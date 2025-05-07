Президент Кубы рассказал Медведеву, что читает его публикации в соцсетях
Президент Кубы Диас-Канель рассказал Медведеву, что читает его посты в соцсетях
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и первый секретарь ЦК Компартии Кубы, президент Кубы Мигаль Диас-Канель во время встречи
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и первый секретарь ЦК Компартии Кубы, президент Кубы Мигаль Диас-Канель во время встречи
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель заявил зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву, что следит за его публикациями в социальных сетях, и заверил, что кубинский народ знает, кто на самом деле одержал победу во Второй мировой войне, что бы ни говорили в США.
"Нам пришлось услышать то, что американцы заявили, что они одержали победу во Второй мировой войне. Прочитал сегодня ваш ответ в соцсетях. Можете быть уверены, что кубинский народ хорошо знает, где и кем была одержана Победа, на какой стороне правда", - сказал он на встрече с Медведевым. Видеозапись встречи опубликована в аккаунте Медведева "ВКонтакте".
Президент Кубы прибыл в Россию в минувшее воскресенье, 4 мая. В рамках своего визита в Россию, приуроченного к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, он посетил Санкт-Петербург, где провел ряд встреч и посетил ряд мероприятий. Накануне Диас-Канель приехал в Москву, в среду у него запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным.