДень Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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