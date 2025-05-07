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Казахстан хочет стать логистическим хабом ЕАЭС - РИА Новости, 07.05.2025
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10:43 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/kazahstan-2015473218.html
Казахстан хочет стать логистическим хабом ЕАЭС
Казахстан хочет стать логистическим хабом ЕАЭС - РИА Новости, 07.05.2025
Казахстан хочет стать логистическим хабом ЕАЭС
Казахстан, учитывая свою географию, намерен стать логистическим хабом ЕАЭС и выступать в качестве центра развития кооперации, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T10:43:00+03:00
2025-05-07T10:43:00+03:00
экономика
казахстан
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АСТАНА, 7 мая - РИА Новости. Казахстан, учитывая свою географию, намерен стать логистическим хабом ЕАЭС и выступать в качестве центра развития кооперации, сообщили РИА Новости в министерстве торговли и интеграции республики. В мае ЕАЭС отмечает 10-летие с момента создания. Как ранее заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, за прошедшее десятилетие в ЕАЭС создана благоприятная среда для развития торговли, взаимодействия и для реализации четырёх свобод, заложенных в базовых документах объединения - свободы перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. "С учётом географического положения и континентальной замкнутости нашей страны мы позиционируем Казахстан как логистический хаб ЕАЭС. Для этого активно ведется работа по развитию транспортной инфраструктуры в направлениях "Восток - Запад", "Север – Юг", а также транскаспийского международного транспортного маршрута", - говорится в сообщении казахстанского минторговли. В то же время в ведомстве отметили, что Казахстан является самым большим и при этом наиболее отдаленным от моря государством, в рамках ЕАЭС существуют обязательства о предоставлении казахстанским перевозчикам внутренних железнодорожных тарифов в направлении морских портов (в основном Тамань, Усть-Луга и другие), которые позволяют сократить финансовые издержки казахстанского бизнеса. В ведомстве добавили, что в 2023 году в ЕАЭС приняты фундаментальные решения в целях финансовой поддержки промышленной кооперации, которые позволяют промышленным предприятиям реализовывать значимые проекты, сделав основной упор на многосторонние инициативы с интеграционным эффектом. По данным минторговли республики, источником финансирования является 10% от общей суммы поступлений в бюджеты государств-членов ЕАЭС от антидемпинговых пошлин, максимальный объем субсидии на один проект составляет 1,7 миллиардов тенге (3,3 миллиона долларов) в год, за пять лет это составит порядка 87 миллиардов тенге (169,1 миллиона долларов). "Казахстан, учитывая свою географию и возможности, намерен выступать в качестве центра развития кооперации", - отметили в минторговли Казахстана.
https://ria.ru/20250507/kazakhstan-2015433666.html
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экономика, казахстан, россия, алексей оверчук, евразийский экономический союз, в мире
Экономика, Казахстан, Россия, Алексей Оверчук, Евразийский экономический союз, В мире
Казахстан хочет стать логистическим хабом ЕАЭС

Минторговли Казахстана: Астана хочет стать центром развития кооперации ЕАЭС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАстана
Астана - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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АСТАНА, 7 мая - РИА Новости. Казахстан, учитывая свою географию, намерен стать логистическим хабом ЕАЭС и выступать в качестве центра развития кооперации, сообщили РИА Новости в министерстве торговли и интеграции республики.
В мае ЕАЭС отмечает 10-летие с момента создания. Как ранее заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, за прошедшее десятилетие в ЕАЭС создана благоприятная среда для развития торговли, взаимодействия и для реализации четырёх свобод, заложенных в базовых документах объединения - свободы перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.
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"С учётом географического положения и континентальной замкнутости нашей страны мы позиционируем Казахстан как логистический хаб ЕАЭС. Для этого активно ведется работа по развитию транспортной инфраструктуры в направлениях "Восток - Запад", "Север – Юг", а также транскаспийского международного транспортного маршрута", - говорится в сообщении казахстанского минторговли.
В то же время в ведомстве отметили, что Казахстан является самым большим и при этом наиболее отдаленным от моря государством, в рамках ЕАЭС существуют обязательства о предоставлении казахстанским перевозчикам внутренних железнодорожных тарифов в направлении морских портов (в основном Тамань, Усть-Луга и другие), которые позволяют сократить финансовые издержки казахстанского бизнеса.
В ведомстве добавили, что в 2023 году в ЕАЭС приняты фундаментальные решения в целях финансовой поддержки промышленной кооперации, которые позволяют промышленным предприятиям реализовывать значимые проекты, сделав основной упор на многосторонние инициативы с интеграционным эффектом. По данным минторговли республики, источником финансирования является 10% от общей суммы поступлений в бюджеты государств-членов ЕАЭС от антидемпинговых пошлин, максимальный объем субсидии на один проект составляет 1,7 миллиардов тенге (3,3 миллиона долларов) в год, за пять лет это составит порядка 87 миллиардов тенге (169,1 миллиона долларов).
"Казахстан, учитывая свою географию и возможности, намерен выступать в качестве центра развития кооперации", - отметили в минторговли Казахстана.
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