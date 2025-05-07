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Минторговли Казахстана рассказало об устранении барьеров в ЕАЭС - РИА Новости, 07.05.2025
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10:35 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/kazakhstan-2015470506.html
Минторговли Казахстана рассказало об устранении барьеров в ЕАЭС
Минторговли Казахстана рассказало об устранении барьеров в ЕАЭС - РИА Новости, 07.05.2025
Минторговли Казахстана рассказало об устранении барьеров в ЕАЭС
За всё время функционирования ЕАЭС из 70 доказанных барьеров устранено 69, сообщили РИА Новости в министерстве торговли и интеграции республики. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T10:35:00+03:00
2025-05-07T10:35:00+03:00
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евразийский экономический союз
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АСТАНА, 7 мая - РИА Новости. За всё время функционирования ЕАЭС из 70 доказанных барьеров устранено 69, сообщили РИА Новости в министерстве торговли и интеграции республики. В мае ЕАЭС отмечает 10-летие с момента создания. Как ранее заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, за прошедшее десятилетие в ЕАЭС создана благоприятная среда для развития торговли, взаимодействия и для реализации четырех свобод, заложенных в базовых документах объединения - свободы перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. "Наличие Евразийской экономической комиссии помогает оперативно рассматривать и принимать решения по возникающим вопросам для обеспечения свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Комиссия выступает площадкой, на которой встречаются представители государств-членов для выработки взаимоприемлемых решений по всему спектру интеграционных вопросов. К примеру, за все время функционирования ЕАЭС из 70 доказанных барьеров на сегодня устранено 69", - говорится в сообщении ведомства. По данным казахстанского минторговли, в ЕАЭС расширяется перечень секторов единого рынка услуг, к настоящему времени в общий формат переведено 135 секторов услуг. Сообщается, что единый рынок услуг позволяет предпринимателям на основании разрешения, полученного в Казахстане, предоставлять услуги на территориях других государств-членов ЕАЭС без учреждения дополнительного юридического лица. В ведомстве добавили, что свобода движения капитала обеспечивается реализацией мер в части гармонизации законодательства по трем секторам финансового рынка - банковскому, страховому и на рынке ценных бумаг. Отмечается, что реализация общего финансового рынка позволит обеспечить недискриминационный доступ на финансовые рынки государств-членов, взаимно признавать лицензии в банковском, страховом секторе и в секторе ценных бумаг, также обеспечит гарантированную и эффективную защиту прав и законных интересов потребителей финансовых услуг.
https://ria.ru/20250507/kazakhstan-2015433666.html
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экономика, россия, казахстан, алексей оверчук, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия, в мире
Экономика, Россия, Казахстан, Алексей Оверчук, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия, В мире
Минторговли Казахстана рассказало об устранении барьеров в ЕАЭС

Минторговли Казахстана: за 10 лет из 70 доказанных барьеров ЕАЭС устранили 69

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе. Архивное фото
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АСТАНА, 7 мая - РИА Новости. За всё время функционирования ЕАЭС из 70 доказанных барьеров устранено 69, сообщили РИА Новости в министерстве торговли и интеграции республики.
В мае ЕАЭС отмечает 10-летие с момента создания. Как ранее заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, за прошедшее десятилетие в ЕАЭС создана благоприятная среда для развития торговли, взаимодействия и для реализации четырех свобод, заложенных в базовых документах объединения - свободы перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.
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"Наличие Евразийской экономической комиссии помогает оперативно рассматривать и принимать решения по возникающим вопросам для обеспечения свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Комиссия выступает площадкой, на которой встречаются представители государств-членов для выработки взаимоприемлемых решений по всему спектру интеграционных вопросов. К примеру, за все время функционирования ЕАЭС из 70 доказанных барьеров на сегодня устранено 69", - говорится в сообщении ведомства.
По данным казахстанского минторговли, в ЕАЭС расширяется перечень секторов единого рынка услуг, к настоящему времени в общий формат переведено 135 секторов услуг. Сообщается, что единый рынок услуг позволяет предпринимателям на основании разрешения, полученного в Казахстане, предоставлять услуги на территориях других государств-членов ЕАЭС без учреждения дополнительного юридического лица.
В ведомстве добавили, что свобода движения капитала обеспечивается реализацией мер в части гармонизации законодательства по трем секторам финансового рынка - банковскому, страховому и на рынке ценных бумаг. Отмечается, что реализация общего финансового рынка позволит обеспечить недискриминационный доступ на финансовые рынки государств-членов, взаимно признавать лицензии в банковском, страховом секторе и в секторе ценных бумаг, также обеспечит гарантированную и эффективную защиту прав и законных интересов потребителей финансовых услуг.
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