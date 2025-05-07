https://ria.ru/20250507/kazan-2015466956.html
В Казани задержали рейсы по восьми направлениям
В Казани задержали рейсы по восьми направлениям - РИА Новости, 07.05.2025
В Казани задержали рейсы по восьми направлениям
Приволжская транспортная прокуратура сообщила о задержках рейсов из Казани по восьми направлениям на фоне временных ограничений на полеты, ведомство... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T10:31:00+03:00
2025-05-07T10:31:00+03:00
2025-05-07T10:31:00+03:00
казань
астрахань
анталия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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КАЗАНЬ, 7 мая - РИА Новости. Приволжская транспортная прокуратура сообщила о задержках рейсов из Казани по восьми направлениям на фоне временных ограничений на полеты, ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров. Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани. "По предварительным данным, 7 мая в аэропорту Казани произошли задержки рейсов, вылетающих в Астрахань, Анталию, Волгоград, Москву, Пермь, Стамбул, Ташкент, Шарм-эль-Шейх", - говорится в сообщении. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров. В аэропорт выехал помощник Татарского транспортного прокурора. Для пассажиров организована мобильная приемная. Ведомство отмечает, что при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
https://ria.ru/20250507/aeroport-2015451650.html
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казань, астрахань, анталия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Казань, Астрахань, Анталия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Казани задержали рейсы по восьми направлениям
Прокуратура сообщила о задержках рейсов из Казани по восьми направлениям