https://ria.ru/20250507/kitaj-2015417075.html

Си Цзиньпин отметил приверженность России принципу "одного Китая"

Си Цзиньпин отметил приверженность России принципу "одного Китая" - РИА Новости, 07.05.2025

Си Цзиньпин отметил приверженность России принципу "одного Китая"

Китай высоко ценит приверженность России принципу "одного Китая" и признание Тайваня частью страны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в преддверии... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T00:58:00+03:00

2025-05-07T00:58:00+03:00

2025-05-07T00:58:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Китай высоко ценит приверженность России принципу "одного Китая" и признание Тайваня частью страны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в преддверии государственного визита в Россию. "Мы высоко ценим, что российская сторона неоднократно подтверждала свою приверженность принципу "одного Китая" и признает Тайвань его неотъемлемой частью, выступает против "независимости Тайваня" в какой бы то ни было форме, твердо поддерживает все меры китайского правительства и народа по воссоединению страны", - написал Си Цзиньпин в статье для "Российской газеты". Он добавил, что как бы ни менялась ситуация на Тайване и какие бы попытки вмешательства ни принимали извне, полное воссоединение Китая остается необратимой исторической тенденцией. Си Цзиньпин также подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина не направлены против третьих сторон и не подвержены их влиянию, обладают четкой исторической логикой, мощным внутренним драйвером и богатым культурным корнем. "Обе стороны должны совместно противостоять любым попыткам внести разлад в дружбу и взаимодоверие между Китаем и Россией, не отвлекаясь на сиюминутные сюжеты и конъюнктурные ситуации, играя стабилизирующую стрессоустойчивую роль китайско-российской стратегической связки в продвижении многополярности мира и формирования сообщества единой судьбы человечества", - отметил глава КНР. Он также напомнил, что Советский Союз и Китай являются одними из первых подписантов Устава ООН, а постоянное членство стран в Совбезе ООН досталось "ценой жизни и крови". По мнению лидера КНР, создание ООН было важнейшим решением, принятым мировым сообществом при окончании Второй мировой войны, и чем сложнее складывается международная обстановка, тем важнее защищать и обеспечивать авторитет ООН, твердо отстаивать ооноцентричное мироустройство, последовательно способствовать формированию равноправного и упорядоченного многополярного мира, общедоступной и инклюзивной экономической глобализации. "История учит, что свет разгонит мглу, и справедливость в конце концов победит зло. Международный военный трибунал в Нюрнберге и Международный военный трибунал для Дальнего Востока приковали преступников войны к позорному столбу истории навсегда... Попытки искажения исторических фактов о Второй мировой войне и отрицания ее итогов, дискредитации исторических подвигов Китая и Советского Союза обречены на провал! Любой номер повернуть колесо истории вспять не пройдет ни с народами Китая и России, ни с народами мира", - заключил Си Цзиньпин.

https://ria.ru/20250401/van-2008545599.html

https://ria.ru/20250228/kitay-2002230620.html

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