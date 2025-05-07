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Си Цзиньпин вылетел в Москву - РИА Новости, 07.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:37 07.05.2025 (обновлено: 13:45 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/kitay-2015529514.html
Си Цзиньпин вылетел в Москву
Си Цзиньпин вылетел в Москву - РИА Новости, 07.05.2025
Си Цзиньпин вылетел в Москву
Председатель КНР Си Цзиньпин вылетел из китайской столицы в Москву, где он проведет государственный визит и примет участие в торжественных мероприятиях по... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T13:37:00+03:00
2025-05-07T13:45:00+03:00
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
си цзиньпин
москва
китай
россия
владимир путин
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ПЕКИН, 7 мая – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин вылетел из китайской столицы в Москву, где он проведет государственный визит и примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Центральное телевидение Китая."Днем 7 мая председатель КНР Си Цзиньпин вылетел специальным бортом в Москву, где по приглашению президента РФ Владимира Путина проведет государственный визит в Россию и примет участие в торжествах, посвященных 80-летию Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.Телеканал отметил, что Си Цзиньпина в поездке, в частности, сопровождают член Постоянного комитета Политбюро, руководитель Секретариата ЦК КПК Цай Ци и министр иностранных дел Ван И.
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в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне, си цзиньпин, москва, китай, россия, владимир путин
В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Си Цзиньпин, Москва, Китай, Россия, Владимир Путин
Си Цзиньпин вылетел в Москву

Си Цзиньпин вылетел из Пекина в Москву

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 мая – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин вылетел из китайской столицы в Москву, где он проведет государственный визит и примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Днем 7 мая председатель КНР Си Цзиньпин вылетел специальным бортом в Москву, где по приглашению президента РФ Владимира Путина проведет государственный визит в Россию и примет участие в торжествах, посвященных 80-летию Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Телеканал отметил, что Си Цзиньпина в поездке, в частности, сопровождают член Постоянного комитета Политбюро, руководитель Секретариата ЦК КПК Цай Ци и министр иностранных дел Ван И.
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