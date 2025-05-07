В Казахстане оценили результаты ЕАЭС за десять лет работы
Минторговли Казахстана: ЕАЭС - одно из самых устойчивых объединений Евразии
Флаги стран-участниц Евразийского экономического союза. Архивное фото
Читать ria.ru в
АСТАНА, 7 мая - РИА Новости. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) зарекомендовал себя как одно из самых устойчивых и динамично развивающихся экономических интеграционных объединений в Евразии, сообщили РИА Новости в министерстве торговли и интеграции Казахстана.
В мае ЕАЭС отмечает 10-летие с момента создания. Как ранее заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, за прошедшее десятилетие в ЕАЭС создана благоприятная среда для развития торговли, взаимодействия и для реализации четырёх свобод, заложенных в базовых документах объединения - свободы перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.
"На сегодня Евразийский экономический союз (ЕАЭС) зарекомендовал себя как одно из самых устойчивых и динамично развивающихся экономических интеграционных объединений в регионе Евразия", - говорится в сообщении казахстанского минторговли.
В ведомстве отметили, что участие в ЕАЭС способствует привлечению инвестиций, наращиванию объёмов внешней торговли, реализации совместных промышленных проектов и развитию действующих.
"В целом, ЕАЭС представляет собой весьма ёмкий рынок без таможенных границ численностью 185,5 миллионов человек и совокупным объёмом ВВП свыше 2 триллионов долларов. Это даёт возможность отечественным производителям беспрепятственный доступ для продвижения товаров и услуг на рынки стран-партнёров по ЕАЭС, привлечения инвестиций для открытия производств, учитывая перспективы для инвесторов выхода не только на рынок Казахстана, но и на рынок ЕАЭС", - добавили в казахстанском министерстве торговли.