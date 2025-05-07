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Си Цзиньпин отметил приверженность России принципу "одного Китая" - РИА Новости, 07.05.2025
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00:58 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/kitaj-2015417075.html
Си Цзиньпин отметил приверженность России принципу "одного Китая"
Си Цзиньпин отметил приверженность России принципу "одного Китая" - РИА Новости, 07.05.2025
Си Цзиньпин отметил приверженность России принципу "одного Китая"
Китай высоко ценит приверженность России принципу "одного Китая" и признание Тайваня частью страны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в преддверии... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T00:58:00+03:00
2025-05-07T00:58:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Китай высоко ценит приверженность России принципу "одного Китая" и признание Тайваня частью страны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в преддверии государственного визита в Россию. "Мы высоко ценим, что российская сторона неоднократно подтверждала свою приверженность принципу "одного Китая" и признает Тайвань его неотъемлемой частью, выступает против "независимости Тайваня" в какой бы то ни было форме, твердо поддерживает все меры китайского правительства и народа по воссоединению страны", - написал Си Цзиньпин в статье для "Российской газеты". Он добавил, что как бы ни менялась ситуация на Тайване и какие бы попытки вмешательства ни принимали извне, полное воссоединение Китая остается необратимой исторической тенденцией. Си Цзиньпин также подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина не направлены против третьих сторон и не подвержены их влиянию, обладают четкой исторической логикой, мощным внутренним драйвером и богатым культурным корнем. "Обе стороны должны совместно противостоять любым попыткам внести разлад в дружбу и взаимодоверие между Китаем и Россией, не отвлекаясь на сиюминутные сюжеты и конъюнктурные ситуации, играя стабилизирующую стрессоустойчивую роль китайско-российской стратегической связки в продвижении многополярности мира и формирования сообщества единой судьбы человечества", - отметил глава КНР. Он также напомнил, что Советский Союз и Китай являются одними из первых подписантов Устава ООН, а постоянное членство стран в Совбезе ООН досталось "ценой жизни и крови". По мнению лидера КНР, создание ООН было важнейшим решением, принятым мировым сообществом при окончании Второй мировой войны, и чем сложнее складывается международная обстановка, тем важнее защищать и обеспечивать авторитет ООН, твердо отстаивать ооноцентричное мироустройство, последовательно способствовать формированию равноправного и упорядоченного многополярного мира, общедоступной и инклюзивной экономической глобализации. "История учит, что свет разгонит мглу, и справедливость в конце концов победит зло. Международный военный трибунал в Нюрнберге и Международный военный трибунал для Дальнего Востока приковали преступников войны к позорному столбу истории навсегда... Попытки искажения исторических фактов о Второй мировой войне и отрицания ее итогов, дискредитации исторических подвигов Китая и Советского Союза обречены на провал! Любой номер повернуть колесо истории вспять не пройдет ни с народами Китая и России, ни с народами мира", - заключил Си Цзиньпин.
https://ria.ru/20250401/van-2008545599.html
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в мире, китай, россия, тайвань, си цзиньпин, оон
В мире, Китай, Россия, Тайвань, Си Цзиньпин, ООН
Си Цзиньпин отметил приверженность России принципу "одного Китая"

Си Цзиньпин: Китай высоко ценит признание Россией Тайваня частью страны

© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolСи Цзиньпин
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Китай высоко ценит приверженность России принципу "одного Китая" и признание Тайваня частью страны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в преддверии государственного визита в Россию.
"Мы высоко ценим, что российская сторона неоднократно подтверждала свою приверженность принципу "одного Китая" и признает Тайвань его неотъемлемой частью, выступает против "независимости Тайваня" в какой бы то ни было форме, твердо поддерживает все меры китайского правительства и народа по воссоединению страны", - написал Си Цзиньпин в статье для "Российской газеты".
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Он добавил, что как бы ни менялась ситуация на Тайване и какие бы попытки вмешательства ни принимали извне, полное воссоединение Китая остается необратимой исторической тенденцией.
Си Цзиньпин также подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина не направлены против третьих сторон и не подвержены их влиянию, обладают четкой исторической логикой, мощным внутренним драйвером и богатым культурным корнем.
"Обе стороны должны совместно противостоять любым попыткам внести разлад в дружбу и взаимодоверие между Китаем и Россией, не отвлекаясь на сиюминутные сюжеты и конъюнктурные ситуации, играя стабилизирующую стрессоустойчивую роль китайско-российской стратегической связки в продвижении многополярности мира и формирования сообщества единой судьбы человечества", - отметил глава КНР.
Он также напомнил, что Советский Союз и Китай являются одними из первых подписантов Устава ООН, а постоянное членство стран в Совбезе ООН досталось "ценой жизни и крови". По мнению лидера КНР, создание ООН было важнейшим решением, принятым мировым сообществом при окончании Второй мировой войны, и чем сложнее складывается международная обстановка, тем важнее защищать и обеспечивать авторитет ООН, твердо отстаивать ооноцентричное мироустройство, последовательно способствовать формированию равноправного и упорядоченного многополярного мира, общедоступной и инклюзивной экономической глобализации.
"История учит, что свет разгонит мглу, и справедливость в конце концов победит зло. Международный военный трибунал в Нюрнберге и Международный военный трибунал для Дальнего Востока приковали преступников войны к позорному столбу истории навсегда... Попытки искажения исторических фактов о Второй мировой войне и отрицания ее итогов, дискредитации исторических подвигов Китая и Советского Союза обречены на провал! Любой номер повернуть колесо истории вспять не пройдет ни с народами Китая и России, ни с народами мира", - заключил Си Цзиньпин.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Си Цзиньпин назвал дружбу России и Китая закалившейся в испытаниях
28 февраля, 14:56
 
В миреКитайРоссияТайваньСи ЦзиньпинООН
 
 
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