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В Казани задержали рейсы по восьми направлениям - РИА Новости, 07.05.2025
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10:31 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/kazan-2015466956.html
В Казани задержали рейсы по восьми направлениям
В Казани задержали рейсы по восьми направлениям - РИА Новости, 07.05.2025
В Казани задержали рейсы по восьми направлениям
Приволжская транспортная прокуратура сообщила о задержках рейсов из Казани по восьми направлениям на фоне временных ограничений на полеты, ведомство... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T10:31:00+03:00
2025-05-07T10:31:00+03:00
казань
астрахань
анталия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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КАЗАНЬ, 7 мая - РИА Новости. Приволжская транспортная прокуратура сообщила о задержках рейсов из Казани по восьми направлениям на фоне временных ограничений на полеты, ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров. Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани. "По предварительным данным, 7 мая в аэропорту Казани произошли задержки рейсов, вылетающих в Астрахань, Анталию, Волгоград, Москву, Пермь, Стамбул, Ташкент, Шарм-эль-Шейх", - говорится в сообщении. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров. В аэропорт выехал помощник Татарского транспортного прокурора. Для пассажиров организована мобильная приемная. Ведомство отмечает, что при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
https://ria.ru/20250507/aeroport-2015451650.html
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казань
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казань, астрахань, анталия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Казань, Астрахань, Анталия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Казани задержали рейсы по восьми направлениям

Прокуратура сообщила о задержках рейсов из Казани по восьми направлениям

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГлавное здание Международного аэропорта Казани
Главное здание Международного аэропорта Казани - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Главное здание Международного аэропорта Казани. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 7 мая - РИА Новости. Приволжская транспортная прокуратура сообщила о задержках рейсов из Казани по восьми направлениям на фоне временных ограничений на полеты, ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров.
Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани.
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"По предварительным данным, 7 мая в аэропорту Казани произошли задержки рейсов, вылетающих в Астрахань, Анталию, Волгоград, Москву, Пермь, Стамбул, Ташкент, Шарм-эль-Шейх", - говорится в сообщении.
Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров. В аэропорт выехал помощник Татарского транспортного прокурора. Для пассажиров организована мобильная приемная.
Ведомство отмечает, что при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
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КазаньАстраханьАнталияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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