https://ria.ru/20250507/kitay-2015529514.html

Си Цзиньпин вылетел в Москву

Си Цзиньпин вылетел в Москву - РИА Новости, 07.05.2025

Си Цзиньпин вылетел в Москву

Председатель КНР Си Цзиньпин вылетел из китайской столицы в Москву, где он проведет государственный визит и примет участие в торжественных мероприятиях по... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T13:37:00+03:00

2025-05-07T13:37:00+03:00

2025-05-07T13:45:00+03:00

в мире

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

си цзиньпин

москва

китай

россия

владимир путин

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ПЕКИН, 7 мая – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин вылетел из китайской столицы в Москву, где он проведет государственный визит и примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Центральное телевидение Китая."Днем 7 мая председатель КНР Си Цзиньпин вылетел специальным бортом в Москву, где по приглашению президента РФ Владимира Путина проведет государственный визит в Россию и примет участие в торжествах, посвященных 80-летию Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.Телеканал отметил, что Си Цзиньпина в поездке, в частности, сопровождают член Постоянного комитета Политбюро, руководитель Секретариата ЦК КПК Цай Ци и министр иностранных дел Ван И.

https://ria.ru/20250506/kitay-2015189371.html

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в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне, си цзиньпин, москва, китай, россия, владимир путин