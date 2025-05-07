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В Казахстане оценили результаты ЕАЭС за десять лет работы - РИА Новости, 07.05.2025
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10:27 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/kazahstan-2015468826.html
В Казахстане оценили результаты ЕАЭС за десять лет работы
В Казахстане оценили результаты ЕАЭС за десять лет работы - РИА Новости, 07.05.2025
В Казахстане оценили результаты ЕАЭС за десять лет работы
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) зарекомендовал себя как одно из самых устойчивых и динамично развивающихся экономических интеграционных объединений в... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T10:27:00+03:00
2025-05-07T10:27:00+03:00
экономика
казахстан
евразия
россия
алексей оверчук
евразийский экономический союз
в мире
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АСТАНА, 7 мая - РИА Новости. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) зарекомендовал себя как одно из самых устойчивых и динамично развивающихся экономических интеграционных объединений в Евразии, сообщили РИА Новости в министерстве торговли и интеграции Казахстана. В мае ЕАЭС отмечает 10-летие с момента создания. Как ранее заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, за прошедшее десятилетие в ЕАЭС создана благоприятная среда для развития торговли, взаимодействия и для реализации четырёх свобод, заложенных в базовых документах объединения - свободы перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. "На сегодня Евразийский экономический союз (ЕАЭС) зарекомендовал себя как одно из самых устойчивых и динамично развивающихся экономических интеграционных объединений в регионе Евразия", - говорится в сообщении казахстанского минторговли. В ведомстве отметили, что участие в ЕАЭС способствует привлечению инвестиций, наращиванию объёмов внешней торговли, реализации совместных промышленных проектов и развитию действующих. "В целом, ЕАЭС представляет собой весьма ёмкий рынок без таможенных границ численностью 185,5 миллионов человек и совокупным объёмом ВВП свыше 2 триллионов долларов. Это даёт возможность отечественным производителям беспрепятственный доступ для продвижения товаров и услуг на рынки стран-партнёров по ЕАЭС, привлечения инвестиций для открытия производств, учитывая перспективы для инвесторов выхода не только на рынок Казахстана, но и на рынок ЕАЭС", - добавили в казахстанском министерстве торговли.
https://ria.ru/20250429/eaes-2013991602.html
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экономика, казахстан, евразия, россия, алексей оверчук, евразийский экономический союз, в мире
Экономика, Казахстан, Евразия, Россия, Алексей Оверчук, Евразийский экономический союз, В мире
В Казахстане оценили результаты ЕАЭС за десять лет работы

Минторговли Казахстана: ЕАЭС - одно из самых устойчивых объединений Евразии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц Евразийского экономического союза
Флаги стран-участниц Евразийского экономического союза - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Флаги стран-участниц Евразийского экономического союза. Архивное фото
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АСТАНА, 7 мая - РИА Новости. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) зарекомендовал себя как одно из самых устойчивых и динамично развивающихся экономических интеграционных объединений в Евразии, сообщили РИА Новости в министерстве торговли и интеграции Казахстана.
В мае ЕАЭС отмечает 10-летие с момента создания. Как ранее заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, за прошедшее десятилетие в ЕАЭС создана благоприятная среда для развития торговли, взаимодействия и для реализации четырёх свобод, заложенных в базовых документах объединения - свободы перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.
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"На сегодня Евразийский экономический союз (ЕАЭС) зарекомендовал себя как одно из самых устойчивых и динамично развивающихся экономических интеграционных объединений в регионе Евразия", - говорится в сообщении казахстанского минторговли.
В ведомстве отметили, что участие в ЕАЭС способствует привлечению инвестиций, наращиванию объёмов внешней торговли, реализации совместных промышленных проектов и развитию действующих.
"В целом, ЕАЭС представляет собой весьма ёмкий рынок без таможенных границ численностью 185,5 миллионов человек и совокупным объёмом ВВП свыше 2 триллионов долларов. Это даёт возможность отечественным производителям беспрепятственный доступ для продвижения товаров и услуг на рынки стран-партнёров по ЕАЭС, привлечения инвестиций для открытия производств, учитывая перспективы для инвесторов выхода не только на рынок Казахстана, но и на рынок ЕАЭС", - добавили в казахстанском министерстве торговли.
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ЭкономикаКазахстанЕвразияРоссияАлексей ОверчукЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
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