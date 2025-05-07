Си Цзиньпин отметил приверженность России принципу "одного Китая"
Си Цзиньпин: Китай высоко ценит признание Россией Тайваня частью страны
© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolСи Цзиньпин
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Китай высоко ценит приверженность России принципу "одного Китая" и признание Тайваня частью страны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в преддверии государственного визита в Россию.
"Мы высоко ценим, что российская сторона неоднократно подтверждала свою приверженность принципу "одного Китая" и признает Тайвань его неотъемлемой частью, выступает против "независимости Тайваня" в какой бы то ни было форме, твердо поддерживает все меры китайского правительства и народа по воссоединению страны", - написал Си Цзиньпин в статье для "Российской газеты".
Глава МИД Китая высказался о принадлежности Тайваня
1 апреля, 05:55
Он добавил, что как бы ни менялась ситуация на Тайване и какие бы попытки вмешательства ни принимали извне, полное воссоединение Китая остается необратимой исторической тенденцией.
"Обе стороны должны совместно противостоять любым попыткам внести разлад в дружбу и взаимодоверие между Китаем и Россией, не отвлекаясь на сиюминутные сюжеты и конъюнктурные ситуации, играя стабилизирующую стрессоустойчивую роль китайско-российской стратегической связки в продвижении многополярности мира и формирования сообщества единой судьбы человечества", - отметил глава КНР.
Он также напомнил, что Советский Союз и Китай являются одними из первых подписантов Устава ООН, а постоянное членство стран в Совбезе ООН досталось "ценой жизни и крови". По мнению лидера КНР, создание ООН было важнейшим решением, принятым мировым сообществом при окончании Второй мировой войны, и чем сложнее складывается международная обстановка, тем важнее защищать и обеспечивать авторитет ООН, твердо отстаивать ооноцентричное мироустройство, последовательно способствовать формированию равноправного и упорядоченного многополярного мира, общедоступной и инклюзивной экономической глобализации.
"История учит, что свет разгонит мглу, и справедливость в конце концов победит зло. Международный военный трибунал в Нюрнберге и Международный военный трибунал для Дальнего Востока приковали преступников войны к позорному столбу истории навсегда... Попытки искажения исторических фактов о Второй мировой войне и отрицания ее итогов, дискредитации исторических подвигов Китая и Советского Союза обречены на провал! Любой номер повернуть колесо истории вспять не пройдет ни с народами Китая и России, ни с народами мира", - заключил Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин назвал дружбу России и Китая закалившейся в испытаниях
28 февраля, 14:56