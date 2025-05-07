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Онищенко предупредил об опасности носителей холеры - РИА Новости, 07.05.2025
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03:34 07.05.2025 (обновлено: 03:35 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/kholera-2015427569.html
Онищенко предупредил об опасности носителей холеры
Онищенко предупредил об опасности носителей холеры - РИА Новости, 07.05.2025
Онищенко предупредил об опасности носителей холеры
Носитель холеры с легким или бессимптомным течением болезни может не знать о ней и случайно заразить кого-то, поэтому он наиболее опасен, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T03:34:00+03:00
2025-05-07T03:35:00+03:00
здоровье - общество
геннадий онищенко
российская академия наук
российская академия образования
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Носитель холеры с легким или бессимптомным течением болезни может не знать о ней и случайно заразить кого-то, поэтому он наиболее опасен, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. "У холеры достаточно сильно развито то, что называется носительство. Это или очень легкая форма течения, или просто бессимптомная. Вот у человека есть холерный вибрион, а он не болеет, и не потому что он там просто такой, знаете, безответственный, скрывает это, а он просто не болеет. Вот такого рода люди, носители холерных вибрионов, они для нас наиболее опасны, для эпидемиологов", - рассказал Онищенко. Он уточнил, что очень легкая или бессимптомная форма течения холеры опасна как для самого носителя, так и для окружающих, которых он может случайно заразить. "Если вдруг в каком-то населенном пункте сказали о том, что мы зарегистрировали там несколько случаев холеры, и у человека, который был в контакте с больным, то его определят, его обследуют, его могут даже на обсервацию посадить, кого-то могут отстранить от работы", - добавил Онищенко. Он пояснил, что вины человека в том, что он стал "контактным", нет. В том случае, если носитель не был в контакте с больным, но у него появилась дисфункция кишечника, нужно обратиться к врачам, отметил специалист.
https://ria.ru/20250504/kholera-2014831465.html
https://ria.ru/20250502/onischenko-2014636668.html
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здоровье - общество, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования
Здоровье - Общество, Геннадий Онищенко, Российская академия наук, Российская академия образования
Онищенко предупредил об опасности носителей холеры

Онищенко: носитель холеры с легким течением болезни наиболее опасен

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Геннадий Онищенко. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Носитель холеры с легким или бессимптомным течением болезни может не знать о ней и случайно заразить кого-то, поэтому он наиболее опасен, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"У холеры достаточно сильно развито то, что называется носительство. Это или очень легкая форма течения, или просто бессимптомная. Вот у человека есть холерный вибрион, а он не болеет, и не потому что он там просто такой, знаете, безответственный, скрывает это, а он просто не болеет. Вот такого рода люди, носители холерных вибрионов, они для нас наиболее опасны, для эпидемиологов", - рассказал Онищенко.
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Он уточнил, что очень легкая или бессимптомная форма течения холеры опасна как для самого носителя, так и для окружающих, которых он может случайно заразить.
"Если вдруг в каком-то населенном пункте сказали о том, что мы зарегистрировали там несколько случаев холеры, и у человека, который был в контакте с больным, то его определят, его обследуют, его могут даже на обсервацию посадить, кого-то могут отстранить от работы", - добавил Онищенко.
Он пояснил, что вины человека в том, что он стал "контактным", нет. В том случае, если носитель не был в контакте с больным, но у него появилась дисфункция кишечника, нужно обратиться к врачам, отметил специалист.
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Здоровье - ОбществоГеннадий ОнищенкоРоссийская академия наукРоссийская академия образования
 
 
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